Jääkiekon kotimainen Liiga käynnistyy torstaina ennennäkemättömän suuren koronavirusvarjon alla.

Suomeakin riivaava virus peittää alleen sen, että Liigassa pelaa joukko nuoria ja erittäin kiinnostavia pelaajia. On teinikiekkoilija Brad Lambert (JYP), pian NHL-varauksen saava Anton Lundell (HIFK), nuorten MM-kultaa voittanut Vili Saarijärvi (Lukko), saman seuran Julius Mattila ja monet muut.

Muun muassa keskushyökkääjä Mattila, puolustaja Saarijärvi, toinen sentteri Aapeli Räsänen (KalPa) ja laitahyökkääjä Teemu Pulkkinen (Jukurit) pelaavat ensimmäiset liigaottelunsa, kun kiekko heitetään jäähän.

”Totta kai tähän kauteen on erilaiset lähtökohdat”, kolmanteen kauteensa lähtevä Lundell sanoo.

”Maailman tilanne on mikä on, mutta on tosi odottavaiset fiilikset ja olen todella innoissani aloittamaan tämän kauden.”

”Minulla on ollut odotuksia joka kausi, mutta nyt on mahdollista ottaa isompaa roolia ja olla todella tärkeä pelaaja joukkueelle.”

Lundell uskoo koronaviruskesän jopa antaneen enemmän harjoitteluaikaa, kun on saanut pysytellä kotimaassa ja keskittyä olennaiseen.

Anton Lundell poistumassa harjoitushallista tiistain harjoitusten jälkeen.­

Liigassa ja jäsenseuroissa on melkeinpä suurempi huoli siitä, miten pysäytetään koronavirus kuin miten pysäytetään vastustajan paras maalintekijä.

Hallien katsojakapasiteettia on rajoitettu, kasvomaskeista annettu vahva suositus. Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja, jos sanoo, että Liigaa voidaan joutua pelaamaan jopa ilman yleisöä. Siihen malliin tautitilanne etenee.

Runkosarja käynnistyy torstaina, kun vuoden 2019 loppuottelijat HPK ja Kärpät kohtaavat. Viimeinen pelipäivä ennen playoff-otteluiden alkamista pitäisi olla 30. maaliskuuta, mutta Liigan toimistossa tiedetään jo nyt, että kalenteri voi muuttua.

Koronavirus riivasi monia liigaseuroja harjoituskaudella. Jukurit joutui ensimmäisenä karanteeniin. Tartunnat ja karanteenit ovat tuttuja yhtä lailla KooKoossa ja HPK:ssa.

Liigakalenteri hyppää heti pois kiskoiltaan, jos yksi seura joutuu kahden viikon karanteeniin. Vauriot ovat silloin vielä pieniä.

”Jos se tulee yhdelle seuralle, pyritään löytämään korvaavia pelipäiviä”, Liigan urheilujohtaja Arto I. Järvelä sanoo.

Järvelä kertoo esimerkin. Jos vaikkapa KalPa joutuu karanteeniin, haetaan KalPan vieraspeleihin vastustaja niin sanottujen vapaiden joukkueiden joukosta.

Periaatteessa yhden seuran pitäisi olla aina vapaana, kun 15 joukkueen Liigassa pelataan täysi kierros.

Jos otteluna olisi esimerkiksi JYP–KalPa ja se peruuntuisi, Lukko olisi vapaana. Silloin Lukko siirtyisi pelaamaan JYPiä vastaan, ettei myös JYP menettäisi ottelua.

Kun karanteenin päätyttyä tulisi vuoroon JYP–Lukko, pelataankin sen paikalla vapautuneena päivänä JYP–KalPa.

Voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta sellainen sarjasta tulee, jos karanteeni iskee yhteen seuraan. Vaikeusaste lisääntyy, jos karanteenissa on kaksi tai useampi joukkue yhtä aikaa.

”Jos jollekin joukkueelle tulisi kolme peliä putkeen, sitä emme tekisi. Vieraspeleihin voidaan hakea vastustajaa, mutta ei tietenkään kotipeleihin”, Järvelä muistuttaa.

Kauhuskenaario olisi, että karanteenit iskisivät useampaan seuraan lähes samanaikaisesti.

”Siihen ei ole mitään päätöstä. Meillä on aika nopea päätöksentekokoneisto, mutta emme voi ruveta ennakoimaan.”

”Jos tulee mahdoton tilanne, se täytyy käsitellä.”

” ”Suunnitteilla oleva rokote ei tätä liigakautta pelasta eikä sen varaan voi laskea vielä pitkään aikaan.”

”Meidän täytyy pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin siihen, ettei tauti tartu”, SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä.­

Järvelä on laatinut sarjaohjelman yhdessä seurojen kanssa ja hän osallistuu neuvotteluihin ottelusiirroista.

Siihen Järvelän natsat eivät riitä, että kausi vihellettäisiin muutamiksi viikoiksi tauolle.

”Jos katkaisemme sarjan, se on hallitusasia ja periaatteessa jopa osakasasia.”

Sekin kuvio voisi pahimmillaan toteutua, että jollekin seuralle jäisi lukuisa määrä otteluita pelaamatta. Heijastuksena kaikille muillekin tulisi vajaa ohjelma.

Liigassa suunnitellaan kaavaa, jolla pistekeskiarvon perusteella voisi erotella pudotuspelijoukkueet lopuista. Esimerkki löytyy viime keväältä, kun Lukko nostettiin sarjan kakkoseksi Tapparan edelle, kun sillä oli keskeytyshetkellä parempi pistekeskiarvo.

Loogisinta olisi, että pelattavien otteluiden vähimmäismäärä nostetaan niin korkealle, ettei parilla voitolla ratsasteta vielä minnekään.

Runkosarjan läpivieminen on Liigassa tärkein vaihe. Siitä ei haluta tinkiä, mutta pudotuspeli­kevättä voidaan tiivistää.

Yksi malli olisi vain lyhentää ottelusarjoja. Paras seitsemästä -versio vaihtuisi lyhyempään kolmen voiton käytäntöön. Jopa kaksi vaadittavaa voittoa voisi tulla kysymykseen.

Isoin muutos olisi, että nykyinen kymmenen joukkueen pudotuspelikaavio karsittaisiin kahdeksaan joukkueeseen.

Jos mennään kahdeksan joukkueen pudotuspeleihin, milloin tieto täytyisi olla seuroilla?

”Helmikuun aikana. Meillä on selvillä jo helmikuussa, pystymmekö lopettamaan runkosarjan maaliskuussa vai ei.”

Jos otteluita on jäänyt kymmenittäin rästiin, runkosarja jatkuu aprillipäivän jälkeen ja pudotuspelien alku lykkääntyy.

Liigaseurojen pelaajat ovat käyneet testeissä ennen kauden alkua, mutta Liigalla ei ole luotuna testausohjelmaa, miksi?

Järvelä myöntää, että testit ovat olleet esillä. Ongelmana on tulosten saamisen hitaus. Tulosten saantiin voi mennä muutamia päiviä riippuen paikkakunnista.

”Se ei Liigan tiukassa pelirytmissä käy. Jos jollain paikkakunnalla ei saa pikatestiä ja toisella saa, ovat seurat eriarvoisessa asemassa.”

Suunnitteilla oleva rokote ei tätä liigakautta pelasta eikä sen varaan voi laskea vielä pitkään aikaan.

”Meidän täytyy pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin siihen, ettei tauti tartu. Toivotaan, että saadaan nopeat testit tulevaisuudessa.”