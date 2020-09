SKA otti kokoonpanoon joukon nuoria pelaajia.

Kamppailu koronavirusta vastaan näyttää olevan jokapäiväistä jääkiekkoliiga KHL:ssä.

Suurella osalla Pietarin SKA:n pelaajista on tartuntaepäily ja joukkue joutuu kohtaamaan Sibir Novosibirskin keskiviikkona hyvin nuorella ja varamiehisellä ryhmällä, kertoi venäläinen Sport Ekspress -sivusto.

SKA:n joukkueen keski-ikä on hädin tuskin 21 vuotta, kun niin moni avainpelaajista on karanteenissa.

KHL:ssä ei tunnu olevan koko joukkueen karanteenia, vaan sarjaa pyöritetään uskollisesti, vaikka altistumisia tulisikin.

Jokerien joukkue joutui Suomessa karanteeniin, kun vastustajan riveissä todettiin koronavirusta. Vaikka yksikään Jokerien pelaaja ei saanut tartuntaa, oli joukkue silti karanteenissa lähes kaksi viikkoa.

Pietarin SKA:ssa pelaa tällä kaudella kaksi suomalaista, keskushyökkääjät Miro Aaltonen ja Joonas Kemppainen.

KHL:ssä koronavirusta on hyvin laajalti. Lokomotiv Jaroslavl on parhaillaan karanteenissa, samoin on ollut Barys Nur-Sultan ja muutamia muita seuroja.

Ilta-Sanomat kertoi uutisesta ensin.