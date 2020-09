Miro Heiskanen on noussut NHL:n pudotuspeleissä suuremman jääkiekkoyleisön tietoisuuteen. Yhtä tehokasta puolustajan peliä on nähty viimeksi 1990-luvulla.­

21-vuotias Miro Heiskanen on noussut poikkeuksellisissa olosuhteissa pelatun Stanley Cup-turnauksen aikana yhdeksi NHL:n eturivin puolustajista. Eikä se ole edes yllätys.

Edmonton.

Dallas Starsin 65-vuotias, kaiken nähnyt päävalmentaja Rick Bowness istui median tentissä Stanley Cupin finaalin alettua Edmontonissa.

”Mitä Miro Heiskanen merkitsee Dallasin jääkiekkojoukkueelle?”, Helsingin Sanomat kysyi.

Ja NHL:n yli satavuotisen historian eniten otteluja valmentanut mies vastasi yhdellä sanalla – epäröimättä hetkeäkään.

”Everything.” Kaikkea.

”Kuule”, hän jatkoi. ”Miro on juuri päättänyt toisen kautensa National Hockey Leaguessa. Normaalisti puolustajalla menee viisi tai kuusi vuotta kehittyä eliittiluokan pelaajaksi tällä tasolla, mutta Miro on siellä jo nyt.”

” ”Voin sanoa, etten ole nähnyt tällaista pelaajaa kymmeneen vuoteen.”

Miro Heiskanen taisteli kiekosta Tampa Bayn tähtihyökkääjän Brayden Pointin kanssa Stanley Cupin finaalien kolmannessa ottelussa.­

Kun Dallas Starsin maalivahti, Kazakstanissa syntynyt Andon Hudobin ja Miro Heiskanen istuivat vierekkäin lehdistön tentattavana Stanley Cup-finaalin mediapäivänä, Khudobiniä pyydettiin sanomaan jotain hänen vieressään istuneesta 21-vuotiaasta suomalaisesta.

”On ehkä vaikeaa lausua tällaista kohteliaisuutta, kun hän istuu tuossa ihan vieressä”, valitsi Khudobin sanansa tarkasti, tyylikkään venäläisellä korostuksella, mietittyään ensin tovin.

” Voin sanoa, etten ole nähnyt tällaista pelaajaa kymmeneen vuoteen.”

”Hän pystyy yksinkertaistamaan peliä, mutta olemaan samanaikaisesti luova. Hän on loistava pelaaja. Toivon, että hän jatkaa pelaamista vielä pitkään.”

Taistelu ammattilaisjääkiekon vaikeimmin saavutettavissa olevasta palkinnosta, lordi Stanleyn Lontoossa vuonna 1892 viiden guinean hintaan ostamasta pokaalista, on äärettömän kovaa. Otteluissa, joissa legendat luodaan, maaleja ja pisteitä on erittäin vaikea tehdä.

Heiskanen on ennen tiistain vastaisena yönä pelattavaa kuudetta finaaliottelua Stanley Cupin pudotuspelien pistepörssin kolmannella sijalla, edellään vain Tampa Bay Lightningin supertähtihyökkääjät Brayden Point ja Nikita Kutšerov. Helsingin IFK:sta Dallasiin kesällä 2018 varattu suomalainen on tehnyt 26 pistettä yhtä monessa ottelussa.

Vain kolme puolustajaa on koskaan tehnyt yhtenä playoffkautena enemmän pisteitä kuin Heiskanen: Edmonton Oilersin Paul Coffey (1985), New York Rangersin Brian Leetch (1994), ja Calgary Flamesin Al MacInnis (1989).

Kaikki kolme voittivat Conn Smythe-palkinnon pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana samana vuonna ja kaikki kolme on aateloitu Hockey Hall of Fameen.

Vasta 21-vuotias Espoon Kilosta kotoisin oleva Miro Heiskanen on todella kovassa seurassa. Sellaiset nimet kuin Ray Bourque ja itse Bobby Orr ovat jo jääneet taakse.

” ”Hän on eliittiluokan puolustaja jo nuorella iällä.”

Miro Heiskanen näytti Tampa Bayn Ryan McDonaghille kumpi on kunkku.­

Sunnuntaina pelatussa viidennessä finaaliottelussa Heiskanen teki maalin, jonka ansiosta hänestä tuli Stanley Cup-historian ainoa puolustaja, joka on tehnyt 30 pudotuspelipistettä ennen 22. syntymäpäiväänsä.

Ja vain yksi pelaaja on tehnyt yhtä paljon pisteitä yhden pudotuspelikauden aikana 21-vuotiaana: Pittsburgh Penguinsin Sidney Crosby.

Ehkä parhaan ottelunsa Edmontonissa pelattavissa Stanley Cupin kamppailuissa Miro Heiskanen pelasi ensimmäisellä kierroksella Calgary Flamesia vastaan pelatun sarjan kuudennessa ottelussa.

Pelattiin ratkaisevia hetkiä jatkoonpääsystä, ja Flames onnistui tekemään kolme maalia ensimmäisen erän alussa, vajaassa seitsemässä minuutissa.

Mutta sitten nähtiin jotain, mitä Stanley Cupissa ei ollut tapahtunut kenties koskaan ennen. 21-vuotias puolustaja otti pelin haltuunsa ja lähetti kovan vastustajan kesälomalle. Lähes yksin.

Heiskanen teki ensin Starsin avausmaalin ylivoimalla. Sitten hän antoi ykkössyötön toiseen ja oli kakkossyöttäjänä järjestämässä kolmatta osumaa. Hän pelasi 25 minuuttia, ja 50 sekuntia. Enemmän kuin kukaan toinen kentällä ollut.

Eikä valmentaja Bowness säästellyt ylistyssanoja ottelun jälkeen.

” Hän on eliittiluokan puolustaja jo nuorella iällä. Hänestä näkee jo nyt, miten hyvä hänestä vielä tulee.”

”Kovin usein ei näe pelaajaa, joka pystyy sanomaan: okei, hypätkää reppuselkääni, minä käännän ottelun meidän eduksemme. Miro teki sen. Hän teki tärkeän ylivoimamaalin ja sitten rauhoitti koko joukkueen. Miro otti pelin yksin haltuunsa.”

”Hän on poikkeuksellinen pelaaja. Hän on poikkeuksellinen ihminen, joka käyttäytyy hyvin vaatimattomasti. Tämä ottelu oli havainnollistava esimerkki siitä, miten hyvä pelaaja hän on ja miten rauhallinen hän on painetilanteissa. Olimme 3–1 tappiolla, eikä hänen pelissään ollut merkkiäkään paniikista.”

”Hän olisi voinut pelata 35 minuuttia , eikä se haittaa häntä ollenkaan. Hän haluaa jäälle. Aina kun pelataan ratkaisevia tilanteita, hän haluaa olla kentällä. Hän haluaa rauhoittaa peliä, hän haluaa ottaa pelin haltuunsa. Niin hyvä hän on. ”

” ”Miron on vain annettava olla Miro.”

Detroit Red Wingsin pitkäaikaisen omistajan, James Norrisin mukaan nimetty Norrisin muistopalkinto luovutetaan NHL-runkosarjan parhaimmalle puolustajalle. Viime viikolla julkistetussa, Pohjois-Amerikan jääkiekkojournalistien tekemässä äänestyksessä, 35 pistettä runkosarjassa pelaamissan 68 ottelussa tehnyt Heiskanen sijoittui 12. sijalle. Rick Bownesilla oli antaa sijoitukseen hyvä selitys.

”Se kertoo vain siitä, etteivät tarpeeksi monet ihmiset katso meidän pelejämme. Esimerkiksi vastustajien valmentajat sanovat otteluiden jälkeen: vau, tuo nuorimies osaa lentää. Me näemme saman joka ilta.”

Miro Heiskasen taidot tiedettiin NHL-jääkiekkoa ja erityisesti Dallas Starsia seuraavien piirissä jo hänen kahden ensimmäisen kauden esitystensä perusteella, ja Suomessa jo sitä ennen.

Carolina Hurricanesin scouttina toimiva Joni Pitkänen sanoi jo Heiskasen varauskaudella puolustajista puhuttaessa, että Miro Heiskanen on omaa luokkaansa. Hänen luistelunsa on niin helppoa.

”On tietyllä tavalla vähän typerää sanoa, että tämä oli odotettua”, sanoi entinen NHL-puolustaja Petteri Lehto Helsingin Sanomille.

”Hän oli runkosarjassa puolustajien pistepörssissä sijalla 29. Hän oli jo ehtinyt näyttää kaikille, miten ainutlaatuisen hyvä pelaaja hän on, mutta se ei ollut vielä siirtynyt tulostaululle.”

”Nousu runkosarjan pakkien pistepörssin 29. sijalta playoffien ykköseksi tulee vähän nopeasti, mutta sinne hän on koko ajan ollut menossa. Hän tulee vielä kehittymään. Puolustaja ei koskaan ole valmis 21-vuotiaana. Muistellaanpa vaikka, millainen Victor Hedman [Tampa Bayn ruotsalainen huippupuolustaja] oli samanikäisenä”, Lehto huomauttaa.

” Ja täytyy vielä muistaa, ettei Heiskanen pelaa Starsin ykkösylivoimassa, jossa hänen tilallaan pelaa John Klingberg.”

” ”On mukavaa, että kaikki saavat nähdä, miten hyvä hän on.”

Miro Heiskanen pelaa omalla tyylillään. Kyky aavistaa, ja hidastaa salamannopeat tilanteet ja nähdä peli eri tavalla kuin muut, kuuluvat Heiskasen erityisominaisuuksiin.

Häntä on verrattu Scott Niedermayeriin, Nicklas Lidströmiin, Sergei Zuboviin ja useimpiin NHL:n lähimenneisyyden suurpuolustajiin. Dallas Starsin Stanley Cupin voittoon vuonna 1999 valmentanut Ken Hitchcock pitää Niedermayer-vertausta lähimpänä.

”Heiskanen on vaarallisimmillaan, kun ottelun ratkaisuhetket ovat käsillä.Scott oli samanlainen New Jerseyssä aina, kun Devils jäi tappiolle. Vastustajien oli oltavat todella tarkkana, kun hän hyökkäsi kiekon kanssa”, Hitchcock sanoi konkaritoimittaja Jim Mathesonin haastattelussa.

Miro Heiskanen pystyy liikkumaan, nousemaan ylös, ja harhauttamaan karvaajia salamannopeilla liikkeillä. Hän katkoo vastustajien hyökkäyksiä oikealla sijoittumisella ja mailallaan. Hän ilmestyy joskus kuin tyhjästä vastustajan alueelle ja saattaa vapaaksi päästyään tehdä maalin.

Dallasin puolustusalueella vastustajan karvaajat yrittävät jokaisessa vaihdossa torpata Heiskasen päin päätylaidoitusta. Useimmiten he eivät siinä onnistu, koska numero neljä on taklauksen tullessa jo ehtinyt väistää ja on jo kovaa vauhtia matkalla täysin toiseen suuntaan.

”Olen seurannut miten se käy”, Petteri Lehto kertoo.

”Mirolla on sellainen pehmeä, keinuva tyyli. Hän pystyy sillä hämäämään taklaajia, koska hän ei näytä liikkuvan, mutta hän liukuu niin hyvin, että yhtäkkiä hän luiskahtaa alta pois.”

”Miron on vain annettava olla Miro”, Dallasin ruotsalaispakki John Klingberg sanoo.

”Hän on todennäköisesti paras pelaajamme joka ilta. Me olemme jo tottuneet siihen. On mukavaa, että kaikki saavat nähdä, miten hyvä hän on.”