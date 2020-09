Heikki Kullalla on päässään keräilyharvinaisuus: Kimi Räikkösen ensimmäisen F1-kauden lippalakki, jossa on Räikkösen nimikirjoitus. Kulta omistaa Räikkösen kaikkien F1-kausien lakit.­

F1-toimittaja Heikki Kulta on haastatellut 20 vuoden aikana satoja kertoja Kimi Räikköstä ja monia Räikkösen uran kannalta tärkeitä ihmisiä. Nyt Kulta on koonnut vuosien aikana kertyneen materiaalin kirjaksi, jota hän kutsuu omiksi muistelmikseen.

”Onko ollut koskaan aiemmin, että urheilutoimittaja kirjoittaa omat muistelmansa tekemisistään jonkun urheilijan kanssa? Onko niin päin ollut?”

Tätä pohtii Heikki Kulta paimiolaisen huoltoaseman kahviossa, jonne saavuimme läheiseltä kartingradalta, teemaan sopivalta valokuvauspaikalta.

Kullan uutuuskirja Iceman – Kimin matkassa (Readme) kertoo ennen muuta formulakuljettaja Kimi Räikkösen kilpailu-urasta siten kuin Kulta on sen nähnyt lukuisissa kisoissa ja muissakin F1-yhteyksissä 20 vuoden aikana. Lisäksi kirjassa listataan kaikki Räikkösen F1- ja MM-ralliosakilpailut sijoituksineen.

Kulta on vuosien varrella haastatellut useita formulakuljettajia ja tietysti myös Räikköstä.

”Se on varma, että kukaan muu ei ole haastatellut Räikköstä useammin kuin minä.”

Uutuuskirjaa varten ei ole haastateltu erikseen ketään, ei myöskään Räikköstä, mutta F1-tähdelle Kulta on maininnut kirjaprojektistaan.

”Räikkösen kommentti oli ’sen kun teet, kunhan et hauku liikaa’. Sanoin takaisin, että milloin olisin tehnyt niin, sillä olen aika kiltti toimittaja”, Kulta kertoo nauraen.

”Hyvällä omallatunnolla voin sanoa, että kirjassa on parhaat palat Kimin urasta. Tein kirjan voimakkaasti urheilu edellä. Veikkaan kirjasta löytyvän paljon sellaisia Kimin kommentteja, joita hän ei edes muista sanoneensa.”

” ”Heikki on ainoa, joka tietää joka ainoan kierroksen, jonka olen ajanut.”

Heikki Kulta Paimion kartingradalla.­

Kirjaidea oli muhinut Kullan mielessä jo pitkään. Vuosia sitten Kulta keskusteli Räikkösen managereiden kanssa siitä, että Räikkösen urasta pitää tehdä kirja.

”Se siirtyi ja siirtyi, ja ura jatkui ja jatkui.”

Lisäksi kaksi vuotta sitten ilmestyi isoksi hitiksi noussut Kari Hotakaisen kirjoittama Tuntematon Kimi Räikkönen, joka kertoi, millainen ihminen Räikkönen on.

”Hotakainen kysyi minultakin Kimistä. Sanoin hänelle, että miksi et suoraan kysy Kimiltä. Hotakainen totesi Kimin sanoneen: ’Heikki on ainoa, joka tietää joka ainoan kierroksen, jonka olen ajanut.’”

Tänä vuonna Kullalla oli sopivasti aikaa kirjan tekemiseen. Koronavirus lykkäsi kauden aloittamista ja merkitsi myös sitä, että Kulta ei tänä vuonna kierrä formulakisoissa. Hän aloitti urakan tammikuussa F1-talvitauon aikana.

”Materiaalia olisi ollut yli kaksinkertainen määrä.”

” ”Kun hänet sai kiinni ja kysyi jotain, hän aina vastasi I don’t know.”

Kimi Räikkönen aloitti Sauberin F1-tallissa vuonna 2001.­

Kullan ensimmäinen kohtaaminen Räikkösen kanssa oli lokakuussa 2000, jolloin hän haastatteli tulevaa F1-kuskia puhelimitse. Tuolloin tuli julki, että Räikkönen siirtyy Britannian Formula Renault -sarjasta F1:een Sauber-talliin.

Ensimmäinen kasvokkain tapaaminen oli Jerezin talvitesteissä joulukuussa 2000. Tuolloin ei voinut aavistaa, että siitä alkaa tapahtumaketju, joka johtaa satoihin Räikkönen-haastatteluihin.

”Hänelle oli sanottu, että kun siirtyy F1:een, jokaiseen lauseeseen tartutaan. Kimi pelkäsi niin paljon meitä kaikkia, minuakin, että se juoksi aina karkuun. Kun hänet sai kiinni ja kysyi jotain, hän aina vastasi ’I don’t know’ [en tiedä]”, Kulta muistelee ja nauraa jälleen.

Kulta sai pian uuden lähteen Räikkösen harjoituskuulumisiin: hän tutustui Räikkösen vanhempiin Matti ja Paula Räikköseen, jotka olivat tuolloin mukana testauspäivinä. Kulta kertoo, ettei tarvinnut Kimiä niin paljon, kun sai tietoja tämän vanhemmilta.

”Omia hommiani helpotti huomattavasti, kun Kimi alkoi luottaa minuun. Sen luottamuksen voittaminen oli yksi makeimpia saavutuksia koko toimittajaurallani.” [Ote kirjasta Iceman – Kimin matkassa]

Kun Räikkönen siirtyi McLarenille, Kulta pääsi hyödyntämään vanhoja suhteitaan, sillä siellä mediaväki oli sama kuin Mika Häkkisen uran aikana.

”Tunsin heidät kuin omat taskuni. Kuulin heiltä, mitä Kimi vapaa-aikanaan teki, ja siitä tiesin, että ei hän niin jäykkä olekaan kuin moni luulee. Tosin edelleenkin hänellä on samaa paljon. ’Normal Friday’ on jo klassikkovastaus harjoitusten jälkeen.”

Kulta myös kehitti oman lähestymistapansa Räikkösen haastatteluihin.

”Jos hän on ollut kiivastunut jostain, olen aloittanut jollain vitsillä. Hän vastaa minulle takaisin jollain turkulaisvitsillä. Tiedän, että hänellä on varsin terävä huumorintaju. Se ei vain tule vahingossakaan esille virallisissa haastatteluissa.”

” ”Kun sanotaan, että Kimi on jäämies, ei hän kyllä tunteitaan ihan täysin osaa kätkeä.”

Kimi Räikkönen ja Heikki Kulta keskustelivat São Paulon F1-kisaviikonloppuna vuonna 2007. Kilpailussa Räikkönen varmisti F1-mestaruutensa.­

Millainen Räikkönen sitten on Kullan mielestä?

”Moni sanoo, että hän on arvaamaton. Mutta minusta ei näin ole. Silloin kun hänellä on hyvä päivä, hän on maailman helpoin haastateltava. Kun on huono päivä, hän lähinnä mörisee. Kun sanotaan, että Kimi on jäämies, ei hän kyllä tunteitaan ihan täysin osaa kätkeä.”

Kulta korostaa, että Räikkösellä on todella hyvä paineensietokyky.

”Vähänkin heikommalla paineensiedolla hän ei olisi voittanut mestaruutta vuonna 2007.”

Suuri muutos Räikkösessä tapahtui, kun hän sai lapsia, Kulta huomauttaa.

”Hänestä tuli enemmän ulospäin suuntautunut. Se ei vain näy harjoitusten tai kisojen jälkeen.”

Vaikka kirjassa ovat pääosassa Räikkösen uran vaiheet, mukana on myös Kultaan liittyviä erikoisia sattumuksia.

Esimerkiksi vuoden 2006 Suzukan F1-osakilpailun jälkeen Räikkönen tarjosi Kullalle helikopterikyydin kisapaikalta hotellille. Kun Kulta nousi kopteriin, hän löi pahasti päänsä.

”Tökkäsin pääni suoraan tutkaan. Kun laitettiin valot, käsi oli ihan veressä. Lentäjä antoi valkoisen huivin, ja se meni ihan punaiseksi.”

”Vitsailin, että jos joku meidät näkee, varmaan meidän uskotaan tapelleen verissä päin keskenämme ja kenties joku luulee Kimin lyöneen minua nuijalla päähän.”

Ranskalaisvalokuvaaja Jean-François Galeron taas kysyi Kullalta Malesian osakilpailun yhteydessä vuonna 2012, tarvitseeko tämä häneltä valokuvia. Kulta yritti sanoa, että Räikkösen tuolloisen Lotus-tallikaverin Romain Grosjeanin kuville olisi käyttöä.

”Ei ole yhtään kroissantteja, käyvätkö piparit?” Galeron vastasi.

Kulta myös paljastaa kirjoittaneensa Ferrarin verkkosivuille Räikkösen kisapäiväkirjaa mestaruusvuotena 2007 ja vuosia sen jälkeen. Kirjoittajaa ei ole aiemmin kerrottu, mutta asiaa on kysytty kerran Iltalehden urheiluvisassa. Yhtenä vastausvaihtoehtona oli Kulta, mutta se ei kelvannut oikeaksi vastaukseksi.

”Ehdin miettiä, miten ihmeessä olin kärähtänyt, mutta kun katsoin oikean vastauksen, se oli numero kolmonen eli työryhmä. Helpotuksen tunne oli mitä melkoisin.”

Kullan mukaan hänen kirjoituksensa kelpasivat Räikköselle niin hyvin, että F1-kuski alkoi käyttää niitä itsekin.

”Kun hän tuli johonkin lehdistötilaisuuteen, hän käytti samoja sanoja kuin olin kirjoittanut. Hemmetti, sehän oli lukenut ne”, Kulta riemuitsee.

Kulta on nähnyt kisapaikalla 260 Räikkösen ajamaa F1-kilpailua, mutta mikä niistä on jäänyt parhaiten mieleen?

Tämä on ainoa kysymys, jota Kulta joutuu miettimään pitkään.

”Kaikkein eniten olen jännittänyt Nürburgringin kisaa 2005. Viimeisen kierroksen alussa johtoasemassa pyörän ripustus petti ja kisa jäi siihen. Samana vuonna tuli Suzukan voitto, kun Kimi lähti 17. ruudusta ja ohitti viimeisellä kierroksella [Giancarlo] Fisichellan. Mikä on ollut kaikkein heikoin tunne ja mukavin tunne, sopivat näihin vuoden 2005 kisoihin.”

”Nyt otetaan rennosti. Mutta riehumaan ei ruveta, Kimi lupasi.” [Räikkönen vuoden 2005 Suzukan F1-osakilpailun voiton jälkeen]

” ”Se on selvä, että hän ei enää tule voittamaan mestaruutta, kisoja tai paalupaikkoja.”

McLarenin tallipäällikkö Ron Dennis onnitteli Kimi Räikköstä, joka nousi vuonna 2005 Suzukan osakilpailussa 17. lähtöruudusta kisan voittajaksi.­

Lopuksi se pakollinen kysymys: päättyykö Räikkösen ura tähän kauteen?

”Sanoin vuosina 2016, 2017 ja 2018, että nyt on Kimin viimeinen vuosi. Viime vuonna päätin, että en enää koskaan sano, että nyt on viimeinen vuosi. Se on selvä, että hän ei enää tule voittamaan mestaruutta, kisoja tai paalupaikkoja.”

Räikkönen korosti aiemmin voittamisen merkitystä motivaatiolleen. Nyt hän kamppailee Alfa Romeo -tallissa hädin tuskin MM-pisteistä. Mikä on muuttunut?

”Nyt täytyy olla niin, että hän ei ole kiinnostunut mistään muusta kuin ajamisesta.”

Kaikki kursiivilla kirjoitetut sitaatit ovat Heikki Kullan kirjasta Iceman – Kimin matkassa (Readme), 448 s.