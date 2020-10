Lentopallo

Sastamalalaisjoukkue pelasi Mestarien liigan turnauksessa Romaniassa 22.–25. syyskuuta.

VaLePan lentopallojoukkueessa on todettu kaksi koronatartuntaa. Positiivisen testituloksen saaneet joukkueen kaksi jäsentä on määrätty eristykseen, ja muu joukkue on omaehtoisessa karanteenissa 12. lokakuuta saakka.

VaLePan kauden ensimmäinen ottelu Ettaa vastaan siirtyy karanteenin takia pelattavaksi myöhemmin sovittavana ajankohtana. Sastamalalaisjoukkue on voittanut kolme edellistä lentopallon Suomen mestaruutta.

VaLePa pelasi Mestarien liigan turnauksessa Romaniassa 22.–25. syyskuuta. Joukkue toimi Euroopan lentopalloliiton CEV:n ohjeiden mukaisesti. Turnausta varten muodostettiin niin sanottu kupla, johon liittyivät tarkat ennakkotestaukset ja eristykset.

Koko VaLePan joukkue sai syyskuun lopun koronatesteissä negatiiviset tulokset. Uusintatesteissä lokakuun alussa kaksi pelaajaa antoi positiiviset testinäytteet.