Yleisurheilu

Anniina Kivimäki on kävelyn uusi lahjakkuus ja Suomen mestari. Häntä kiinnostaa urheilupsykologia, mutta hän voisi menestyä myös muusikkona.

Jyväskylä

Monet huippu-urheilijat ovat lahjakkaita myös muussa kuin vain omassa lajissaan.

Hyvä esimerkki on kilpakävelijä Anniina Kivimäki, josta voisi halutessaan kehittyä huipputason viulisti.

Kivimäki opiskelee toista vuotta viulunsoittoa Jyväskylän ammattiopiston konservatoriossa Gradiassa.

”En välttämättä aio muusikoksi, mutta musiikki pysyy varmasti mukana elämässä. Psykologia kiinnostaa, varsinkin urheilupsykologia”, 21-vuotias Kivimäki sanoo.

” ”Kymppi on todennäköisemmin minun matkani.”

Anniina Kivimäki voitti elokuussa Kalevan kisoissa 10000 metrin ratakävelyn Suomen mestaruuden ajalla 47 minuuttia ja 12 sekuntia.­

Elokuussa Kivimäki voitti 10 000 metrin ratakävelyssä Kalevan kisoissa ensimmäisen aikuisten Suomen mestaruutensa. Talvella hän rikkoi hallissa Sari Essayahin 32 vuotta vanhan alle 23-vuotiaiden Suomen ennätyksen 3 000 metrillä.

Essayahin Suomen ennätyksen rikkominen oli iso juttu, koska vuoden 1993 maailmanmestari ja 1994 Euroopan mestari on yksi Kivimäen esikuvista. Samoin kuin Valentin Kononen, vuoden 1995 maailmanmestari.

Nykykävelijöistä Kivimäki on seurannut leireillä muun muassa Jarkko Kinnusta, jolla on katkeamaton arvokisaedustus 50 kilometrillä vuodesta 2006 alkaen.

Naisilla 50 kilometrin kävely on ollut virallisena lajina vuodesta 2016 lähtien. Viimeisen kerran naiset kävelivät viisikymppiä viime syksyn MM-kisoissa Dohassa paahtavassa lämmössä. Kivimäki ei ole matkaa koskaan kokeillut.

”Viisikymppiä ei houkuta. Sitä voisi kokeilla korkeintaan extreme-juttuna”, Kivimäki sanoo.

Kovia kokeneelle naisten kilpakävelylle Kivimäki on tervetullut lupaus.

Arvokisakävelijä Tiia Kuikka jäi harjoituslenkillä viime syksynä auton alle. Kuin ihmeen kaupalla hän kuntoutui pronssille samassa SM-kisassa, jonka Kivimäki voitti.

”Tiia on sitkeä”, Kivimäki sanoo.

Todella lahjakas kävelijä Taika Nummi vastaavasti joutui lopettamaan uransa vaikean vammakierteen takia.

”Itse olen saanut olla aika lailla terveenä”, Kivimäki sanoo tutussa harjoituspaikassaan Jyväskylän satamassa Lutakossa.

Jyväsjärven ranta tarjoaa Lapualla syntyneelle ja kasvaneelle Kivimäelle hyvät treeniolot. Jyväsjärvi hohtaa ja kadut ovat kuin tehty kävelyyn.

” ”Parasta musiikkia on esimerkiksi AC/DC, Nightwish tai Pantera. Vähän hevimpi setti, jossa on hyvä rytmi ja sanoituksissa asennetta.”

Anniina Kivimäki tekee yleensä kaksi eripituista harjoituslenkkiä päivässä.­

Kivimäki harrasti yleisurheilua monipuolisesti – moniotteluja viisitoistavuotiaaksi asti. Kävely oli koko ajan yhtenä lajina mukana. Vielä 17-vuotiaana hän hyppäsi myös seivästä, jossa hänen ennätyksensä on 310 senttiä vuodelta 2016.

”Silloin tällöin vedän edelleen seivästreenejä junnuille Lapualla ja tykkään seurata lajia. Armand Duplantisin ME 615 oli hieno hyppy”, Kivimäki sanoo.

Kivimäen isosisko Karoliina (syntynyt 1996) oli myös kilpakävelijä ja on nykyisin kävelytuomarina. Anniinan pikkusisko on innokas hevosharrastaja.

Perheen isä Marko Kivimäki (syntynyt 1967) edusti aikanaan Suomea nuorten MM-kävelyissä. Isä on Anniinan valmentaja.

Myös musiikissa Kivimäellä on vahva geeniperimä. Hänen isoisänsä on innokas urku- ja kuoromusiikin harrastaja. Isä Marko on harrastanut bändimusiikkia.

”Minä tykkään soittaa erityisesti romanttisia kappaleita, joissa on laulava melodia”, Kivimäki kertoo. Ohjelmistoon kuuluu myös Jean Sibeliusta.

Lapuan musiikkiopiston soitinesittelykonsertissa esikoululaisen huomion kiinnitti ensin tuuba, mutta valinta osui kuitenkin viuluun. Myöhemmin Kivimäki on soittanut sivuaineena fagottia.

Klassinen musiikki viehättää, mutta Jyväskylän konservatoriossa Kivimäki on päässyt tekemään myös pop- ja jazzpuolen opintoja.

Kivimäki soittaa myös pelimannimusiikkia. Se on keskeisessä roolissa, kun hän kilpailee lauantaina maantiekävelyn Suomen mestaruudesta kotipitäjässään Lapualla.

”Pyysin kavereita soittamaan reitin varrelle luomaan tunnelmaa.”

Usein kisoissa soi muutenkin musiikki. Saako siitä tukea tai apua kävelyyn?

”Kisan aikana en yleensä kiinnitä huomiota musiikkiin, en ainakaan lyhyillä matkoilla. Pitkillä matkoilla musiikkia voi ehtiä kuulla. Hyvän biisin kautta voi saada rytmistä kiinni vaikealla hetkellä. Parasta musiikkia on esimerkiksi AC/DC, Nightwish tai Pantera. Vähän hevimpi setti, jossa on hyvä rytmi ja sanoituksissa asennetta. Siitä tulee hyvä taistelufiilis”, Kivimäki kertoo.

Treenipäivän hän jakaa yleensä kahteen osaan, aamupäivällä pitkä harjoitus ja illalla lyhyt.

”Silloin rasitus ja jalkojen iskutus ei kasva yhdessä treenissä niin isoksi.”

Pitkillä treenilenkeillä Kivimäellä on yleensä mukana juottaja, jonka kanssa hän jutustelee.

Kuunteletko musiikkia, kun treenaat?

”Kävelytreeneissä haluan keskittyä tekniikkaan tai vauhti on niin kova, että musiikki olisi vain häiriöksi tai puhelimen kuljettaminen mukana olisi häiritsevää. Muissa treeneissä kuuntelen musiikkia laidasta laitaan, ja myös paljon puheohjelmia.”

Periaatteessa Kivimäki voisi säestää soitollaan omaa kävelyään, kuten hän tekee videolla tämän jutun verkkoversiossa. Taustalla soi Artur Lemban säveltämä Poème d’amour. Kivimäki esitti kappaleen konsertissa Jyväskylässä Hannikaisssalissa syksyllä 2019.

” ”Varoituksen rajana on se, mitä ihmissilmä näkee.”

Anniina Kivimäki kiinnittää paljon huomiota myös kävelytekniikkaansa.­

Tekniikaltaan Kivimäki on hyvin puhdas kävelijä. Häntä on huomautettu, muttei koskaan hylätty kisoissa.

Kilpakävelyssä keskeistä on, että toinen jalka on kiinni maassa niin hyvin kuin sen voi silmämääräisesti havaita. Usein valokuvissa kuitenkin näkee, ettei niin ole, vaan kävelijän molemmat jalat ovat ilmassa.

”Varoituksen rajana on se, mitä ihmissilmä näkee. Kuvan saa kyllä otettua, että jalat ovat irti maasta.”

Henkisellä puolella Kivimäellä on jalat vielä reilusti maassa. Ensi kauden iso tavoite on nuorten Euroopan mestaruuskisat Norjassa. Tokion olympialaiset tulevat – jos niitä edes järjestetään – Kivimäelle liian aikaisin.

Myös Tokion jälkeiset arvokisamatkat ovat vielä auki. Ehdolla ovat kymmenen ja 30 kilometrin kävelyt.

”Kymppi on todennäköisemmin minun matkani.”

Kilpakävelijä Anniina Kivimäki­

Maantiekävelyn SM-kisat Lapualla lauantaina. SM-maastot juostaan samana päivänä Kurikassa.