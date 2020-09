Mascate Match on vuoden varmin voittaja

Ravipeleissä on nyt paljon bonuksia, tällä kierroksella lisäraha on 75 000 euroa.

Ravilähdöissä vaanii aina perusyllätysriski, luontokappaleiden kilpajuoksusta kun on kyse. Silti Mascate Matchin tappiota (kohde 5) on etukäteen mahdotonta kuvitella. Tamma on ikäluokkansa ylivertainen valtias.

Pekka Korven suojatti voitti derbyn tyylipuhtaaseen tapaan ja jatkoi ylivoimansa esittelyä tämän kisan karsinnassa. Lauantaina Raviliiga HIFK:n omistama nelivuotias liittää meriittilistalleen Villinmiehen Tammakilvan voiton.

Lappeenrannan kierroksen ideavarmamme on toisen kohteen Ice Wine. Se on matkalla huippuiskuun. Vermossa hurjan kiihdytyksen ja reippaan tempon jälkeen napattu hopeasija on siitä tuore todiste. Sopivassa tammalähdössä Ice Wine kiertää takaakin lähelle.

Ravipeleissä on nyt paljon bonuksia, tällä kierroksella lisäraha on 75 000 euroa.

Toto75-kierros 40 Lappee, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 2,5,7,10,4,11,3,1,6 (8,9)

2. lähtö: 11 (4,10)

3. lähtö: 5,6,4,1,10 (9,12)

4. lähtö: 3,2 (4,9)

5. lähtö: 3 (1,2)

6. lähtö: 3,9,1 (4,8)

7. lähtö: 1,11,10 (3,4)

40,50 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (26.9.) klo 15.

Kari Linna