Nuori Shawn Huff häpesi isänsä edessä taitojaan, mutta isä ymmärsi ja valoi poikaan amerikkalaista itseluottamusta: ”Ainakin usko olevasi paras”.

Ei ollut itsestään selvää, että Shawn Huffista tulisi koripalloilija, vaikka isä olikin Suomi-koripallon legendoihin kuuluva Leon Huff.

Shawn Huffin lapsuudesta merkittävä osa 1990-luvun alussa kului Kisahallilla, jossa isä pelasi ja harjoitteli Torpan Poikien joukkueen kanssa. Shawn juoksi veljensä Michaelin kanssa ympäri Kisistä, leikki vapaapainia nyrkkeilyringissä ja kävi tilaisuuden tulleen hyppimässä voimistelualueella ennen vääjäämätöntä häätöä sieltä.

Ei hän silloin pysähtynyt katsomaan koripalloa eikä miettinyt sen enempää isänsä ammattia. Hän kokeili itse koripalloa, mutta se ei tuntunut hauskalta.

Huffit asuivat Jakomäessä kutosilla eli Jakomäentie 6:ssa. Ei tarvinnut sanoa kuin talon numeron, niin kaikki tiesivät, missä kukin lapsi asui ja leikki.

Lapsuuden päivät täyttyivät pihapeleistä ja ulkoleikeistä. Shawn Huff harrasti jalkapalloa, yleisurheilua ja karateakin. 12-vuotiaana hän rupesi seuraamaan koripallon ammattilaisliigaa NBA:ta ja keräämään pelaajakortteja.

”Tajusin silloin, että koripallo on makea juttu ja halusin pelata sitä. Muistan Bulls-Supersonics-ottelut, jotka olivat ensimmäiset finaalit, joita seurasin”, Huff kertoo.

Isä Leon ei koskaan kysynyt pojaltaan, haluaisiko tämä mennä heittelemään koripalloa tai pelata sitä. Mutta seuravalinnan kohdalla hän sanoi painavan sanansa.

Olisi ollut luontevaa, että Shawn olisi mennyt HNMKY:hyn, jolla oli Malmilla harjoituksia. Isälle se ei kuitenkaan käynyt.

”Hän sanoi, että hänen poikansa menee vain hänen kuolleen ruumiinsa ylitse pelaamaan Namikaan. En muista, sanoiko hän sen minulle vai minun kuullen, mutta ei hän sitä asennetta piilotellut.”

Isän asennetta selitti hänen pelaajahistoriansa. 1980-luvulla Huff kävi kovia paikallistaisteluita ToPon ja Pantterien pelaajana HNMKY:tä vastaan.

”Hän tunsi Tomi Kamisen, johon hän luotti. Hän halusi, että menen pelaamaan Kamisen valmennukseen ToPoon. Hän sanoi vielä Kamiselle saatesanoiksi, että älä ota yhtään löysästi, painosta vaan poikaa. Jos ei poika halua pelata, niin sitten ei halua”, Huff kertoo.

Shawn Huff sanoi puolestaan isälleen, että tämä ei saisi tulla katsomaan pelejä. Pojasta tuntui, että hän ei ollut tarpeeksi hyvä pelaaja. Hän halusi isänsä näkevän hänet kentällä vasta sitten, kun hän oli kehittynyt pelaajana.

”Enemmän varmaan häpesin taitojani kuin pelkäsin isäni reaktiota. Hän on aina ollut tosi positiivinen ja kannustava. Hän on antanut minulle itsetuntoa. Hän ei ole ikinä antanut negatiivista palautetta. Hän aina sanoi, että olen parempi kuin itse uskonkaan.”

Huffin mukaan hänen isällään oli vanhemman järkkymätön usko lapsensa kykyihin. Siinä vahvassa uskossa saattoi olla myös aimo annos amerikkalaista itseluottamusta omaan tekemiseen.

”Ihan sama mitä teet, ole aina paras tai ainakin usko olevasi paras. Hän sanoi, että silloin, kun menet kentälle, olet aina paras pelaaja kentällä oli sitten kuka tahansa vastassa. Muista se joka pelissä ja joka treenissä.”

Huff tuli Kamisen valmennukseen kesällä 1996, mini-ikäluokan viimeisenä vuotena. Nykyään KTP-Basketissa valmentava Kaminen muistaa, miten poika oli kuin koikkelehtiva villi varsa. Hän näki kuitenkin, että geenit ja ominaisuudet olivat kohdallaan.

”Kyllä sen näkee, että kenellä on suuremmat mahdollisuudet tulla pelaajaksi”, Kaminen sanoo.

Kesän jälkeen joukkue meni Tampereelle turnaukseen, ja Huff oli jo siinä vaiheessa joukkueen paras pelaaja, vaikka muut olivat pelanneet jo useita vuosia koripalloa. Huff rupesi ottamaan muita nopeasti kiinni. Hän pärjäsi kokonsa ansiosta korinaluspelissä ja muita taitojaan hän kehitti vapaa-ajalla niin paljon kuin pystyi.

”Silloin yritin kehittää niitä asioita, joita en tavallisesti tehnyt harjoituksissa pelitilanteissa. Heitin kauempaa, kokeilin erilaisia liikkeitä. Kun sain omissa harjoituksissa itseluottamusta, vein oppimani asiat joukkueen harjoituksiin ja peleihin”, Huff kertoo.

Hän muistaa, miten hän 14-vuotiaana heitti ensimmäistä kertaa kolmosen pelissä Italiassa pelatussa turnauksessa. Hän tiesi, että voisi naulata heiton, mutta pelikaverit eivät sitä tienneet.

”Penkki huusi, ei! Heitto meni sisään.”

Huffin mukaan Kaminen oli yksi tärkeimmistä ihmisistä hänen urallaan. Kaminen yhdisti harjoitteluun työnteon, vaatimustason ja leikin ja loi täydelliset olosuhteet rakastua lajiin ja kilpailuun.

”Emme mitanneet itseämme vastustajiin nähden, vaan mietimme sitä, miten hyviä olimme pelaajina ja joukkueena. Hän painotti aina yksilötaitoa.”

Huff kehitti etenkin nuorempana taitojaan ulkopeleissä, joissa hän kohtasi usein aikuisia tai vanhempia nuoria.

”18-19-vuotiaana ulkopelit olivat laboratorioni, jossa kokeilin erilaisia asioita, joita pystyn tekemään. Nuorempana etsin aina pelejä ulkokentiltä tai esimerkiksi Kisikseltä. Pelaamisen kulttuurista olen tykännyt.”

Valmentaja Kamisen mukaan on hyvä, ettei nuori urheilija keskity liian pienestä pitäen yhteen lajiin.

”On hyvä, että harrastaa mahdollisimman montaa lajia. Siten oppii juoksemaan ja ymmärtää, miten tilanteet syntyvät pallopeleissä ja ymmärtää yhteispeliä”, Kaminen sanoo.

Kamisen mukaan koripallo ei ole varhaisen erikoistumisen laji, vaikka perustekniikat olisikin hyvä oppia nuorena. Hänen mukaansa pallolajeissa on lainalaisuuksia, jotka pätevät lajissa kuin lajissa.

Kamisella on Kotkassa asuntonsa seinällä koripallokuvia. Yhdessä niistä on hänen poikansa Huffin kainalossa. Huffilla on kuvassa päällään Valparaison yliopistojoukkueen paita. Kuva on muisto matkalta, jolloin Kamiset kävivät tapaamassa Huffia Yhdysvalloissa.

”Miten hieno mies ja miten suuri vaikutus hänellä on ollut meikäläiseen. Hän on pitänyt yhteyttä minuun, kaikki pelaajat eivät sitä tee. Se kertoo siitä, miten hyvä ihminen hän on”, Kaminen sanoo.

Shawn Huff kehitti etenkin nuorempana taitojaan ulkopeleissä.­

Nuorena Huff haaveili yliopistokoripalloilun kokemisesta. 2000-luvun alkupuolella piti vielä lähettää videotaltiointeja Yhdysvaltoihin eri kouluihin, jotta herättäisi koulujen huomion.

Huff puhui Baylor University Bearsia valmentavan Scott Drew’n kanssa, mutta hän ei voinut ottaa suomalaista mukaan joukkueeseen. Drew’ta mietitytti Huffin mahdollinen amatööristatus, kun tämä oli pelannut jo korisliigaa Hongassa ja europelejäkin. Drew kuitenkin vinkkasi isälleen, Valparaison yliopistojoukkueen valmentajalle Homer Drew’lle suomalaisesta, ja niin Huff päätyi Valparaisoon.

”Minulle ei ollut ikinä itsestäänselvyys, että pelaisin korista näinkin pitkään. Se oli tavoite ja unelma, jota varten tein töitä. Luonnollisempi ajatus oli, että kävisin koulua ja pelaisin siinä ohessa. Koska aloitin koriksen myöhään, tarvitsin yliopistoaikaa kehittyäkseni paremmaksi pelaajaksi.”

Neljän yliopistovuoden aikana Huff kehittyi pelaajaksi, joka hän on nykyään.

Indianassa maissipeltojen keskellä ei ollut mitään muuta kuin Valparaison yliopisto ja koripallo ja aikaa kehittyä. Kroppaan karttui kymmenen kiloa lisää lihasta.

Yliopistossa Huff luki kriminologiaa, psykologiaa ja sosiologiaa. Niiden ansiosta hänen taitonsa kohdata ihmisiä paranivat entisestään.

”Homer Drew’n toisen pojan, Bryce Drew’n kanssa saimme heittoni huomattavasti paremmaksi kuin mitä se oli. Korjasimme pienen virheen, ja sen jälkeen hioin heittoani, kunnes se rupesi putoamaan sisään.”

Yhdysvalloissa Huff koki myös muutamia kulttuuritörmäyksiä. Hän muistaa, miten hän täytti koulun ilmoittautumislomaketta, jossa perustietojen lisäksi kysyttiin rotua. Hän ihmetteli kysymystä.

”Siinä oli vaihtoehtoina afroamerikkalainen, latinalaisamerikkalainen, aasialainen ja kaukasialainen ja sitten muu. Tämä on normaali kysymys siellä. Minulle se oli tosi outo kysymys. Se kertoo siitä, että he rakastavat tilastoja. Ja myös siitä, miten pinnalla rotukysymys Yhdysvalloissa on.”

Shawn Huff entisen ala-asteensa Jakomäen peruskoulun pihassa. Koulun koripallokentällä hän hioi pelitaitojaan.­

Huff ei halua puhua erityisen tarkasti kokemastaan rasismista. Hän ei halua, että hänet nähdään uhrina.

”Sanon näin, että jos ruskeana ihmisenä asut ja elät valkoisessa yhteiskunnassa, todennäköisyys kohdata rasismia on suuri. Se on fakta.”

Valmentaja Tomi Kaminen sen sijaan muistaa vielä huudot, jotka kohdistuivat hänen joukkueensa tummaihoisiin pelaajiin. Hän muistaa myös pelänneensä nuoren Huffin puolesta.

”Treenimme loppuivat yhdeksältä Munkassa, sitten hän otti ratikan Rautatieasemalle ja sieltä dösän kotiin. Joskus saatoimme kuskata häntä kotiin, mutta ei hänestä aistinut pelkoa.”

Huffin mukaan rasismi on isompi asia kuin hänen yksilölliset kokemuksensa siitä.

”Meidän täytyy päästä keskustelusta eteenpäin sille tasolle, että ymmärrämme, että kaikilla ihmisillä ei ole aina samoja mahdollisuuksia kaikissa asioissa. Pitäisi keskustella siitä, miten säännöillä ja laeilla pystyttäisiin turvaamaan kaikille ihmisille samat mahdollisuudet yhteiskunnassa. Ajatellaan vaikka työpaikan hakemista tai oppilaanohjausta. Ohjataanko oppilaita joillekin aloille sen takia, miltä he näyttävät”, Huff kysyy?

Huff kertoo kohdanneensa rakenteellista rasismia. Koulussa opettaja tuli usein yllättyneenä kehumaan, miten hyvä Huff oli ollut. Opettajan ei kuitenkaan olisi pitänyt yllättyä, jos hän olisi katsonut Huffin saamia arvosanoja.

”Rasismin ymmärtäminen vaatii sen, että hyväksyy, mitä vähemmistö siitä kertoo. Se voi olla tosi vaikeata, jos ei itse näe sitä.”

Huff sanoo nykyään yrittävänsä miettiä, miten pystyisi hyödyntämään asemaansa niin, että voisi auttaa muita ihmisiä. Osaksi siksi hän on mukana kehittämässä WB Pantterien toimintaa Itä-Helsingissä. Hänelle on tärkeätä, että nuoret pääsevät liikkumaan.

Shawn Huff pelaa vielä ainakin kaksi kautta Helsinki Seagullsin riveissä.­

Kamisen mukaan Huffin urassa on erityisen hienoa se, miten hän on ottanut haasteita vastaan.

”Hän on rohkeasti painanut eteenpäin. Hän ei ole miettinyt, pitäisikö tehdä tai pitäisikö mennä. No, okei kerran hän mietti, kun hänestä oltiin tekemässä maajoukkueen kapteenia.”

Kaminen kertoo Huffin soittaneen silloin ja pohtineen, onko hän oikeanlainen ihminen vastuulliseen tehtävään.

”Hän mietti, onko hänestä siihen ja onko hän kokoava voima. Sanoin hänelle, että sinun ei tarvitse olla mitään muuta kuin oma itsesi. Totta kai hän puhui muidenkin kanssa, mutta hän halusi minun mielipiteeni.”

Huff sanoo miettivänsä joskus, olisiko hän voinut olla vielä parempi pelaaja, jos olisi tehnyt jotain toisin.

”Olen iloinen siitä, että olen pystynyt nauttimaan. Huonoimmat hetket urallani ovat niitä, kun en ole nauttinut pelaamisesta ja se ei ole ollut kivaa vaan työtä.”

Huff pelaa vielä ainakin kaksi kautta Helsinki Seagullsin riveissä. Samalla hän opiskelee kansainvälisen koripalloliiton Timeout-ohjelmassa, joka on eräänlainen siirtymäkoulutus urheilijoille urheilusta työelämään.

”Olen päättänyt, että annan näinä kahtena viimeisenä vuotena kaikkeni koripallolle enkä säästele mitään. Sitten pysähdyn ja katson, missä olen.”

Jos ruskeana ihmisenä asut ja elät valkoisessa yhteiskunnassa, todennäköisyys kohdata rasismia on suuri, Shawn Huff sanoo.­

Korisliiga alkaa 13. lokakuuta Helsinki Seagullsin kotiottelulla Kauhajokea vastaan Helsingin Kisahallissa kello 18.30.