Jokerit palaa perjantaina koronatauoltaan ja kohtaa Sibir Novosibirskin. Venäläisjoukkueen suomalaispelaajat eivät saa tavata sukulaisiaan Helsingissä vieraillessaan.

Jokerien kausi jääkiekon KHL:ssä jatkuu perjantaina Sibir Novisibirskiä vastaan Helsingissä pelattavalla ottelulla. Jokerit pelasi edellisen ottelunsa 9. syyskuuta.

Pelin jälkeen Jokerien joukkue asetettiin karanteeniin, kun pelissä vastassa olleen Neftehimikin pelaajat antoivat positiivisen koronavirustestin ennen seuraavaa ottelua.

Sibir kohtasi keskiviikkona Skan Pietarissa. Ska pelasi ottelun junioripitoisella joukkueella, kun suuri osa pelaajista oli karanteenissa koronavirustartuntaepäilyjen takia.

Joukkueen päävalmentaja ottelussa oli omistaja Roman Rotenberg, joka toimi aiemmin myös Jokerien taustalla.

Vierasjoukkueiden kuljetuksista Helsingissä vastaava Jokerien logistiikkajohtaja Vesa Vilkkula kertoo, että vierasjoukkuekäytännöt Helsingin-vierailuilla ovat yhä samat kuin kauden alussa.

Suunnitelmista tiedottaessaan Jokerit kertoi tehneensä tiivistä yhteistyötä Suomen viranomaisten kanssa.

Lentokentältä vierasjoukkueet matkustavat Jokerien järjestämällä kuljetuksella hotellille, jossa joukkueen käytössä ovat omat kerrokset ja omat ruokailutilat. Hotellilta poistutaan vain hallille harjoittelemaan ja pelaamaan.

”Hallilla on oma sisäänkäynti ja alueet on eristetty muista hallissa olijoista. Vierasjoukkueelle on rakennettu oma punttisali. Halli on eristetty niin, että kukaan ei törmää vahingossakaan. Kun vierasjoukkue lähtee hallilta, suoritetaan desinfioinnit”, Vilkkula kertoo.

KHL-joukkueet testataan joka viides päivä. Tahti voi ajoittain olla tiukempi, koska Suomeen saavuttaessa testi ei saa olla 48 tuntia vanhempi. Kontakteja tulee vain otteluissa.

”Näin asia mietitty, ja sitä on pyritty noudattamaan. Se on tylsä varmaan suomalaispelaajille, jotka ovat aiempina vuosina pystyneet näkemään sukulaisia. Kupla on kupla, ja sitä ei lähtökohtaisesti rikota.”

Neftehimikiä kaudella 2018-2019 edustanut Juuso Puustinen pelaa perjantaina Helsingissä Sibirin riveissä.­

Perjantaina Jokereita vastaan asettuvassa Sibirissä pelaa neljä suomalaista: maalivahti Harri Säteri, puolustaja Jyrki Jokipakka sekä hyökkääjät Juuso Puustinen ja Mikael Ruohomaa.

Jokereita koskevat vierasmatkoilla samat ohjeistukset kuin Suomeen saapuvia vierasjoukkueita. Venäjän suuntaan matkatessa negatiivinen koronavirustesti saa olla 72 tuntia vanha.

KHL:n puheenjohtajan Aleksei Morozovin mukaan koronavirustartunta oli sarjassa keskiviikkoiltana 87 henkilöllä, jonka lisäksi 132 aiemmin tartunnan saanutta on jo ehtinyt parantua.

”Se on tylsä varmaan suomalaispelaajille, jotka ovat aiempina vuosina pystyneet näkemään sukulaisia. Kupla on kupla, ja sitä ei lähtökohtaisesti rikota.”

Sarjan verkkosivuille aihetta kommentoinut Morozov vakuutti tilanteen olevan hallinnassa ja jopa aiempaa parempi, koska yhä useampi pelaaja on jo parantunut tartunnastaan.

”Monet pelaajat, jopa jotkut sarjan tähdistä, ovat joutuneet jättämään pelejä väliin. Sarja kuitenkin jatkuu ja joukkueet täydentävät rivejään junioreilla ja reservijoukkueen pelaajilla.”

Morozovin mukaan KHL ei harkitse sarjan keskeyttämistä ainakaan tällä hetkellä, vaan joukkue tuomitaan häviämään ottelu, mikäli se ei pysty pelaamaan tartuntojen takia.

Jokereiden kohdalla säännöt ovat kuitenkin vielä joustaneet, sillä Jokereilla ei ole reservijoukkuetta – sellainen vaaditaan vain KHL:n venäläisjoukkueilta.

Morozovin mukaan Jokereita on kuitenkin varoitettu, että uusien päivämäärien löytäminen pelaamatta jääville otteluille voi olla jatkossa vaikeaa. Joukkueiden pitää siis pyrkiä pelaamaan tartunnoista huolimatta ottelunsa, mikäli aikoo saada pisteitä.

”Jos se ei ole mahdollista, joukkue tuomitaan häviämään nämä ottelut. Kalenterissa ei ole tilaa suurelle määrälle uusia ottelupäiviä.”

Morozovin mukaan KHL selvittää, onko rästiin jääneitä sarjaotteluita mahdollista pelata esimerkiksi maaottelutauon aikana. KHL:n kalenterissa ei ole joulukuun kolmannella viikolla pelejä mahdollisen eurohockeyturnauksen takia.

”Emme tiedä, hyväksyisikö Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF sen, mutta nämä päivät ovat meillä pohdinnassa.”