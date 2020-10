Kevään 2019 finalistit korkkasivat kauden Hämeenlinnassa. Jääkiekon uusi normaali näkyi vähäisenä väkimääränä, maskeina ja liikkumisrajoituksina.

HPK–Kärpät 2–4Hyvä kotiväki, terveisiä täältä Hämeenlinnasta, tarkalleen Rinkelinmäen jäähallista ja katsomon Lohko 2:sta!

Hyvin on mennyt, terveenä on pysytty, vatsa on toiminut, ja paikalliset ihmiset ovat ihan ystävällisiä.

Pitihän sitä lähteä pienelle kotimaan matkalle, kun kauan odotettu jääkiekkoliiga avasi kautensa ottelulla HPK–Oulun Kärpät.

Ette kaikki taida muistaakaan että HPK on hallitseva mestari, ja torstain kohtaaminen oli kevään 2019 finaalisarjan uusinta. Tällä kertaa Kärpät vei pisteet Ouluun maalein 4–2.

Hämeenlinnassa vahva maskisuositus oli otettu todesta. Suuri enemmistö saapui halliin nenä ja suu peitossa. Prosenttiluvut ovat aina hankalia, mutta maskia käytti ainakin 80 prosenttia katsojista, luultavasti vieläkin suurempi joukko.

Hiostavan maskin ohella epämukavuuden tunnetta torstai-iltaan lisäsi se, että jäähallit ja korona ovat syksyn aikana löytäneet toisensa. Kolmessa liigaseurassa on ollut tartuntoja, ja yksi niistä on torstai-illan kotijoukkue HPK.

U20-joukkueessa tartuntoja oli 14, liigaryhmässä kaksi. Karanteeni päättyi 21. syyskuuta.

Syyksi jääkiekon tartuntoihin on tarjottu muun muassa kylmää kenttää ja voimakasta ilmanvaihtoa. Syypääksi on esitetty myös pelaajien puuskuttamista.

Toivon mukaan kenttää kiertävä pleksi ja paikka katsomon ylimmällä rivillä pitivät puuskutuksen tuotteet kaukana poissa.

Jo ensimmäinen erätauko kertoi, että HPK voi selvitä kaudesta kunnialla. Ruokajonot: hyvä järjestys, ei ruuhkaa. WC:t: hyvä järjestys, ei ruuhkaa.

Vuonna 1979 avattu halliveteraani vetää normaalisti 5 360 katsojaa. Torstai-iltana paikalle oli saapunut 2 006 henkeä. Se osaltaan selittää ruuhkattomuutta lohkojaon ohella.

Vertailun vuoksi: Viime kaudella HPK:n yleisökeskiarvo oli 3 930. HPK–Kärpät avasi silloinkin kauden, ja katsojia se veti 4 462.

HPK on linjannut, että istumakatsomot voidaan täyttää 65-prosenttisesti ja seisomakatsomot 40-prosenttisesti. Paikkanumerot eivät olleet käytössä.

Hämeenlinnassa ei pitäisi olla hätää, sillä yksittäiset katsojat, perheet ja muut seurueet yrittivät kyllä parhaansa pitääkseen etäisyyttä vieraisiin.

Järjestyshenkilöiden ohjailua ei ainakaan näkyvästi tarvittu. Puhumattakaan kovista otteista.

Katsomon lohkojaon takia paikallinen nähtävyys 550 henkeä vetävä seisomokatsomo eli sikakatsomo jäi kokematta.