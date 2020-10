Helsingin uusitulla Olympiastadionilla riittää lauantaina vihdoin vilskettä, kun se toimii Suomen suurimman juoksutapahtuman Helsinki Cityn Running Dayn maalina.

Helsingin kaduille odotetaan noin 7 000 osallistujaa, jotka juoksevat kuudessa sarjassa. Suositun puolimaratonin lisäksi tapahtumaan kuuluu täyspitkä maraton, joka juostaan jo 40. kerran.

Muita matkoja ovat naisten ja miesten viisi kilometriä, maratonviesti ja minimaraton. Puolimaratonilla on viisi porrastettua lähtöä 10 minuutin välein.

Kisajärjestäjät muistuttavat osallistujia noudattamaan erityisiä turvaohjeita koronaviruksen takia. Suosituksena muun muuassa on, että alkumatka juostaan suojamaski kasvoilla.

”Tilanteeseen on suhtauduttu valtaosin ymmmärtäen. Järjestäjillä on 500 metrin päästä lähdössä maskiroskis. Uskon, että päivän juoksuihin osallistuminen on niin turvallista kuin se näissä oloissa on mahdollista”, Suomen Urheiluliiton juoksutapahtumajohtaja Harri Hänninen sanoo.

Juoksujen juottopaikoilla noudatetaan Hännisen mukaan tarkkaa protokollaa.

”Toimitsijoilla on suojakäsineet, kasvomaskit ja jokainen työntekijä on saanut kirjalliset ohjeet kuinka juottopaikoilla toimitaan. Korona-aika on teettänyt merkittävästi lisätöitä”, Hänninen kertoo.

Puolimaratonin voi myös kävellä, kuten kilpakävelijä Veli-Matti ”Aku” Partanen.

Hänelle HCR toimii hyvänä harjoituksena ennen syksyn pääkisaa, 50 kilometrin kävelyä Dudincessa, jos Slovakian koronatilanne sen mahdollistaa. Juuri nyt ei näytä kovin hyvältä, että lokakuun 24. päivänä voitaisiin kisata.

”Tilanne voi mennä suuntaan tai toiseen. Slovakia on merkinnyt lisää punaisia maita, joista ei voi nyt tulla. Kilpailu on monelle tärkeä, koska tänä vuonna ei ole kävelty yhtään 50 kilometrin kisaa, ja siellä voi tehdä olympiarajoja”, Partanen sanoo.

Partanen ei ole koskaan ennen kävellyt juoksijoiden keskellä. Hän aikoo kävellä lauantaina noin neljän minuutin ja 20 sekunnin kilometrivauhtia, mihin moni juoksija ei pysty.

Partaselle paluu Olympiastadionilla on nostalginen hetki. Hän oli viimeinen, joka sulki Stadionin ovet ennen rakennustöiden aloittamista 22. joulukuuta 2015. Hän oli silloin töissä Stadionin vastaanotossa.

”Minun olisi myös pitänyt avata ovet”, Partanen nauraa. Uusittu Olympiastadion avattiin elokuussa.

Kovinta vauhtia lauanaina nähdään viiden kilometrin juoksussa. City 5 -kisaan ovat tulossa muun muuassa Annemari Kiekara ja maastojuoksun tuoreet Suomen mestarit Hannu Granberg ja Sara Kuivisto.

Kiekara keskeytti viime viikonloppuna SM-maastot Kurikassa varotoimena, kun hän tunsi liukkaassa maastossa kipua reiden etuosassa.

Kiekara on lähdössä puolimaratonin MM-kisaan 17. lokakuuta Puolaan. Helsingissä Kiekara tavoittelee viiden kilometrin maantiejuoksun SE-aikaa 16 minuuttia ja 30 sekuntia.

Porvoolainen Kuivisto voitti Kurikassa ensimmäisen maastomestaruutensa ylivoimaisesti. Ratakaudella Kuivisto keskittyi 800 metrille, jolla hän juoksi ennätyksensä 2.01,60.

SM-maastot ja City 5 ovat hänelle uusia aluevaltauksia, jotka tuskin jäävät pysyviksi.

”Ei tiedä, tästä voi tulla tapa. Minua ei haittaisi, että maasto- ja maantiejuoksut siirtyisivät ikuisesti syksyyn, koska en voi juosta niitä keväällä ratatreenien takia”, Kuivisto sanoi.

Kuivisto yrittää pysyä Kiekaran vauhdissa niin pitkään kuin mahdollista.

”Jos pysyn neljä kilometriä, voin vaikka voittaa.”

City 5 -juoksu päättää Kuiviston kauden. Sen jälkeen hän pitää pari viikkoa lomaa ja auttelee perheen lounaskahvilassa Porvoossa.

”Jalat kaipaavat lepoa.”