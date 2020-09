Benevento kohtaa sarja-avauksessaan vieraskentällä Sampdorian.

Perparim Hetemaj, 33, oli jo entuudestaan kaikkien aikojen kovimpia suomalaisammattilaisia Euroopan sarjoissa. Lauantaina hän tekee jälleen suomalaista jalkapallohistoriaa, kun hän aloittaa uransa kymmenennen Serie A -kauden Italiassa.

Hetemaj pelaa nousijajoukkue Benevento Calciossa, joka aloittaa sarjakautensa vierasottelulla Sampdoriaa vastaan Genovassa. Hetemaj sanoo olevansa ylpeä kymmenennestä pääsarjakaudestaan Italiassa.

”En voi sanoa, että en olisi uskonut tällaista käyvän, koska vaadin itseltäni aina paljon. En ole nähnyt, miksi tällaista ei voisi tapahtua. Kun miettii perheeni tarinaa ja lähtökohtia, olen tosi ylpeä. Haluan saada 300 peliä Serie A:ssa täyteen, se on seuraava tavoitteeni”, Hetemaj sanoi HS:lle matkalla lentokentälle ennen joukkueen lentoa Genovaan.

Hetemaj pelasi ensimmäisen Serie A -kautensa 2010–2011 Bresciassa ja sen jälkeen kahdeksan kautta Chievo Veronassa. Hänellä on tällä haavaa 268 Serie A -ottelua pelattuna. 300 ottelun rajapyykin hän voisi siis saavuttaa alkavalla kaudella, jos kaikki menisi nappiin.

”Haluan pysyä terveenä ja pitää tasoni. Se on ensimmäinen lähtökohta. Mitään ei saa ilmaiseksi. Jos onnistun niissä edellä mainituissa asioissa, todennäköisesti tulee pelejäkin”, Hetemaj sanoi.

Italialaislegenda Filippo Inzaghin valmentama Benevento Calcio voitti Serie B:ssä kauden 2019–2020 ja ansaitsi suoran nousun pääsarjaan. Kausi loppui vasta 20. elokuuta, joten kausien väliin jäi poikkeuksellisen lyhyt aika. Se lyhensi pelaajien lomaa ja samalla myös harjoituskautta.

Beneventolla oli parin viikon mittainen harjoitusjakso, jonka aikana joukkue harjoitteli leirillä Itävallassa. Normaalisti harjoituskausi olisi ollut kuukauden mittainen.

”Harjoituskausi on aikamoista rääkkäämistä, mutta siihenkin on tottunut uran aikana, ja siitä on ruvennut nauttimaan. Sitä herää väsyneenä ja menee nukkumaan väsyneenä. Aamulla oli ensin omaa fyysistä harjoittelua ja sitten puolentoista tunnin harjoitus joukkueen kanssa. Puoliltapäivin oli lounas, sitten muutaman tunnin lepo ja lopuksi iltatreenit, jossa oli pallollista harjoittelua. Kahdeksalta oli illallinen.”

Hetemaj sanoo olevansa kelvollisessa kunnossa, mutta ei vielä parhaimmassa mahdollisessa kunnossa. Harjoituspelit ovat jääneet koronapandemian takia vähiin, joten hän ei ole päässyt viime aikoina pelaamaan täysiä otteluita. Hän sanoo, että kunnossa pysyminen vaatii paljon sekä fyysisesti että henkisesti.

Italiassa on otettu muutama vuosi sitten käyttöön sääntöjä oman pelaajatuotannon turvaamiseksi. Joukkueissa pitää olla neljä pelaajaa, jotka ovat olleet kolme vuotta seurassa 16–21-vuotiaana, ja toiset neljä pelaajaa, jotka ovat olleet italialaisessa seurassa ennen kuin täyttivät 21 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että Hetemaj’n kaltaisille kokeneille, ulkomaisille pelaajille on entistä vähemmän paikkoja Serie A:ssa.

”Sekin vaatii paljon, että pääsee siihen joukkueen pelaajalistalle mukaan. Kun on enemmän ikää, en ole enää sijoitus joukkueelle. Joukkueet yrittävät aina etsiä nuorempia samantasoisia pelaajia. Tässä iässä pitää yrittää kahta kauheammin tehdä asiat paremmin.”

Pääsarjassa säilymistä tavoittelevalla Beneventolla on 28 sopimuspelaajaa. Ottelupäivinä nimetään joukkueeseen 23 pelaajaa. Keskikentän kolmesta pelipaikasta hän taistelee seitsemän muun pelaajan kanssa.

”Tämä on ammattiurheilua. En valita missään nimessä. Pitää vaatia itseltään paljon, eikä se ole tavallaan helppoa, kun ei ole enää mitään todistettavaa. Painon pitää pysyä kurissa ja pitää pysyä keskittyneenä. Sitä haluaisi ottaa suklaata tai tilata pitsan, mutta pitää pysyä kurinalaisena. Kilpailu on kovaa tässä ammatissa.”

Hetemaj on ruvennut uransa viime vuosina syömään kasvisruokavoittoisesti.

”Olen selkeästi vähentänyt lihansyöntiä, ja syön sitä ehkä kerran viikossa. Pelimatkoilla on syötävä väkisinkin lihaa, jos haluaa proteiinia, kun ei hotelleilla ole välttämättä muuten sopivaa ruokaa.”

Hetemaj kertoo pelaavansa tällä haavaa kausi kerrallaan. Se, mihin ura vie häntä tulevaisuudessa riippuu siitä, millaisia projekteja tulee vastaan.

”Minun ei tarvitse tehdä tällä haavaa mitään, mitä en halua tehdä. Niin kauan kuin rahkeet riittävät, voin katsoa, mitä tapahtuu. Jossain vaiheessa pitää tulla Suomeen.”

49 A-maaottelua Suomen paidassa pelannut Hetemaj ilmoitti maajoukkueuransa lopettamisesta tammikuussa 2018. Siitä huolimatta hänen paluullaan maajoukkueeseen on spekuloitu julkisuudessa aika ajoin.

Olet lopettanut maajoukkueessa, mutta olisitko joissain olosuhteissa valmis palaamaan maajoukkueeseen, jos päävalmentaja Markku Kanerva tarvitsisi sinua ja haluaisi sinut takaisin?

”Ensinnäkin en näe, että on tarvetta tällä hetkellä miettiä tuota juttua. Minulla on hyvä olo ja hyvä fiilis, ja kropassa on hyvä olo. Katsotaan, mitä vaan voi periaatteessa tapahtua. Pitää katsoa vähän, mikä se tilanne on. Tällä hetkellä ei ole mitään uutta kerrottavaa.”

