Suoritusvarma Huisi Hemmo on laukannut vain kerran koko urallaan.

Nelivuotiaiden suomenhevosten suurin ykköspalkinto on jaossa lauantaina. Kolmesta kuumasta kriteriumin (kohde 4) suosikista Huisi Hemmo on suoritusvarmin. Ori on laukannut vain kerran koko urallaan. Se on myös ottanut harppauksin kiinni kehityksessä Kinderiä ja Ville Kallea, joilla molemmilla on peikkonaan iso laukkariski. Kokeillaan huimasti petrannutta Huisi Hemmoa varmaksi asti.

Toinenkin piikkimme tulee samoista käsistä. Antti Ojanperä valmentaa ja Santtu Raitala ohjastaa myös avauskohteen Vappuäijää. Ori on otellut tasapäin avoimen sarjan hevosten kanssa. Muun muassa Oulussa se jäi kuninkuuskolmosen Vixuksen voittamassa kisassa voimissaan pussiin. Rahasarjoissa Vappuäijältä kuuluu aina odottaa paljon. Tornion poisjäännistä ei tarvitse välittää, kehno rata oli syynä.

Toto75-kierros 41 Tampere, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 12 (10,15)

2. lähtö: 11,2,6,4,7 (1,3)

3. lähtö: 3,10,5,4,1,2 (6,7)

4. lähtö: 3 (2,9)

5. lähtö: 15,6 (2,8)

6. lähtö: 8,2,12 (10,1)

7. lähtö: 1,5,9,7 (3,4)

36 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (3.10.) klo 15.