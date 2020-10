HIFK

HIFK menetti viime kauden jälkeen kaksi niin merkittävää pelaajaa, ettei heidän paikkaamisensa helpolla onnistu.

Otto Paajasen ja Teemu Turusen jättämät aukot voi tilkitä vain tiiviimmällä joukkuepelillä. Sekään ei helpota, että Ville Leskinen loukkaantui juuri sarjan kynnyksellä.

Nuori Anton Lundell ja kippari Jere Sallinen tuovat osaamista keskikaistalle. Samaa IFK-fanit toivovat myös Alex Broadhurstilta. Ruotsalaishyökkääjä Emil Bemström voisi olla kauden helmi, mutta hänet Columbus lainasi IFK:lle selässään paluupostimerkki.

IFK:ta veikataan melkein kausi kauden jälkeen aivan kärkeen, mutta nyt Jarno Pikkarainen saa olla taikuri, jos aikoo nostaa joukkueen runkosarjassa neljän sakkiin.

Arvio: sijat 5–6 runkosarjassa.

Päävalmentaja: Jarno Pikkarainen

Kapteeni: Jere Sallinen

HPK

Hallitseva mestari näyttää kalpealta puolustamaan titteliään koronaviruksen keskeyttämän viime kauden jälkeen.

Tuore päävalmentaja Matti Tiilikainen täyttää isoja Antti Pennasen jättämiä saappaita.

Veteraanitaituri Petri Kontiolan meno Kerhoon tuo taitoa ja sitä kautta pisteitä ylivoimapeliin. Kontiolan laidoilla pelaavat nuoret Jere Innala, 22, ja Valtteri Puustinen, 21. Molemmat hätyyttelevät 20 maalin rajaa. Ja jos niin käy, nousee seura sarjataulukossa.

Arvio: sijat 9–11.

Päävalmentaja: Matti Tiilikainen

Kapteeni: Markus Nenonen

Ilves

Jouko Myrrä tuli ykkösvalmentajaksi kesken viime syksyn ja sai joukkueeseen hyvän pelifiiliksen. Jos sama tunnelma ja meno siirtyy tähän kauteen, pelaa Ilves sijoittumisesta kolmen kärkeen.

Joukkueessa on nuoruutta, laatua ja kenties sarjan paras maalivahti Lukáš Dostál.

Ykkösen keskellä pelaava Arttu Ruotsalainen pääsi mukavaan vauhtiin jo harjoituspeleissä: 10 ottelua ja tehot 5+10.

Viime kaudella Ilveksen nuoret olivat vauhdissa ja nyt he ovat vuoden vanhempia ja kokeneempia. Lupa odottaa hyvää tulosta ja uusia läpimurtoja, Leijonia myöten.

Arvio: sijat 3–4.

Päävalmentaja: Jouko Myrrä

Kapteeni: Eemeli Suomi

Jukurit

Koronavirus toi valtakunnallista julkisuutta Mikkelille ja Jukureille, eikä kumpikaan olisi toivonut sitä.

Jukurit esittelee liigakatsojille valtakunnan tuntemattomamman Teemu Pulkkisen, joka pelaa 25-vuotiaana uransa ensimmäiset liigapelit.

Bluesin A-nuorissa Pulkkinen mätti tehoja, mutta lähti sen jälkeen viideksi vuodeksi pelaamaan Yhdysvaltoihin. Neljä viime kautta meni Nebraska-Omahan yliopistossa. Mielenkiintoinen tuttavuus ja hauska nähdä, miten liigakiekko sujuu.

Arvio: sijat 14–15.

Päävalmentaja: Marko Kauppinen

Kapteeni: Jesper Piitulainen

JYP

Liigan mielenkiintoisin ketju nähdään JYPissä. Jani Tuppurainen, 40, ja Jarkko Immonen saavat oikeaan laitaansa Brad Lambertin, 16 vuotta.

Isät ja poika samassa vitjassa hankkimassa tehoja. Lambert nousi Liigaan HIFK:ssa viime kaudella. Piipahdukset toivat neljä ottelua ja näytöt siitä, että taitoa riittää ja ylivoimavastuuta sopii tarjota. Lambert sopeutui nopeasti uuteen ympäristöönsä ja latoi harjoitusotteluissa eniten pisteitä (7 ottelua, 1+8) JYPin pelaajista.

Arvio: sijat 9–11.

Päävalmentaja: Pekka Tirkkonen

Kapteeni: Jani Tuppurainen

KalPa

KalPa sai takaisin riveihinsä Eetu Luostarisen, joka pelaa ainakin syksyn.

Luostarinen oli voittamassa MM-kultaa 2019, vaikka loukkaantuikin kesken turnauksen. Sen jälkeen kutsui Pohjois-Amerikka, tosin NHL jäikin valtaamatta. Carolinassa tuli kahdeksan NHL-ottelua, mutta nykyään Florida omistaa NHL-oikeudet.

Toinen kiinnostava sentteri on Aapeli Räsänen, joka osaa ottaa vähintään yhtä terävästi kantaa yhteiskunnallisiin asioihin kuin pelata. Hän opiskeli ja kiekkoili kolme vuotta Boston Collegessa ja ottaa 22-vuotiaana ensi askeleita Liigassa.

Arvio: sijat 7–8.

Päävalmentaja: Tommi Miettinen

Kapteeni: Tommi Jokinen

KooKoo

Jussi Ahokas saa laittaa kaiken osaamisensa peliin, kun haluaa saada KooKoolle samanlaisen kauden kuin viime talvena.

Oli jopa sääli KooKoon kannalta, ettei pudotuspelejä pelattu. Odotuksia oli.

Joukkue menetti Anrei Hakulisen ison rahan perään Lukkoon, mutta sai voimahyökkääjä Ahti Oksasen Jokereista. Oksasen KHL-visiitti jäi vuoden mittaiseksi, mutta varmasti antoi jotain. Harjoituspeleissä Oksanen oli joukkueen ykköspyssy.

Arvio: sijat 5–6.

Päävalmentaja: Jussi Ahokas

Kapteeni: Alexander Bonsaksen

Kärpät

Onko runkosarjavoitto taas jaettu Kärpille? Jos Jesse Puljujärvi pelaa koko kauden ja onnistuu, voi ”Pulju” takoa mukavat 60–70 pistettä.

Puljujärvi etsii edelleen paikkaansa kansainvälisellä kiekkokartalla, mutta siihen asti Kärpät tarjoaa sopivan pesäpaikan ja mahdollisuuden nostaa itseluottamusta.

Kaikkia kiekkoa seuraavat kohisevat nuoresta Aatu Rädystä, eikä syyttä. Räty, 17, pelasi viime kaudella 12 ottelua Liigaa, mutta lukemat kasvavat, jos vain koronavirus malttaa pysyi jollain lailla hallinnassa. Kärpillä on taas koneisto, joka jauhaa pitkän sarjan kärkeen.

Arvio: sijat 1–2.

Päävalmentaja: Mikko Manner

Kapteeni: Mika Pyörälä

Lukko

Rauman Lukko on jahdannut mestaruutta uskottavalla kokoonpanolla niin kauan kuin jääkiekkoa seuraavien muisti kantaa. Liigassa pokaalia ei ole tullut kertaakaan.

Lukko sai ainoan tittelinsä ennen väritelevisioaikaa vuonna 1963. Jos viime kevät ei olisi katkennut koronavirukseen, olisi raumalaisseura voinut korjata tilastojaan.

Sanavalmis päävalmentaja Pekka Virta aloittaa viimeisen kautensa Lukossa ja urheilutoimenjohtaja Kalle Sahlstedt on koonnut sellaisen joukkueen, että hymyssä on pitelemistä. Lukolla on kaksi kiinnostavaa liigatulokasta, Boston Collegesta tullut sentteri Julius Mattila, pian 23 vuotta, ja nuorten MM-kultapakki Vili Saarijärvi, 23. Virran mutkattomassa opissa voi odottaa kehitystä.

Arvio: sijat 3–4.

Päävalmentaja: Pekka Virta

Kapteeni: Heikki Liedes

Pelicans

Raha puhutti Lahden Pelicansissa keväällä, kesällä ja syksyllä. Se ei voi olla vaikuttamatta joukkueen henkeen ja toimintaan.

Voiko vanha tuttu Ryan Lasch pelastaa kaiken, tuskin. Lasch pelasi Pelicansissa hopeakaudella 2011–2012, jonka jälkeen hän takoi hienoja kausia pääasiassa Ruotsissa. Sopimusneuvottelut Frölundan kanssa eivät enää kohdanneet ja amerikkalaishyökkääjä valitsi Lahden.

Vain 32-vuotias päävalmentaja Tommi Nieminen joutuu kovaan paikkaan, kun tietää Pelicansin johdon olevan tavallista eloisampaa sakkia. Ikinä ei voi arvata, tuuleeko hyppyrimäen suunnasta vai mistä.

Arvio: sijat 13–15.

Päävalmentaja: Tommi Nieminen

Kapteeni: Hannes Björninen

SaiPa

Kontrasti näyttää ulkopuolisesta melkoiselta, kun Jarno Koskiranta vaihtoi Pietarin SKA:n SaiPaan. Näin ei kuitenkaan ole.

Koskirannalla on kyseessä erittäin motivoiva paluu kotiin. Hän saa pitkästä aikaa asua yhdessä perheensä kanssa ja keskittyä kiekkoon tutuissa ympyröissä.

Koskiranta tuo uskottavuutta, esimerkkiä ja tukea joukkueen nuoremmalle kaartille. Koskirannan ympärillä on vain liian paljon väljää, jotta suuresta menestyksestä voisi haaveilla.

Arvio: sijat 12–13.

Päävalmentaja: Tero Lehterä

Kapteeni: Jarno Koskiranta

Sport

Risto Dufva eli RD tuli apuun viime kaudella, kun Vaasan Sport tarvitsi apua ja muutosta valmennukseensa.

Kurssi oikeni sen verran, että isoimmat jäävuoret onnistuttiin väistämään, mutta ei enempää.

Matkalaukkusentteri Niclas Lucenius, 31, palasi Sportiin viiden vuoden tauon jälkeen. Taitavan Luceniuksen matkailut saavat perspektiiviä, kun Tapparassa alkaneen liigauran jälkeen on kertynyt yksitoista seuraa matkalla Sportiin.

Kun tarpeeksi liikkuu osumiakin tulee joskus. Lucenius voitti HPK:ssa Suomen mestaruuden 2019. Sportin materiaali riittää siihen, että rymistelyketjut alkavat heti kakkosen jälkeen, kun Liigaan palannut Jonne ”Monsterimonni” Virtanen johtaa kolmosta ja Filip Riska nelosta.

Arvio: sijat 12–13.

Päävalmentaja: Risto Dufva

Kapteeni: Erik Riska

Tappara

Tampereen Tapparassa harrastetaan tuolileikkiä tasaiseen tahtiin.

Nyt oli Jukka Rautakorven vuoro siirtyä Jussi Tapolan esimieheksi urheilutoimenjohtajana ja Tapolan ottaa päävalmentajan paikka.

Tappara on siitä kumma seura, että vaihdetaan siellä sitten valmentajia tai pelaajia niin menestys pysyy seurassa.

Sentteri Michael Špaček ja laitahyökkääjä Jiři Smejkal ovat tšekkiläisen kiekkoilun lahjoja Tapparalle. Michael Špaček haki kolme kautta AHL-oppia, kunnes päätyi Tapparaan.

Paluumuuttaja Jukka Peltola tuo seuraan asennetta, muutamia ratkaisumaaleja ja aina yhtä arvokasta Tappara-henkeä. Peltola ja Kristian Kuusela kuuluvat niihin pelaajiin, joista faneilla tulee luottavainen olo.

Arvio: sijat 1–2.

Päävalmentaja: Jussi Tapola

Kapteeni: Jukka Peltola

TPS

Turussa harjoiteltiin jo viime kaudella turvaetäisyyksien pitämistä katsomossa, kun TPS pelasi.

Seura keräsi ensimmäiset pisteensä tekemällä mainion turvavideon tämän kauden kynnyksellä.

Mielenkiintoista nähdä, miten Raimo Helminen saa kymmenen ulkomaalaisen orkesterinsa soittamaan samaa säveltä ja ottaako nirso turkulaisyleisö joukkueen omakseen. Helminen tekee paluun liigavalmennukseen, ja kaikkein vaikeimmalla mahdollisella tavalla. Taskussa on vuoden sopimus ja ympärillä joukkue, josta ei varsinaisesti hohkaa turkulaisuus.

Venäläinen keskushyökkääjä Ruslan Ishakov, 20, on mielenkiintoinen pelaaja, hyvä luistelemaan ja taidokas. On sinänsä saavutus ottaa vain 173-senttinen toisen kierroksen NHL-varaus. New York Islanders luotti nuorukaiseen.

Arvio: sijat 9–11.

Päävalmentaja: Raimo Helminen

Kapteeni: Lauri Korpikoski

Ässät

Porin Ässät hankki harjoituskaudella mielenkiintoisen voiton, kun se kaatoi KHL-seura Jokerit voittolaukauskisassa.

Jokereissa muutaman kauden pelannut keskushyökkääjä Mika Niemi palasi kotikaupunkiinsa ja tuo hyvän lisän keskikaistalle. Kolmosketjua vetää Roni Hirvonen, vasta 18-vuotias suurlupaus. Saku Koivun ja Mikael Granlundin aikana näin nuoret sentterit hakivat tuntumaa laidan kautta. Maailma on muuttunut – Liiga myös.

Ässät pelasi yhdeksän harjoitusottelua, joksi Jokerit-voittokin on laskettava. Ari-Pekka Selin on sen verran kokenut valmentaja, että nostaa seuran lähelle keskikastia.

Arvio: sijat 7–8.

Päävalmentaja: Ari-Pekka Selin

Kapteeni: Niklas Appelgren