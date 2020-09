Ranskan tennisliitto oli pahoillaan uusista rajoituksista.

Sunnuntaina alkava tenniksen Grand Slam -turnaus Ranskan avoimet on harvojen herkkua tänä vuonna. Turnaus siirrettiin touko-kesäkuulta syys-lokakuun taitteeseen, ja nyt se käydään tiukkojen koronarajoitusten puitteissa.

Ranskan hallituksen uusien rajoitusten takia päivittäinen katsojamäärä on rajattu tuhanteen katsojaan. Alun perin oli tarkoitus, että päivittäinen katsojamäärä olisi voinut olla 11 500 katsojaa, kunnes luku putosi viime viikolla viiteentuhanteen ja lopulta perjantaina vain tuhanteen katsojaan.

Tavallisena vuonna, ilman pandemiaa, Roland Garrosin turnausalueen 16 kentällä olisi päivittäin 35 000 katsojaa.

Lipun ostaneiden kesken järjestetään päivittäin arvonta, jonka voittajat pääsevät katsomaan otteluita. Ilman pääsyoikeutta jääneille palautetaan rahat ja annetaan etuosto-oikeus ensi vuoden tapahtumaan.

”Maatamme kohdanneen terveyskriisin alusta alkaen Ranskan tennisliitto on tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa päättääkseen, miten turnauksen voisi järjestää nykyisessä tilanteessa. Olemme pahoillamme näistä uusista rajoituksista”, Ranskan tennisliitto sanoi.

Tenniksen maailmanlistan kakkonen Rafael Nadal lähtee jahtaamaan uransa 20:nnettä Grand Slam -turnausvoittoa, jolla hän nousisi tasoihin niiden määrässä Sveitsin Roger Federerin rinnalle. Federer on polvivamman takia sivussa turnauksesta.

Nadal, 34, sanoi perjantaina odottavansa kaikkein vaikeinta Roland Garrosin turnausta. Nadal on voittanut urallaan kolmetoista kertaa Ranskan avoimet.

”Olosuhteet ovat todennäköisesti kaikkein vaikeimmat monesta syystä. Pallo on aivan erilainen. Se on todella hidas ja raskas. Sää on myös hyvin kylmä, hitaat olosuhteet”, Nadal sanoi.

Nadal voitti ensimmäisen kerran Ranskan avoimissa viisitoista vuotta sitten ja on hävinnyt vain kaksi ottelua 95 pelaamastaan ottelusta turnauksessa vuosien mittaan. Nadal jätti väliin US Openin koronaviruksen pelossa ja pelasi vain kolme massakenttäottelua Roomassa viime viikolla. Siellä hän putosi puolivälierissä.

Lähteet: BBC, Ranskan tennisliitto. Ranskan avoimet pelataan 27.9.–11.10. Eurosport näyttää Suomessa ottelut.