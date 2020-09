Yhdysvaltalainen tennislegenda John McEnroe, 61, on juuri oikea henkilö kertomaan, kuinka vaikeaa on voittaa Ranskan avoin mestaruusturnaus.

McEnroe poimi useita Wimbledonin ja US Openin mestaruuksia uransa parhaina vuosina, mutta Pariisi jäi valloittamatta, ja millä tavalla.

Taiturimainen McEnroe pelasi ällistyttävän vuoden 1984. Hän hävisi vain kolme ottelua koko aikana ja voitti huimat 82 ja siinä ohessa 13 turnausta.

John McEnroe opittiin tuntemaan urallaan tulisieluisena pelaajana. Vuoden 1980 loppuottelun hän hävisi, mutta voitti sen jälkeen kolmesti Lontoossa.­

Reitti mestariksi Roland Garrosin massakentillä näytti tasoitetulta. Ajatus vahvistui, kun McEnroe johti vuoden 1984 finaalia erin 2–0 tenniskone Ivan Lendliä vastaan. Kolme erää piti voittaa, eikä sitä tullut, vaan Lendl korjasi potin viidessä.

Ottelusta on tehty dokumenttielokuva In The Realm of Perfection, mutta McEnroe sanoi Eurosportin haastattelussa, ettei ole halunnut katsoa sitä kokonaan sattuneesta syystä. Tappio oli hänen uransa katkerin.

”Katsoin sitä vähän, mutta en pystynyt suhtautumaan siihen elokuvana. Oli kovaa katsoa sitä.”

Kirvelevästi hävitty Ranskan loppuottelu antaa McEnroelle taustaa arvostaa Rafael Nadalin kahtatoista mestaruutta Roland Garrosissa.

Espanjalainen Nadal haluaa näyttää, että 13. kerta on mahdollista voittaa Pariisin massalla, vaikka ajankohta siirtyi perinteisestä kevätkesästä pitkälle syksyyn. Nadal jätti US Openin väliin varotoimenpiteenä, mutta yhtä vahvasti hän halusi varmistaa olevansa kunnossa lempiturnauksessaan.

Rooman mastersissa Nadal kompastui jo puolivälierissä keskinkertaiseen esitykseen argentiinalaista Diego Schwartzmania vastaan. Kaikki kunnia Schwartzmanille. Hän pelasi hyvin, mutta kaksi voitettua erää ei riitä Pariisissa.

”Oletettavasti Nadal ei ole täysin luottavainen, mutta on todistanut Ranskassa uudelleen ja uudelleen olevansa kaikkein hankalimmin voitettavissa viiden erän otteluissa”, McEnroe arvelee.

John McEnroe onnitteli Rafael Nadalia kesäkuussa 2012, kun tämä oli voittanut Ranskan avoimet seitsemännen kerran.­

Nadal puolustaa mestaruutta, Serbian Novak Djokovič on ykköseksi sijoitettu ja Itävallan Dominic Thiem mahdollinen välierävastus Nadalille.

Pelkästään kaavion rakenne tarkoittaa, ettei kahden viime vuoden loppuottelu voi toistua. Thiem hävisi molemmilla kerroilla Nadalille finaalissa.

”Näyttää, että hän on suosikki niin kauan, kun pelaa. Kuvitelkaa, kaveri on tosiaan voittanut 12 mestaruutta”, McEnroe viittasi Nadaliin.

McEnroe uskoo Thiemin itseluottamuksen olevan korkeammalla kuin koskaan, mutta miten hän on toipunut US Openin mestaruudesta henkisesti ja fyysisesti. Raastava viiden erän ottelu imi voimanrippeet Thiemistä ja finaalin hävinneestä Saksan Alexander Zverevistä.

Suomalaistähti Emil Ruusuvuori pelaa Ranskan avointen aikuisten pääsarjassa ensimmäistä kertaa. Kontrasti on melkoinen, kun Ruusuvuori vasta käynnistelee uraansa ylimmällä tasolla ja Nadal voi saavuttaa sadannen otteluvoittonsa Roland Garrosissa.

Sadas voitettu ottelu vaatisi myös turnauksen kaappaamista ja 13:tta mestaruutta.

Emil Ruusuvuori pääsee pelaamaan uransa ensimmäisen ottelun Ranskan avointen pääsarjassa.­

Ruusuvuori kohtaa ranskalaisen karsinnasta tulleen Benjamin Bonzin, 24. Pelaajien rankkauksissa on suuri ero, kun Ruusuvuori mahtuu sadan joukkoon ja Bonzi on sijalla 226. Rankkaus on kuitenkin pienin tekijä, kun ottelu alkaa sunnuntaina kello 12.

Naisten kaksinpelissä mestaruutta puolustava Ashleigh Barty ilmoitti jo hyvissä ajoin, että hänen tennisvuotensa on paketissa. Maailman ykköspelaaja jätti US Openin väliin kuten myös Pariisin.

Simona Halep voitti Rooman mestersin juuri Ranskan avoimen kynnyksellä ja on suurin suosikki naisten kaksinpelissä.­

Romanian nopeajalkainen Simona Halep nousi suurimmaksi suosikiksi, kun myös US Openin voittanut Japanin Naomi Osaka jättää Ranskan väliin.

”On mukavaa olla taas Pariisissa, rakastan tätä turnausta, mutta rehellisesti sanoen on vähän liian kylmä. Toivottavasti totumme tähän”, Halep sanoi järjestäjien verkkosivuilla.

”Ranskan avoin on erityinen turnaus, kun tämä on ensimmäinen grand slam -kisa, jonka voitin”, Halep sanoi. Hän valtasi turnauksen kaksi vuotta sitten 2018.

Bartyn ja Osakan jäädessä sivuun McEnroe nostaa Halepin ykkössuosikiksi.

”Hän tosiaan tietää, miten pelata massalla ja alusta sopii hänen pelityylilleen. Hän lähtee suosikkina, siitä ei ole epäilystäkään.

Emil Ruusuvuori kohtaa Ranskan Benjamin Bonzin sunnuntaina kello 12. Yle TV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä. Myös Euro­sport ja Player näyttävät otteluita suorina lähetyksinä seuraavat kaksi viikkoa.