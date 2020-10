Palloliiton Pekka Soini muistuttaa, että urheilussa on vahva periaate, jonka mukaan tuomarin kentällä tekemät ratkaisut ovat lopullisia.

Jalkapallon Veikkausliigassa pelaavan Helsingin IFK:n toiveet Sakari Mattilan saamisesta seuraaviin peleihin haihtuivat torstaina savuna ilmaan.

Mattila sai SJK-pelin loppuhetkien tilanteesta kahden ottelun pelikiellon, jota HIFK yritti valituksellaan kumota. Muutosta ei tullut.

Palloliitto kertoi Mattilan tapauksesta annetussa päätöksessä, että ”pelikielto voidaan poistaa vain mikäli videokuvan tai muun materiaalin perusteella on täysin varmaa, että kyseinen pelaaja ei ole syyllistynyt sellaiseen tekoon, josta voidaan antaa punainen tai keltainen kortti”.

Arvioinnissa käytetään videomateriaalia ja tuomarin lausuntoa. Ottelun erotuomari Petri Viljanen kommentoi päätöstä tiedotteessa seuraavasti.

”Vihelsin vapaapotkun SJK.lle. Mattila jää pelaajista alimmaiseksi ja työntää Murilon päältään pois molempia käsiä käyttäen. Kädet osuvat ensin olkapäähän ja toinen käsi myös osuu Muriloa yläkroppaan kaulan alueelle. Maassa ollessaan Mattila potkaisee Muriloa yläselän alueelle. Murilo jäi tapahtumien jälkeen kentän pintaan verta vuotavana ja poistin Mattilan kentältä väkivaltaisen käytöksen vuoksi.”

Tilanteen voi katsoa jutun pääkuvassa olevalta videolta. HIFK:n kanta on, että Viljanen näki tilanteen väärin, eikä suoralle punaiselle kortille ja ulosajolle ollut seuran mukaan perusteita.

HIFK:n urheilujohtaja Mika Lönnström kommentoi torstaina Twitterissä Palloliiton päätöstä poikkeuksellisen kovasanaisesti.

”Tämä päätös oli täysin urheiluhengen vastainen, kertoo arvopohjasta, osoitus mädäntyneestä toimintakulttuurista sekä millaisessa ympäristössä toimimme”, hän kirjoitti.

Vielä perjantainakin hän oli tuohtunut erityisesti päätöksen perusteena olevista sääntöperusteista. Hänen mielestään säännöt tarkoittavat nykyisellään sitä, että muutoksen pelikieltotuomioon voi saada vain, jos erotuomari myöntää oman virheensä.

”Jos erotuomari ei itse nosta kättä ylös virheen merkiksi, erotuomari tekee silloin myöskin ottelutapahtuman jälkeen käytännössä päätöksen. Tämä on myös urheilijan oikeusturvaa vastaan. Silloin puhutaan erotuomarin omista arvoista ja erilaisista asioista, jotka voivat vaikuttaa päätökseen”, Lönnström sanoo.

Lönnströmin mukaan HIFK aikoo jatkaa asian selvittämistä. Hän kertoo jutelleensa asiasta myös Suomen urheilun eettisen komitean (Suek) kanssa. Lönnströmistä kyse on myös oikeusvaltion arvoista, ei niinkään yksittäisestä kentältä tapahtuneesta tilanteesta.

”Tietysti harmittaa, että tehdään päätöksiä, jotka eivät meidän mielestämme ole oikein. Mutta isoin harmitus on se, että Palloliiton säännöt ja tapa millä asiaa hoidetaan, eivät ole oikeusvaltion arvojen mukaisia”, Lönnström sanoo.

”Tulemme selvittämään asian, mutta enemmän kyse on siitä, että näitä tapahtuu myös jatkossa. Halutaanko muuttaa sääntöjä niin, että urheilijoilla on jonkinlainen oikeusturva vai halutaanko pitää valta tuomarilla otteluvihellyksen jälkeenkin. Kyse on yhdestä lauseesta mikä on jäänyt sääntöihin. Sen mukaan tehtiin, ottamatta mitään muuta asiaa huomion.”

Lönnström sanoo kaipaavansa järjestelmään muutoksia siten, että tuomarin valta päättyy ottelun päätösvihellykseen. Lisäksi hän kaipaa päätöksentekoon mukaan lisää ammattilaisia ja sarjan ulkopuolisia ihmisiä.

HIFK:n valituksen käsittelyyn osallistunut Palloliiton kilpailutoimenjohtaja Pekka Soini vastaa Lönnströmin kritiikkiin muistuttamalla urheilun periaatteesta, jonka mukaan tuomarin kentällä tekemät ratkaisut ovat lopullisia.

”Periaate on sama kaikissa lajeissa, ja järjestelmä lähtee siitä. Se on myös urheilun välitystuomioistuimessa CAS:issa hyvin vahvasti noudatettu ja kunnioitettu periaate, samoin se on meidän kilpailumääräystemme lähtökohta. Periaatteesta poikkeaminen on hyvin poikkeuksellista”, Soini sanoo.

”Kyseisessä tapauksessa katsottiin, että kysymys on Mattilan rikkeestä ja se, minkä sanktion erotuomari antaa, on tulkintaa.”

Soinin mielestä periaate joutuisi eriskummalliseen valoon, jos tilanteiden tulkintaa alettaisiin siirtää pois tuomareilta.

HIFK kohtaa perjantai-iltana kotipelissään Hongan ilman Mattilaa. Toisen pelikieltoon kuuluvan pelin HIFK pelaa KuPSia vastaan Kuopiossa ensi viikon torstaina.