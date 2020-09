Flames uutisoi puolustajansa liigalainasta verkkosivuillaan.

Jääkiekkoliiga NHL:ssä pelaava Calgary Flames lainaa puolustajansa Juuso Välimäen Tampereen Ilvekseen. Seura uutisoi lainasta verkkosivuillaan.

21-vuotias suomalaispuolustaja on Flamesin ensimmäisen kierroksen varaus kesältä 2017. Seura varasi hänet numerolla 16.

Välimäki ei pelannut viime kaudella yhtään ottelua leikkaushoitoa vaatineen polven eturistisidevamman vuoksi. Edellisen kerran hänet nähtiin tositoimissa kevään 2019 pudotuspeleissä.

”Juuso Välimäki on yksi historian lahjakkaimmista tamperelaisista jääkiekkoilijoista niin pelillisesti kuin henkisestikin”, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela sanoo seuran verkkosivuilla.

Välimäen NHL-ura on toistaiseksi 24 runkosarja- ja kahden pudotuspeliottelun mittainen. Runkosarjassa hän on tehnyt pisteet 1+2 ja pudotuspeleissä 0+1.

Ilveksen junioriputken läpi käynyt nokialainen on kiekkoillut Pohjois-Amerikassa kaudesta 2015–2016 lähtien, jolloin hän siirtyi junioriliiga WHL:ään.

”Hän pelaa peliä suurella intohimolla, ja hänellä on kyky vaikuttaa pelin kulkuun sen jokaisella osa-alueella. On upeaa, että Juusolla on halu auttaa kasvattajaseuraansa tässä tilanteessa”, Koskela sanoo.

Välimäki on saavuttanut alle 18-vuotiaiden maajoukkueessa MM-kultaa ja -hopeaa. Hän on jo kolmas nuori kiekkoilija, jonka Flames lainaa syyskuun aikana Eurooppaan.

Eetu Tuulola siirtyi lainalle Ruotsin kakkostasolla HockeyAllsvenskanissa pelaavaan Västerviks IK:hon ja Dmitri Zavgorodni KHL-seura Pietarin SKA:han.