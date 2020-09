Moni asia on syksyllä 2020 toisin kuin 11 vuotta aiemmin, mutta jotain samaakin lauantaina päättyvästä pesäpallokesästä löytyy kauteen 2009 verrattuna.

Sotkamon Jymy ja Kouvolan Pallonlyöjät pelaavat tänäkin vuonna Suomen mestaruudesta Sotkamossa, ja isäntien riveissä vastustajaa kiusaavat tälläkin kertaa Kuosmanen ja Komulainen.

Pelinjohtaja Mikko Kuosmanen ja sisäpelin pyörittäjä Jani Komulainen ovat vaihtuneet uuden sukupolven edustajiin, kun Kalle Kuosmanen ja Aapo Komulainen ovat murtautuneet kestomenestyjän kokoonpanoon.

Myös isät ovat yhä mukana, Jani Komulainen pelinjohtajana ja Mikko Kuosmanen SuperJymy Oy:n toimitusjohtajana.

Toisen polven jymyläiset, 17-vuotias Komulainen ja 18-vuotias Kuosmanen ovat lyöneet tänä kesänä itsensä läpi miesten Superpesiksessä. Kuosmanen kantaa vastuuta polttolinjassa ja Ville Väliahon syrjäyttänyt Komulainen lukkarina.

”Tietenkin se otti oman aikansa, kun minulla on niin keskeinen rooli, mutta aika luontevasti se on sujunut. Olemme pelanneet hyvin, joukkueen peli on parantunut syksyä kohden ja koen, että olen itsekin pystynyt menemään peli peliltä eteenpäin”, Komulainen kertoo.

Myös Kuosmasen kesä on sujunut nousujohteisesti. Viikko sitten pelatussa avausfinaalissa nuorukainen löi ensimmäisen kunnarinsa miesten Superpesiksessä.

”Kyllähän se ruokkii itseluottamusta. Uskaltaa sitten yrittää muitakin kuin perusratkaisuja sisäpelissä”, hän sanoo.

Nuoret Jymy-tähdet on tiedetty jo vuosia lupaaviksi pesäpalloilijoiksi. Silti etenkin Komulaisen nopea nousu maan lukkarieliittiin on tullut yllätyksenä suurelle yleisölle – ja hänelle itselleenkin.

”En minä sitä missään vaiheessa ole epäillyt, ettei niin voisi tapahtua. Olen uskonut ja tiennyt, että minusta on siihen”, hän lisää.

Polku korkeimmalle tasolle on kulkenut junioripelien ja Ykköspesiksen kautta. Askelmerkit ovat samanlaiset Kuosmasellakin.

”Ykköspesiksellä on kyllä ollut iso merkitys tähän. Kun sinne joutui pari vuotta sitten, niin aika kovia pelejä ne olivat silmissäni silloin”, Kuosmanen kertoo.

Jymyn tasoisessa organisaatiossa pelipaikka ei tipahda yhdellekään pelaajalle automaationa. Toisinaan läpimurtoon vaaditaan ripaus onneakin.

”Paikat ovat avautuneet vähän sattuman ja loukkaantumisten kautta, ja he ovat pystyneet ne täyttämään. Hyvä kausihan heillä on ollut”, Mikko Kuosmanen sanoo.

”Pelit ovat osoittaneet, miten pojat ovat hypänneet suoraan Suomen huipulle. He pelaavat paremmin kuin monet vanhempansa”, Jani Komulainen lisää.

Nuori tähtikaksikko on jo voittanut tällä viikolla yhden mestaruuden. Jymy juhli keskiviikkona B-poikien SM-kultaa täydellisen kauden jälkeen: joukkue ei hävinnyt sarjassaan otteluakaan.

Pesäpallo on kuulunut Aapo Komulaisen ja Kalle Kuosmasen elämään lapsesta saakka.

”Kyllähän se siinä dna:ssa on ollut. Pienellä kylällä ollaan ja pesis on iso juttu täällä. Eno pelasi superia samaan aikaan kuin minä, niin kyllähän se pesäpallo on hyvin keskiössä ollut pienestä asti”, Mikko Kuosmanen kertoo.

”Kun pelasin vielä itse ja Aapo oli polvenkorkuinen, niin jokaisen pelimme jälkeen piti pelata se peli uusiksi meidän takapihalla. Siellä oli Get On soimassa ja selostus hänen toimestaan”, Jani Komulainen lisää Jymyn juoksujen jälkeen kuultavaan Hurriganes-klassikkoon viitaten.

Nuoret pelaajat ovat rakentaneet uraansa määrätietoisesti. Kalle Kuosmanen kiittelee myös Sotkamon urheilulukion sekä Vuokatti–Ruka-urheiluakatemian merkitystä urheilijalle.

”Siellä käydään tosi paljon juttuja urheilijana elämisessä ja miten urheilijana toimitaan”, hän sanoo.

Jymy sijoittui Superpesiksen runkosarjassa kolmanneksi ja KPL neljänneksi. Joukkuettaan viime vuosina nuorentanut Jymy kohtaa finaalisarjassa rutinoituneen ja kypsiin ratkaisuihin pystyvän konkarijoukkueen.

”Kovalyöntinen ja laadukas jengi, jolla on vaarallisuutta ja taitoa kotiuttaa, mutta se on varmaan tullut aika monelle selväksi, että heillä ei ole hirveästi juoksijoita ja jalkoja”, Aapo Komulainen analysoi.

Tommi Mäentaustan ja Matti Saukon on päästävä kentälle myös lauantaina tai Kouvolan sisäpeli on vaikeuksissa.

”Jos saamme numerot 1 ja 2 kuriin, olemme erittäin pitkällä voittoa ajatellen”, Jani Komulainen tietää.

Millainen Jymy nähdään ratkaisevassa finaalissa?

”Päättäväinen ja loppuun asti taisteleva”, Kalle Kuosmanen vastaa.

Sotkamo–Kouvola lauantaina kello 14. Suora lähetys Jim-kanavalla ja Ruutu-palvelussa.