Kolmeviikkoinen kisa alkaa lauantaina.

Suomen ainoa maantiepyöräilyn korkeimmalla tasolla eli World Tourilla kilpaileva miesajaja Jaakko Hänninen pääsee uransa ensimmäiseen suureen etappiajoon.

Asia varmistui maanantaina, kun Hännisen ranskalainen talli AG2R La Mondiale julkisti joukkueensa Italian ympäriajoon eli Giro d’Italiaan.

Kilpailu alkaa lauantaina ja päättyy 25. lokakuuta. Ranskalaistalli nimesi kisaan kahdeksan ajajaa.

”Jaakko on erittäin lupaava ajaja, joka on vasta aloittelemassa ammattilaisuraansa. Elokuisen kisatauolta paluun jälkeen hän on osoittanut mielenkiintoisia juttuja vaikeimmissakin paikoissa”, tallin johtoon kuuluva Laurent Biondi kertoi tallin verkkosivuilla.

”Hän ajoi Lombardiassa ensimmäisen monumenttinsa eikä jäänyt kauas 15 parhaan joukosta”, Biondi jatkoi suomalaisen 25:nteen sijaan viitaten.

Hänninen oli Il Lombardiassa eli tallinsa paras ajaja. Yksipäiväinen ”putoavien lehtien ajo” on yksi lajin viidestä monumentista.

Kisan voitti tanskalainen Jakob Fuglsang. Nuori belgialainen huippulupaus Remco Evenepoel joutui kisassa vakavaan onnettomuuteen syöksyttyään kiviaidan yli rotkoon.

Ensimmäiseen Grand Touriinsa osallistuva Hänninen lähtee kolmiviikkoiseen etappiajoon Biondin mukaan kunnianhimoisesti ja päättäväisesti.