Vuoden 2006 moukarinheiton Euroopan mestari Olli-Pekka Karjalainen, 40, on nimitetty Suomen Lentopalloliitto ry:n toimitusjohtajaksi. Karjalainen korvaa Seppo Siika-ahon ja ja aloittaa tehtävässä välittömästi.

Karjalainen on toiminut urheilu-uransa jälkeen toiminut muun muassa Kuortaneen urheiluopistolla projektipäällikkönä, Olympiakomitean hallituksessa sekä kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun hallituksen puheenjohtajana.

Lentopalloliiton puheenjohtaja Pasi Sydänlammi näkee Karjalaisen monipuolisen osaamisen avainasiana valintaan.

”Haimme korkean profiilin osaamista sekä vahvaa verkostoituneisuutta urheilun saralla ja nämä asiat ovat Karjalaisen ehdoton vahvuus. Karjalainen tuntee huippu-urheilun niin oman urheilu-uran, työn kuin luottamustoimiensakin kautta”, Sydänlammi toteaa tiedotteessa.

Karjalainen näkee toimitusjohtajan tehtävässä paljon mahdollisuuksia ja tarttuu siihen innoissaan.

”Urheilu on suuri intohimoni, ja nyt tarjoutui erinomaiseen hetkeen ainutkertainen mahdollisuus tulla tiiviimmin osaksi tätä hienoa lajiperhettä.”

”Lentopallo on yksi maailman suurimmista urheilulajeista, jolla on maassamme vahva harrastajapohja. Meillä on uskottavat huippu-urheiluprojektit käynnissä sekä kruununa tulevat 2021 EM-kotikisat Tampereella. Kokonaisuus oli niin houkutteleva, että en epäröinyt hetkeäkään tarttua siihen”, Karjalainen sanoo tiedotteessa.