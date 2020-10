Lentopallo

Poikkeusoloissa toimiminen voi joskus vauhdittaa myös mielenkiintoisiin pelaajasopimuksiin.

Hyvät sattumukset kuuluivat kuvaan, kun Joonas Jokela ja lentopallon miesten Mestaruusliigassa pelaava Vantaa Ducks päätyivät loppukesästä sopimukseen. Maajoukkueesta tuttu hakkuri pelasi keväällä keskeytyneellä kaudella Lausannessa Sveitsissä ja suunnitteli hetken ulkomaista vaihtoehtoa myös täksi kaudeksi.

Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat, kun pienryhmäharjoittelu pääsi vauhtiin. Kesällä pelin henki oli, että miesten maajoukkueryhmään valitut harjoittelivat seurajoukkueiden mukana, koska virallista kilpailutoimintaa ei ollut koronaviruspandemian takia.

Jokela, 21-vuotias ja 202-senttinen pelaaja, liittyi Ducksin harjoitteluvahvuuteen muutaman muun eteläsuomalaisen maajoukkuemiehen tavoin.

”Koko kesäkuun harjoittelin Ducksin mukana, ja heinäkuun lopulla tuli kyselyjä halukkuudesta liittyä joukkueeseen. Tiesin, minkälainen meininki on. Pelaaminen liigassa ja Ducksissa vaikutti hyvältä vaihtoehdolta tähän tilanteeseen”, kertoi Jokela.

Hollolassa varttunut pelaaja on nyt joukkuetoveriensa tavoin intoa täynnä. Takana on kitkerästi päättynyt viime kausi ja sen jälkeen tullut poikkeuksellisen pitkä harjoittelurupeama.

”Kausi Sveitsissä oli kaksijakoinen. Syksyllä ei sujunut oma eikä joukkueen peli, mutta kun europelit alkoivat, ne buustasivat myös pelejämme liigassa. Kevätkaudella pelasimme jo hyvää lentopalloa. Pääsimme liigassa välieriin ja cupissa loppuotteluun, mutta ne jäivät pelaamatta koronaviruspandemian takia.”

Raamikas hakkuri Joonas Jokela hakee tällä kaudella vauhtia uralleen kotimaisesta liigasta.­

Jokela viihtyi alppimaassa muutenkin mainiosti.

”Seura hoiti asiansa, eikä niihin maisemiin voinut kyllästyä.”

Jokela on hollolalaisen Salpiksen kasvatti. Kiinnostavia sattumuksia sopi jo hänen juniorivuosiinsa ennen kuin lentopallosta tuli hänelle ammatti.

”Meillä oli ala-asteella koripallokerho. Sen vetäjä oli tosi innostava opettaja, mutta kun hän lähti, kiinnostus lopahti. Sitten muutamat kaverini houkuttelivat mukaan lentopallon pariin. Ei 10–13-vuotiaana ymmärrä mitään lajin hienouksista, mutta porukka vetää mukanaan. Vasta myöhemmin tajusin, että pärjään tässä lajissa.”

Hollolan ja Lahden kautta Jokelan matka jatkui lukioon Kuortaneelle ja sieltä muutamia vuosia myöhemmin Oulun Ettan liigajoukkueeseen. Liigadebyytti tuli kaudella 2016–2017.

Seuraavalla kaudella Jokela voitti liigan pistepörssin ensimmäisenä suomalaispelaajana sitten kauden 2012–2013.

Jokela pelasi Ettassa myös kaudella 2018–2019. Tähän kauteen liittyvät myös uran toistaiseksi parhaimmat hetket.

”Voitimme keväällä 2019 välieräsarjan Hurrikaania vastaan 4–2. Kuudes ottelu päättyi meille 3–2 jatkopallojen jälkeen täpötäydessä Oulun urheilutalossa, ja itse tein viimeisen pisteen.”

Meneekö tämä yksittäinen ottelu henkilökohtaisesti jopa ohi samana keväänä tulleesta SM-hopeasta?

”Menee. Välierien kuudennessa matsissa varmistui seuralle historian ensimmäinen mitali, ja loppuottelusarjassa meillä ei ollut paljon jakoa, kun VaLePa vei sen 4–0.”

Liigan kestomenestyjiin kuuluva VaLePa on tälläkin kaudella vankka mestarisuosikki, mutta Jokela ja Ducks aikovat tehdä kaikkensa vahvoiksi arvioitujen vastustajien kukistamiseksi.

”Meillä on on nuori joukkue, mutta kaikilla on kuitenkin aika paljon jo liigapelejä. Tiedämme, mitä pelaaminen liigatasolla vaatii. Tämä on myös vahvuus henkisellä puolella.”

Joonas Jokelan vahvuudet ovat hyökkäys- ja torjuntapelaamisessa.­

Ducksin päävalmentaja Juho Rajala: ”Kilpailu on tasoittunut seurojen taloustilanteen takia”

Vantaa Ducks puolustaa pääkaupunkiseudun mainetta lentopallon miesten Mestaruusliigassa ja on toista kautta päävalmentaja Juho Rajalan komennossa.

Viime kaudella liigassa oli nähtävissä kahden kerroksen väkeä: kärki erottui muista jo varhaisessa vaiheessa, mutta lopullista paremmuutta ei päästy ratkaisemaan, kun kausi keskeytettiin koronaviruksen takia.

”Odotan, että sarja on nyt tasaisempi kuin se oli viime kaudella. Seuroilla on vähemmän rahaa käytettävissä, ja ulkomaalaisia on ollut vaikea saada maahan. Tämä on tasoittanut kilpailua”, arvioi Rajala.

Vaikka voimasuhteet ovat tasoittuneet, hyvät ovat yhä hyviä. Rajalan mukaan kärjen joukkueisiin kuuluvat jälleen sastamalalainen Vammalan Lentopallo, Hurrikaani-Loimaa, Savo-Volley ja Akaa-Volley.

”Sen jälkeen tulee sitten kiinnostavia porukoita.”

Ducks lähtee haastamaan suosikkeja tosissaan. Torstaina se kohtasi liiga-avauksessa Hurrikaani-Loimaan vieraissa ja sai pisteen hävittyään niukasti 2–3. Joukkueet kohtaavat uudestaan jo lauantaina Vantaalla.

Ducksin joukkue nuorentui viime kauden jälkeen. Paljon kokemusta lähti, kun monivuotinen luottopelaaja ja kapteeni Toni Kankaanpää lopetti pitkän uransa. Lopettaneiden joukossa on myös keskitorjuja Antti Vallin. Olkapääleikkauksessa käynyt libero Pasi Hyvärinen ei ole Ducksin vahvuudessa.

Tulijoihin kuuluvat Joonas Jokela, Ville Kattelus, Tommi Mäkelä ja Esko Vuorinen.

Hakkuri Jokelan tulosta Rajala on erityisen mielissään. Jokelalle olisi ollut ottajia muissakin liigajoukkueissa.

”Joonas on monipuolinen pelaaja. Hyökkäyksissä riittää ratkaisuvaihtoehtoja, ja osaamista on myös torjunta- ja puolustuspelaamisessa”, sanoi Rajala.

Vantaa Ducks kohtaa lauantaina (3.10.) Hurrikaani-Loimaan Lumo-hallissa alkaen kello 17.