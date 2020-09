Kolmessa minuutissa TPS nousi tasoihin kahden maalin takaa.

HJK–TPS 2–2 (0–0)

Jonatan Johanssonin valmentama TPS teki ryöstöretken Töölössä. Kolme minuuttia ennen täyttä aikaa TPS oli kahden maalin tappiolla. Sitten se nousi hämmästyttävästi tasoihin.

Ensin Mika Ääritalo toi TPS:n maalin päähän ja kahden minuutin lisäajan toisella minuutilla Rasmus Holma toi TPS:n tasoihin ohjaamalla pallon takatolpalta maaliin. Klubin puolustus herpaantui kohtalokkaasti.

Klubin päävalmentaja Toni Koskela on viime otteluissa peräänkuuluttanut tehokkuutta. Torstaina Klubi laukoi ohi, yli ja päin avausjaksolla, mutta toisella jaksolla löytyi riittävä tarkkuus. Riku Riskin ja Tim Väyrysen maalit siivittivät sarjakärki HJK:n kauden yhdenteentoista voittoon. Klubi tuudittautui turvallisuuden tunteeseen, ja se kostautui.

TPS teki päävalmentaja Jonatan Johanssonin komennossa toisen vierailunsa Helsinkiin, ja haki ensimmäisen voittonsa Töölöstä. TPS nousi nyt kuiville säilyjän paikalle häntäpäässä.

Kun maajoukkuelegenda Johansson, 45, aloitti heinäkuun lopussa Turun Palloseuran Veikkausliiga-joukkueen päävalmentajana, alkoi hän valamaan uskoa joukkueeseensa. TPS oli siinä vaiheessa hävinnyt neljä ottelua ja tehnyt yhden maalin.

”Hän sanoi, että meidän täytyy uskoa itseemme ja meidän täytyy olla ylpeitä siitä, että saamme edustaa seuran värejä. Hän puhui siitä, millaisen identiteetin haluamme itsellemme luoda”, 35-vuotias veteraanihyökkääjä Ääritalo kertoi HS:lle.

Kaksitoista ottelua myöhemmin Johansson on onnistunut nostamaan turkulaiset putoajan paikalta kaksi sijaa ylemmäs. Voittoja on tullut kolme ja tasapelejä kolme. Ääritalon mukaan Johansson toi joukkueeseen itseluottamusta ja peli peliltä TPS:n identiteetti on selkeytynyt.

”Olen siihen tyytyväinen, missä olemme nyt. Pitää muistaa, missä olimme. Ei ikinä saa olla liian tyytyväinen, kun olemme putoamistaistelussa mukana, eikä se tilanne ole muuttunut miksikään. Urheilussa ei saa ikinä olla tyytyväinen pelaajana tai valmentajana”, Johansson sanoi HS:lle ennen torstain ottelua.

Johansson pani joukkueensa pelaamaan ensimmäisissä neljässä valmentamassaan ottelussa 3–4–1–2-ryhmityksessä, mutta huomasi pian, että joukkue ei ollut tarpeeksi vaarallinen hyökkäyspäässä. Ryhmitys vaihtui 4–2–3–1:een, ja sillä systeemillä hän lähti Klubiakin vastaan torstaina. Hän näki, että hänen pelaajansa sopivat paremmin vastahyökkäyspainotteiseen pelitapaan.

”Aina puolustusmuoto on tärkeä. Silloin se on vielä tärkeämpi, kun taistellaan kovaa jokaisesta pisteestä. Päätin aika nopeasti tehdä muutoksen, ja tehdä töitä sillä muodolla. Lahti-pelissä [viikko sitten] tuntui siltä, että toisella jaksolla se toimi hyvin.”

Johanssonin mukaan hänen joukkueellaan on vielä kehittymistä siinä, miten se saisi pidettyä pallon pidempään itsellään pallonriistojen jälkeen.

Mainittu ongelma tuli esiin avausjaksolla Töölön stadionilla. Laskujeni mukaan TPS voitti avausjaksolla pallon pelitilanteissa itselleen noin 30 kertaa, mutta sai voitettujen pallojen jälkeen usein vain yhden onnistuneen syötön omille ja puolisen tusinaa kertaa kolme perättäistä onnistunutta syöttöä.

Ensimmäisen kymmenen minuutin aikana HJK:lla oli kuusi maalintekoyritystä, ja vasemman laitahyökkääjän David Brownen olisi pitänyt tehdä avausmaali heti alussa, kun hän pääsi maalivahdin sylkemästä pallosta laukomaan. Se meni yli muutamasta metristä.

Se oli tuttu tarina tältä kaudelta, sillä samanlaisia otteluiden alkuja Klubilla on ollut useita – voiton olisi voinut naulata jo alussa.

HJK sai jakson lopussa vielä muutaman maalipaikan, ja Tim Väyrynen oli lähellä puskea maalin Rasmus Schüllerin syötöstä.

TPS pääsi yrittämään avausjaksolla maalintekoa kolme kertaa, mutta kaukolaukaukset suuntautuivat räikeästi ohi.

Johansson sanoi ennen ottelua, että hänen joukkueensa ei saisi valua liian alas puolustukseen. Niin kuitenkin kävi, ja TPS:n oli vaikea nousta vastahyökkäyksiin syvältä.

Toinen jakso alkoi lähes samalla kuin avausjakso. HJK:lla oli ensimmäisen kymmenen minuutin aikana viisi maalintekoyritystä. TPS-maalivahti Jere Koponen venyi pari kertaa hienosti Schüllerin yritysten tielle.

Kun jaksoa oli pelattu yksitoista minuuttia, sai HJK viimein maalinsa. Riku Riski leikkasi oikealta laidalta keskelle ja laukoi TPS:n puolustusmuurin takaa pallon tarkasti maanuoliaisena alakulmaan.

65. minuutilla HJK varmisteli 2–0-johtomaalilla voittoa itselleen.

Maali tuli hitaan hyökkäyksen päätteeksi, kun HJK sahasi kolmellatoista syötöllä pallon maalivahdin aloituksesta läpi kentän oikeaan laitaan Nikolai Alholle, joka keskitti pallon maalin eteen. Väyrysellä oli helppo työ ohjata pallo maaliin.

Ottelu oli jo HJK:n hallussa, mutta sitten kotijoukkue herpaantui, ja TPS hyödynsi tilaisuutensa.

Johansson on sitoutunut 2+1-vuotisella sopimuksella TPS:ään.

”Halusin mennä sellaiseen projektiin, jossa voin kehittyä ja auttaa organisaatiota. Minulla on vuosi tämän jälkeen sopimusta, ja siitä pidän kiinni.”

TPS:n ja Johanssonin uhkana on, että projektin toinen vuosi alkaa Ykkösestä. Juuri nyt tilanne näyttää valoisammalta.