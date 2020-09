Huippuvoimistelija Maija Leinonen pitää hyvänä, että suositusta laajennettiin.

Pääkaupunkiseudulla maskisuositus on voimassa nyt myös liikuntapaikoilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos suosittaa ihmisiä käyttämään koronaepidemian kiihtymisvaiheen aikana käyttämään maskeja julkisissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

THL:n suosittaa maskin käyttöä esimerkiksi liikuntaan ja urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa sekä uimahalleissa, kylpylöissä ja saunoissa.

Kaikissa edellä mainituissa paikoissa maskeja pitäisi vähintään käyttää yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa.

Mitä laajennettu suositus tarkoittaa käytännössä pääkaupunkiseudun liikuntapaikoilla?

Osa seuroista on ohjeistanut jo aiemmin jäseniään maskien käytöstä ja osa ottaa käyttöön suositukset nyt.

Helsingin Taitoluisteluakatemian puheenjohtaja Maiju Laaksonen kertoo, että seurassa on ollut käytössä kasvomaskisuositus yli 15-vuotiaille jäähallien yleisissä tiloissa, pukuhuoneissa ja jäälle siirryttäessä ja sieltä poistuttaessa.

”Olemme kehottaneet vanhempia käyttämään maskeja mutta myös välttämään jäähallien tiloissa oleskelua, jos se ei ole tarpeellista”, Maiju Laaksonen sanoo.

Seurassa on ollut siis käytössä ohjeistukset, jotka vastaavat THL:n laajennettua kasvomaskisuositusta.

Maanantain harjoituksissa kaikilla seuran aikuisilla oli kasvomaskit käytössä. Jäällä luistelijat ovat olleet ilman kasvomaskeja, mutta jäällä on pystynyt pitämään hyvin turvavälit.

”Nyt tarkistamme, että ohjeistuksemme on varmasti ajan tasalla. Uusimmat ohjeemme tulivat viikonlopun aikana”, Laaksonen sanoo.

Töölön Kisahalli on tärkein Helsingin tärkein liikuntapaikka useamman seuran telinevoimistelijoille. Kisahallin telinevoimistelualueella kohtaavat Suomen huiput ja aloittelevat voimistelijat.

EM- ja MM-kisoissa voimistelleen Maija Leinosen mukaan kasvomaskien käytön lisääntymistä ei ole viime aikoina huomannut Kisahallilla.

”Minusta on hyvä, että suositusta kiristetään, kun tartuntoja on tullut paljon lisää”, Leinonen sanoo.

Maija Leinonen­

Leinonen kertoo saaneensa seuraltaan STVK:lta viestiä siitä, että pukutiloissa ja hallien yleisissä tiloissa pitäisi käyttää maskia. Valmentajia on ohjeistettu pitämään maskia.

”Itse harjoituksessa on mahdotonta harjoitella maskin kanssa. Käytän maskia, kun menen pukuhuoneeseen tai yleisiin vessoihin.”

STVK:n toimitusjohtajan Hannu Sipilän mukaan Kisahallin tiukka kuri auttaa myös turvavälien pitämisessä.

”Telinevoimistelualueella opetellaan pienestä pitäen pysymään omassa ryhmässä. Oman ryhmän kesken ei pystytä koko ajan pitämään turvavälejä, mutta ryhmien välillä pystytään”, Sipilä sanoo.

”Toivon, että maskisuosituksen avulla vältettäisiin hallien sulkeminen.”

Liikuntahalliyhtiö Arena Centerillä on Helsingissä kolme isoa sisähallia, jotka sijaitsevat Myllypurossa, Ruskeasuolla ja Hakaniemessä.

Helsingissä salibandyharrastus keskittyy voimakkaasti Arena Centerin halleihin, joissa pelataan myös futsalia.

Arena Center Oy:n toimitusjohtajan Petteri Bergmanin mukaan Arena Centerin halleissa on otettu käyttöön lukuisia toimenpiteitä, joilla on pyritty tekemään tilojen käytöstä turvallista.

Petteri Bergman­

Esimerkiksi halleilla on käsidesin annosteluun kosketusvapaita automaatteja, vessoista on poistettu puhallinkuivaimet, saunat on poistettu käytöstä, henkilökunnalle on suositus kasvomaskien käyttämisestä ja kassoilla on pleksit suojaamassa henkilökuntaa.

Bergmanin mukaan asiakkaille on tulossa myyntiin maskeja edulliseen hintaan.

”Tiedämme, että liikunta on tärkeätä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Koronaepidemiaan on tuskin luvassa nopeata ratkaisua. Liikuntayhteisön pitää luoda tähän tilanteeseen terveelliset puitteet liikunnalle”, Petteri Bergman sanoo.

”Jos THL ja viranomaiset näkevät, että laajennettu kasvomaskisuositus auttaa epidemian hallinnassa, olemme ehdottomasti mukana suosittelemassa sitä. Kannamme oman kortemme kekoon, että pystymme toimimaan tässä vallitsevassa tilanteessa.”