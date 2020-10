Entinen Leijona-valmentaja Pentti ”Pena” Matikainen tuntee Suomi-kiekon vahvuudet ja ongelmat.

Entinen Leijonien päävalmentaja Pentti Matikainen on myös entinen HIFK:n toimitusjohtaja ja Pelicansin puheenjohtaja.­

Jääkiekkovaikuttaja Pentti Matikainen haluaa oikaista heti yhden asian. Lahden Pelicansin viime kauden yli puolen miljoonan tappioista jääkiekko tuotti vain vähän yli 20 000 euroa.

Kiekkoseura Pelicans kompastui ravintolatoimintaan ja koronavirukseen. Niin kävi useimmille ravintoloille.

Matikaiselle asia on tärkeä, vaikka hän on ollut paljon kovemmissakin paikoissa kuin Pelicansin puheenjohtajana. Elokuun lopussa päättynyt pesti nuijan varressa on kuitenkin toistaiseksi viimeinen valtakunnan huippukiekon parissa.

Pitkällä urallaan Matikainen yhdistetään moniin kiekkotapahtumiin, ja usein ensimmäisenä.

Ensimmäinen olympiamitali, MM-mitali, ensimmäinen HIFK:n päävalmentaja perinteisten kiekkokaupunkien ulkopuolelta susirajalta ja parit annetut potkut, saadut myös.

Palataan menestystarinoihin myöhemmin, mutta ensin Matikainen haluaa laittaa kotimaisen liigakartan uusiksi. Vaikka hän on 70-vuotiaana ohittanut kaikki viralliset eläkeiät, ei hän ole pysähtynyt paikoilleen.

”Nyt, kun en ole enää sidoksissa mihinkään tahoon, voisin antaa subjektiivisen mielipiteeni. Nykyinen Liigan sarjajärjestelmä ei tue ja vie suomalaista kiekkoilua eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla”, Matikainen sanoo.

Matikainen ehdottaa Liigasta kymmenen joukkueen sarjaa ja siihen alapuolelle vahvaa kymmenen joukkueen Mestistä.

”Se olisi taloudellisesti sarja, joka pystyisi elättämään joukkueet”, Matikainen viittaa kahteen korkeimpaan tasoon. ”Ja voisi olla karsinnat Liigan ja Mestiksen välillä.”

”Jos ilmoitettaisiin, että mennään tähän 3–5 vuoden kuluttua, olisi jokaisella seuralla aikaa laittaa itsensä kuntoon. Nyt voin sanoa tämän, kun en edusta ketään.”

Kokemuksen ääni on vahva. Matikainen on urallaan edustanut suurseuroja, keskivertoa ja pieniä. Hän tuntee vahvuudet ja ongelmat jokaisella tasolla.

Matikainen laskee, että Liigasta lähtisi viisi seuraa, espoolainen kiekkoilu nousisi takaisin huipulle ja Jokeritkin voisi palata jossain vaiheessa takaisin.

”Aika kovaksi tulisi Mestis. Liittokin voisi herätä, että heidän korkein sarjansa saisi arvostusta.”

Matikainen syntyi Joensuussa, jossa kiekkoilu alkoi ja pelaaminen jatkui Lappeenrannassa, kunnes silloinen SaiPan valmentaja Alpo Suhonen ohjasi voimahyökkääjän valmennuspuolelle.

”Ei ohjannut, vaan pakotti”, Matikainen täsmentää valmennusuransa alkua.

”Pääsin saman tempun tekemään Aralle [Hannu Aravirta] Kärpissä.”

SaiPassa Matikainen sai vielä toimia rauhassa. Uuden valmentajan kahdeksan ensimmäistä ottelua päättyi tappioon, mutta pesti säilyi.

Myöhemmällä toimitusjohtajaurallaan Matikainen sai jakaa monet potkut ja olisi antanut itselleenkin potkut SaiPasta nykyisellä kokemuksellaan.

”Todennäköisesti. Paineet ovat niin kovat, mutta onneksi vältyin potkuilta.”

SaiPassa Matikainen sai harjoitella, mutta Oulun Kärpissä alkoi tapahtua. Matikainen rakensi tarkoituksella imagoaan. Syntyi ilmiö Muoti-Matikainen, johon kuuluivat korostetun tyylikkäät vaatteet, kalapuikkoviikset ja takatukka.

Ihan yhtä keikarimainen Matikainen ei enää ole, mutta viikset ja takatukka ovat säilyneet.

Kärpistä matka jatkui Stadiin ja HIFK:hon. Leijonien päävalmentajan paikka seurasi perässä. Ura oli vahvassa nousukiidossa.

Tuli vihdoin Calgary, vuoden 1988 olympialaiset ja voitettu hopea.

”Kyllä se niin iso yllätys oli, että meni pitkään sulatellessa”, Matikainen sanoo Suomen kiekkohistorian ensimmäisestä mitalista.

Neljä vuotta myöhemmin Matikainen vei Leijonat Prahan MM-kisoihin ja kiehautti keitoksen yli jättämällä Teemu Selänteen joukkueen ulkopuolelle. Selänne ei ollut ensin halukas MM-ryhmään, mutta Kalervo Kummolan ylipuhumisen jälkeen Selänne oli valmis kisoihin.

Matikainen ilmoitti, että ryhmä on koossa ja ovi kiinni.

”Olisin vuorenvarmasti saanut potkut Prahan jälkeen, jos ei olisi tullut menestystä.”

Potkut lykkääntyivät, mutta lähtö tuli epäonnistuneen Saksan turnauksen jälkeen 1993.

”Oli se kova paikka, mutta olin vuoden verran kasvanut siihen Teemu-episodin takia.”

Kovat paikat tulivat Matikaiselle tutuiksi. Ei ollut helpoimpia hetkiä joutua ilmoittamaan seuralegenda Matti Hagmanille, että pelit HIFK:ssa ovat ohi.

”IFK:n hallitus antoi minulle sen tehtäväksi ja näytti, että minä olin syyllinen.”

IFK:n valmennusvuosien jälkeen Matikainen taipui sujuvasti seuran toimitusjohtajaksi. Susirajan voimahyökkääjästä oli kasvanut salonkikelpoinen seurapomo.

Syksyllä 2007 ura IFK:ssa päättyi, kun fanit levittivät monimetrisiä lakanoita jäähallin päätyyn ja viesti oli selvä: ”Pentti ulos.”

”Kovinta oli sittenkin saada potkut IFK:n toimitusjohtajan paikalta. Olin tuohon ikään oppinut käsittelemään paineita, mutta ei se kivaa ollut, että fanit vaativat kenkää.”