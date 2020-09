Ampumahiihto

Saksalainen Wolfgang Pichler on mies Ruotsin ampumahiihtoihmeen takana.

Sydänkohtauksen saanut saksalainen valmentajalegenda Wolfgang Pichler, 65, on vaivutettu koomaan. Kuvassa Pichler Ruotsin maajoukkueen päävalmentajana maaliskuussa 2019.­

Legendaarinen ampumahiihtovalmentaja Wolfgang Pichler, 65, taistelee parhaillaan elämästään, kertoo ruotsalaislehti Expressen.

Saksalaisessa sairaalassa hoidettavana oleva Pichler on vaivutettu koomaan vakavien sydänongelmien jälkeen. Pichlerin omaiset vahvistavat asian.

Kokenut saksalaisluotsi sai sydänkohtauksen pyörälenkillään Ruhpoldingin lähellä. Onnettomuuspaikalla elvytetty Pichler on hoidettavana Traunsteinin sairaalassa.

”Wolfgang on nyt parhaissa käsissä. Voimme vain olla varovaisen optimistisia”, hänen veljensä Claus Pichler vahvisti Expressenin mukaan uutistoimisto DPA:lle.

Pichleriä voi hyvällä syyllä pitää yhtenä Ruotsin nykyisen ampumahiihtoihmeen suurimmista synnyttäjistä.

Jo 1990-luvulla Ruotsissa työskennellyt Pichler palkattiin viimeisimpään pestiinsä kaudeksi 2014–15, jolloin hän toimi maajoukkueen konsulttina.

Päävalmentajaksi Pichler kohosi seuraavasta kaudesta alkaen. Pichler vetäytyi tehtävästä eläkkeelle 31-vuotisen valmentajauransa jälkeen keväällä 2019.

”Hän on loistava johtaja ruotsalaisessa urheilussa, ja hänellä on valtava intohimo kaikkeen, mitä hän on tehnyt”, Ruotsin olympiakomitean SOK:n operatiivinen johtaja Peter Reinebo sanoi Expressenille.

Ruotsin yleisradioyhtiölle SVT:lle Reinebo kommentoi Pichlerin tilan olevan vakava, mutta vakaa.

Ruotsin ampumahiihtäjät menestyivät Pichlerin opein mainiosti Pyeongchangin olympialaisissa 2018.

Hanna Öberg voitti kultaa naisten normaalimatkalla ja Sebastian Samuelsson miesten takaa-ajossa. Lisäksi Ruotsin viestimiehet saivat kultaa ja viestinaiset hopeaa.

”Pichler on vaativa valmentaja ja teettää kovia harjoituksia, mutta olen kestänyt ne hyvin. Siitähän on kysymys. Luotan häneen. Hän laatii tarkat suunnitelmat”, Öberg sanoi HS:lle maaliskuussa 2019.