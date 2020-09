Se, että polvet eivät enää kestäneet jääkiekkoilua, saattoi olla Timo Saloselle ja hänen tulevaisuudelleen lopulta hyvä asia.

”Ei niillä papereilla yliopistopaikkaa tavoitella. Jos joskus pääsisi johonkin ammattikorkeakouluun opiskelemaan”, sanoi Timo Salonen Satakunnan Kansan haastattelussa vuonna 1997.

Hän oli tuolloin Ässien hyökkääjä, joka oli juuri päässyt ylioppilaaksi, 21-vuotiaana, kolmannella yrittämällä ja approbaturin yleisarvosanalla.

Salonen oli ammattijääkiekkoilija, joka oli noussut Ässien liigajoukkueeseen neljä vuotta aiemmin, vain 17-vuotiaana. Ensin urheilu, sitten urheilu ja armeija venyttivät lukionkäyntiä ja vaikuttivat opiskelumotivaatioon. Hän ei ollut Porin Kuninkaanhaan urheilulukion priimus.

Sinnikäs Salonen sen sijaan oli. Hän taisteli itselleen valkolakin, vaikka ajatukset ja ansiot olivat jääkiekossa.

Ikäkausimaajoukkueissa Salonen ei ollut vain yksi nimi muiden joukossa. Hän teki tulosta joukkueissa, joissa pelasivat Kimmo Timonen, Janne Niinimaa, Jere Karalahti ja Miikka Kiprusoff. Hän oli lahjakkuus muiden lahjakkuuksien rinnalla.

Seitsemän vuotta ylioppilastutkinnon jälkeen Salosen ura jääkiekkoilijana päättyi 28-vuotiaana. Hän pelasi lähes 400 liigaottelua Porin Ässissä, pääsääntöisesti alemmissa ketjuissa.

Hänestä ei tullut kaukalonkaan priimusta, eikä hän turvannut tulevaisuuttaan pelaamalla. Sinnikkyys oli tavaramerkki myös peleissä.

Salonen olisi halunnut vielä jatkaa. Ässissä ei olisi ehkä ollut enää paikkaa, mutta Euroopan kentät kiinnostivat. Polvet eivät kyselleet, mitä mies haluaisi. Ne eivät kestäneet harjoittelua.

Kiekkoilijalle huonot polvet tarkoittivat loppua, mutta Saloselle ja hänen tulevaisuudelleen ne saattoivat olla hyvä asia.

” ”Mitään nykyisyydestä pois ottamatta, viisivuotiaana aloittamani jääurheilu on kuitenkin ollut elämäni parasta aikaa.”

Timo Salonen pankkiirin töissä.­

Nyt Salonen on 44-vuotias kauppatieteiden maisteri ja yksityispankkiiri. Hänellä on takanaan yli kymmenen vuoden työura sijoitusalalla. Neljän lapsen isällä on elämä kunnossa.

Hän on myös Porin Ässät ry:n uusi puheenjohtaja.

”En osaa silti ajatella, että polvivaivat olisivat olleet onni onnettomuudessa. Mitään nykyisyydestä pois ottamatta, viisivuotiaana aloittamani jääurheilu on kuitenkin ollut elämäni parasta aikaa”, miettii Salonen, jonka toisena lapsuuden lajina oli taitoluistelu.

Parhaissa muistoissaan hän matkustaa nuorten maajoukkueen kanssa MM-kisoihin. Lähes 20 000 kanadalaisen huutomyrsky menee yhä iholle.

Ulkomailla Salonen ehti pelata vuosituhannen alussa Newcastlessa. Suomessa umpikujaan ajautunut ja Englantiin päätynyt Jukka Jalonen ihastutti intohimollaan ja valmennusotteellaan, jossa ei vanhaan tyyliin vain huudettu ja käsketty.

Salonen muistaa Ässien pronssivuoden 1995 ja pukukopin tunnelmat eri tilanteissa. Jaroslav Otevrelin halvaantuminen seuraavana vuonna oli negatiivisten tunteiden ääripää.

Kevään 1997 puolivälierien avausottelu oli Salosen uran yksittäinen tähtihetki. Hän teki kaksi maalia, kun Juhani Tammisen valmentama Ässät voitti TPS:n 3–1.

Muistojen lisäksi on yhä jatkuva ystävyys vanhojen pelikaverein kanssa.

”Niin paljon urheilu antoi, että aina jos olen jutellut jonkun kanssa, joka miettii jatkoaan, olen sanonut, että pelaa nyt vain niin kauan kuin pystyt.”

” ”Pelaajana ei todellakaan käynyt mielessä, että olisin joskus seurajohtajana.”

Timo Salonen tuuletti maaliaan liigaottelussa Kiekko-Espoota vastaan vuonna 1997.­

Junioripuolesta vastaavan Ässät ry:n puheenjohtajana hän haluaa nyt mahdollistaa elämän parasta aikaa tämän päivän ja tulevien polvien lapsille.

”Pelaajana ei todellakaan käynyt mielessä, että olisin joskus seurajohtajana. Enkä olisi näihin hommiin suostunutkaan vielä viisi vuotta sittenkään.”

Aika oli kypsä vasta, kun Salosen vanhin lapsi lopetti jääkiekon muutama vuosi sitten.

Kannustavat esimerkit löytyvät läheltä. Salosen esimies Eurajoen Säästöpankissa on Vesa Saine, Porin Pesäkarhujen puheenjohtaja. Yhtiön varatoimitusjohtaja, ex-Lukko Rafael Eerola on muun muassa Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n puheenjohtaja.

”Vertaistukea on tarjolla”, nauraa Salonen, joka toimii salkunhoitajana niin yksityishenkilöille, yrityksille kuin yhteisöille.

Sinnikkyyttä Salonen tarvitsi jälleen, kun ura oli ohi. Jotain piti keksiä.

”Oli pakko. Minulla oli jo siihen aikaan perhe, vaimo ja kaksi lasta. Ei siinä ollut sellaista vaihtoehtoa, että olisin voinut jäädä vain ajelehtimaan. Poikamiehelle voi käydä toisin.”

Uran loppumisen kanssa Salosella oli myös onnea.

Hän oli ollut vuosituhannen taitteessa mukana Porin korkeakouluyksikön Urho-projektissa. Se oli urheilijoille räätälöity ohjelma, joka tarjosi mahdollisuuden opiskella avoimessa yliopistossa 60 opintoviikkoa.

Sen jälkeen oli mahdollisuus anoa tutkinto-oikeutta ja jatkaa normaaleina päiväopiskelijoina. Urho-projekti kuivui kasaan, mutta Salonen ehti saada parikymmentä opintoviikkoa.

” ”Olihan se opiskelun aloittaminen vaikeaa. Ensimmäiseksi piti opiskella opiskelemaan.”

Timo Salonen­

Koska kiekkoilijan ura loppui polvivaivoihin, vakuutusyhtiö myönsi hänelle kymmenen vuoden tapaturmaeläkkeen, joka mahdollisti kouluttautumisen uuteen ammattiin. Tapaturmaeläke oli 85 prosenttia aiemmasta kiekkoilijan palkasta.

”Se oli minulle hyvä systeemi. Tuo on sellaista jälkihoitoa, johon pitäisi edelleen kiinnittää huomiota”, Salonen miettii.

Koska etenkin huippupelaajien palkkataso alkoi nousta hurjasti, vammaan lopettaneet kiekkoilijat alkoivat tulla vakuutusyhtiölle kalliiksi. Nykyään kiekkoilijoiden vakuutusehdot ovat huonommat.

Tapaturmaeläkettä voi saada enintään viisi vuotta, ja määrässä huomioon otettavaan palkkaan on määritelty yläraja.

Salonen muisti Urho-projektissa kertyneet opintoviikkonsa. Hän ehdotti vakuutusyhtiölle, että opiskelee 60 opintoviikkoa täyteen, minkä jälkeen hän voi anoa tutkinto-oikeutta.

Vakuutusyhtiö antoi Saloselle vuoden aikaa opintoviikkojen keräämiseen. Niin mies pääsi Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikköön.

Kymmentä vuotta hän ei tapaturmaeläkettä saanut, koska työt alkoivat vuonna 2009, ja maisterin paperit tulivat valmiiksi vuotta myöhemmin.

”Olihan se opiskelun aloittaminen vaikeaa. Ensimmäiseksi piti opiskella opiskelemaan.”

”Tietyt yliopistomaailman teoria-aineet olivat vaikeita, ne tuntuivat nimenomaan teorioilta. Töitä se opiskeleminen vaati”, maisteri Salonen myöntää.