KTP:n Thomas Agyiri pääsi esiin samassa kanavassa jalkapallon supertähtien kanssa.

Kotkalaista KTP:tä edustava Thomas Agyiri sai maalilleen miljoonayleisön, kun jalkapalloaiheinen 433 nosti upean osuman sosiaalisen median kanaviinsa.

Ghanalainen Agyiri, 26, pyssytti pallon yläriman kautta maaliin Ykkösen ottelussa EIF:ää vastaan. Kulmapotkun jälkitilanteesta syntynyt osuma vei KTP:n 2–0-johtoon.

KTP voitti perjantaina pelatun ottelun 3–2. Agyirin osuma levisi maailmalle maanantaina 433:n Twitter- ja Instagram-tileillä.

”Yksikään maalivahti ei olisi torjunut tuota”, videon saatteeksi kirjoitettiin.

433 on supersuosittu kanava etenkin Instagramissa, jossa sillä on yli 30 miljoonaa seuraajaa. Twitter-seuraajia on lähes 800 000.

Instagramissa julkaistu video oli kerännyt maanantaina alkuiltaan mennessä eli vain muutama tunti julkaisun jälkeen jo lähes 1,3 miljoonaa katselukertaa.

Agyiri on edustanut Suomessa myös Turun Palloseuraa ja Tampereen Ilvestä.

Upea osuma on nähtävissä selostuksen kanssa Ykkösen virallisella Twitter-tilillä.