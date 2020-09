Suomessa on nyt ennätyksellisen paljon golfin harrastajia, vapaa-ajan lisääntyminen yksi syy voimakkaaseen kasvuun

Tänä vuonna lajin pariin on tullut lähes 8 000 uutta pelaajaa, ja puolet heistä on alle 30-vuotiaita.

Pian koronaviruspandemian puhjettua viime keväänä alkoi käydä ilmi, että ulkona tapahtuvan liikunnan suosio lisääntyi voimakkaasti.

Tämä näkyi myös golfkentillä, ja kesän mittaan kentät ovat kertoneet voimakkaasti lisääntyneistä pelattujen kierrosten määristä.

Nyt Golfliitto kertoo, että Suomessa on enemmän golfin harrastajia kuin koskaan aikaisemmin. Golfliitto julkisti keskiviikkona tiedot tämän kauden jäsenmääristä seuroissa.

Golfliiton 128 jäsenseuran kokonaisjäsenmäärä oli elokuun lopussa tehdyn vuositarkastuksen mukaan ennätyksellisesti 148 190. Vuosi sitten jäsenmäärä oli 140 228, joten kasvua on tapahtunut 7 962 pelaajan verran eli lähes kuusi prosenttia .

Rekisteröityneiden harrastajien kokonaismäärä ylitti 140 000 rajan vuonna 2010, ja määrä on pysynyt sen tuntumassa siitä asti.

Golfliiton mukaan kasvua tapahtui Suomea kaikilla alueilla. Alueellisesti eniten kasvua tuli Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa, molemmissa yli seitsemän prosenttia.

Puolet vuoden 2020 uusista pelaajista on alle 30-vuotiaita.

Liiton kyselyssä aloittamisen syistä korostuvat etenkin luonto, liikunta ja omasta terveydestä huolehtiminen. Moni on palannut tauolta lajin pariin.

Liiton mukaan koronavuosi ja etätyöt ovat myös osaltaan muuttaneet ihmisten ajankäyttöä, sillä uusien pelaajien kyselyn vastauksissa toistuivat vapaa-ajan lisääntyminen ja sopivaan tilaisuuteen tarttuminen.

”Olemme erittäin iloisia, että niin moni suomalainen on löytänyt golfin omana ja perheen yhteisenä ulkoliikuntalajinaan sekä palauttavana henkireikänä tämän erikoisen vuoden aikana”, Golfliiton puheenjohtaja Hanna Hartikainen sanoo tiedotteessa.

Golfkentät avautuivat keväällä monien koronavirukseen liittyvien turvatoimien kanssa. Esimerkiksi lähes kaikilla kentillä pelattiin aluksi korkeintaan kahden pelaajan ryhmissä.

”Iso kiitos kaikille, jotka ovat toimineet vastuullisesti, ja golfin pelaaminen on voinut jatkua. Ilman sitä Suomi Golf ei olisi tässä tilanteessa”, Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen sanoo tiedotteessa.

Pelaajamäärät kasvoivat suhteellisesti ylivoimaisesti eniten junioreissa.

Rekisteröityjä junioreita (21 vuotta ja alle) on nyt 15 558, mikä on 2 354 enemmän kuin vuosi sitten. Kasvua on lähes 18 prosenttia.

Naisia harrastajista on 38 222, kasvua viime vuodesta on reilut kolme prosenttia. Kaikkiaan Suomen golfareista naispuolisia pelaajia tytöt mukaan lukien on reilut 28 prosenttia.

Miesten osuus kasvoi viisi prosenttia ja pelaajia on nyt 94 410. Jo muutaman vuoden ajan nuoret miehet ovat olleet yksi isoimpia golfin aloittajaryhmiä. Tänä vuonna lajin pariin on tullut vielä enemmän nuoria ja nuoria aikuisia, myös naisia.