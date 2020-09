Koivu haluaa pysyä kunnossa, jotta uran jatkaminen olisi mahdollista.

Minnesota Wildilta ei irronnut seuraikonille Mikko Koivulle enää jatkosopimusta, joten sentteri on uudessa tilanteessa.

Koivu, 37, on pelannut ensimmäisenä Wild-pelaajana yli tuhat runkosarjaottelua 15 kauden aikana, mutta tulevaisuus on edelleen suuri kysymysmerkki. Vaihtoehtoina on uran lopettaminen tai uuden seuran etsiminen. Suomessa pelaamista Koivu ei ole omien sanojensa mukaan edes ajatellut.

”Ilmassa on monia kysymyksiä, joihin minun pitää löytää vastaukset”, Koivu kommentoi NHL:n verkkosivuilla.

”En halua sanoa tässä vaiheessa liikaa, jotta minun ei myöhemmin tarvitse syödä sanojani. Minun pitää ensin olla varma, mitä haluan tulevaisuudeltani.”

Koivusta tulee rajoittamaton vapaa agentti 9. lokakuuta, mutta vuoden 2001 varaustilaisuuden 6. varaus ei ole enää NHL:n terävintä huippua pelipaikallaan.

Hän teki päättyneellä kaudella 55 ottelussa vaatimattomat tehot 4+17. Koko uralta koossa on tehot 205+504 yhteensä 1 028 ottelussa.

Koivu on haluaa kuitenkin pitää ovet auki ja se tarkoittaa kunnon ylläpitämistä. Hän kertoo aikovansa palata Suomeen ensi viikolla aloittaakseen harjoittelun jäällä ja sen ulkopuolella.

”Haluan antaa itselleni fyysisesti mahdollisuuden pelata, jos tilaisuus avautuu. Paras vaihtoehto on lähteä Suomeen. Toivottavasti pääsen luistelemaan jonkin joukkueen kanssa, jotta pystyn valmistautumaan parhaalla mahdollisella tavalla.”

Koivu suuntaa suurella todennäköisyydellä TPS:n harjoituksiin, mutta pelaaminen mustavalkoisissa tai missään muussakaan suomalaisjoukkueessa ei ole suunnitelmissa.

”En ole edes ajatellut sitä.”

Minnesota Wild ilmoitti 18. syyskuuta, ettei se tarjoa enää Koivulle jatkosopimusta. Koivu kertoo kuulleensa seuralta asiasta jo muutama viikko aikaisemmin.

”Kesti muutaman viikon, että asia upposi tajuntaan. Se aiheutti sekalaisia tunteita, mutta sellainen on tämän bisneksen luonne. Nyt minun pitää vain löytää uusi haaste itselleni.”