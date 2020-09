Formula ykkösten tulevien viikonloppujen kaikkiin kisoihin aiotaan ottaa runsaasti yleisöä.

Formula ykkösten kisaviikonloppuihin päästetään nyt yleisöä. Esimakua saatiin edellisessä Mugellon radalla Italiassa ajetussa kilpailuissa, johon myytiin hieman alle 3 000 lippua päivittäin.

Aiemmat kahdeksan F1-osakilpailua ajettiin tyhjille katsomoille koronaviruspandemia takia.

Tänä viikonloppuna kisataan Sotšin radalla Venäjällä, ja yleisöä otetaan jo merkittävästi enemmän: yli 30 000 katsojaa jokaiselle päivälle. Vielä perjantain ensimmäisissä harjoituksissa katsomoissa oli erittäin väljää ja kohtuullisen monella kasvomaskit, mutta lauantain aika-ajoihin ja etenkin sunnuntain kilpailuun odotetaan maksimimäärää katsojia.

Sotšin kisan johtajiin kuuluva Alexei Titov kertoi Autosportille, että lippuja myydään noin 50 prosenttia siitä, mitä katsomokapasiteetti on.

”Tämä tarkoittaa yleisömääränä 30 000–32 000.”

Sen sijaan F1:een kuuluvaa vip-vieraiden ratakävelyä ei järjestetä ennen kilpailun alkamista.

Venäjä kuuluu maihin, joihin eri maiden kansalaisten ei suositella matkustavan. Ferrarin saksalaiselta F1-kuskilta Sebastian Vetteliltä kysyttiin, miksi hän päätyi matkustamaan Venäjällä kisaviikonlopuksi.

”Se on kiperä [kysymys]. Meidän on luotettava kisan järjestäjiin ja FIA:aan (Kansainvälinen autourheiluliitto), että he huolehtivat meistä. Enempää en asiasta halua sanoa”, Vettel totesi Racefans-sivuston mukaan.

Sotšin jälkeen kisataan Nürburgringillä 9.–11. lokakuuta. Katsomoihin otetaan yleisöä päivittäin 20 000. Sen jälkeen lokakuun viimeisenä viikonloppuna on vuorossa Portugalin gp Algarvessa, johon lippuja myydään jo 45 000 päivittäin. Se on puolet radan katsomokapasiteetista.

”Kun liput tulivat myyntiin, se oli hullua. Formula 1 on niin suosittua Portugalissa, ja fanit ovat erittäin innokkaita saapumaan tapahtumaan, kun F1 palaa maahamme”, Portugalin F1-kisan kaupallinen johtaja Miguel Praia kertoi Autosportille.

Myös myöhempiin syksyn F1-kisoihin otetaan yleisöä. Loka-marraskuun vaihteessa Imolassa yleisömäärä rajoitetaan reiluun 13 000:een, mutta Turkin osakilpailuun marraskuun puolivälissä harkitaan jopa 100 000 katsojaa. Motorsportin mukaan katsojamäärä rajataan todennäköisesti alle 80 000:een. Järjestäjien mukaan alueelle mahtuisi 220 000 katsojaa.

”Turvallisuussyistä suljemme joitain katsomonosia. Noin 100 000 katsojaa pystyy katsomaan kilpailua riittävät etäisyydet säilyttäen”, kisajärjestäjien edustaja Vural Ak sanoi Motorsportin mukaan.