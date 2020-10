Koronavirus ja tulossa oleva perheenlisäys pakottivat Pariisiin muuttaneen käsipallotähden Nico Rönnbergin eroon rakkaistaan: ”On vähän raskasta olla täällä ilman heitä”.

Nico Rönnberg on tehnyt maajoukkuepaidassa 236 maalia 54 ottelussa.­

Mestarien liigan lohkovaiheen maalikuningas, vuoden käsipalloilija kolmesti peräkkäin, kuusi peräkkäistä Suomen mestaruutta. Nico Rönnbergistä voi hyvin sanoa, että aika oli kypsä seuraavan askeleen ottamiseen.

Riihimäen Cocksin ja Suomen maajoukkueen ykköstykki oli kaudella 2018–2019 huimassa iskussa, ja Mestarien liigan lohkovaiheessa taotut 72 maalia yhdeksässä ottelussa avasivat silmiä myös kovissa käsipallomaissa.

Ei siis tullut suurena yllätyksenä, kun helmikuussa uutisoitiin Rönnbergin, 28, siirtyvän maailman kovimpiin kuuluvaan Ranskan liigaan US Ivry Handballin riveihin. Sopimus on kaksivuotinen.

”Oli ollut puhetta jo aiemmin. Ratkaisevaa oli, että valmentaja osoitti kiinnostusta, ja agenttinikin uskoi, että tämä voisi olla oikea tie minulle”, Rönnberg kertoo.

”Ivry oli halunnut minut jo puolitoista vuotta aikaisemmin, joten sekin oli merkki siitä, että he uskoivat minuun ehkä enemmän kuin muut seurat.”

Rönnberg korostaa, että päätös lähteä oli hänen ja Sara-vaimon yhteinen.

”Oikeastaan vaimoni sanoi, että minun täytyy tarttua tähän tilaisuuteen. Hän ei halunnut, että katuisin tilannetta sitten vanhana keinutuolissa.”

Kuukausi sopimusuutisen jälkeen koronaviruspandemia keskeytti sarjapelit, eikä kautta saatu pelattua loppuun Suomessa tai Ranskassa.

Rönnbergiltä jäi kesken seitsemännen peräkkäisen mestaruuden tavoittelu. Ivry oli puolestaan 14 joukkueen Ranskan liigassa sijalla 12, kun kausi lopetettiin. Jos joukkue olisi saanut neljä pistettä vähemmän, se olisi pudonnut liigasta. Toisaalta kaksi lisäpistettä olisi nostanut joukkueen 7. sijalle.

Rönnberg pitää seuraa sopivan kokoisena isompien estradien läpimurtoon.

”En halunnut mennä liian hyvään seuraan, koska silloin on vielä isommat paineet, vaikeampi saada peliaikaa ja vähemmän tilaa hengittää. Myös suurkaupunki Pariisi oli yksi tekijä, joka painoi päätöksessämme.”

Muutto Pariisin esikaupunkialueisiin kuuluvaan Ivry-sur-Seineen viivästyi, mutta Rönnbergin tapauksessa koronaviruksen aiheuttama tauko toi mukanaan hyvääkin.

”Treenasin kovaa ennen tänne tuloa ollakseni valmis, mikä auttoi varmasti. Muuten muutos olisi ollut kropalle vieläkin isompi šokki.”

” ”Poikani kanssa on helppo unohtaa huonosti mennyt peli.”

Nico Rönnberg on Suomen maajoukkueen tähtipelaaja.­

Heinäkuun puolivälissä oli aika jättää taakse runsas vuosi sitten valmistunut kotitalo Karjaalla ja ottaa askel, joka ei kahdeksan vuotta aiemmin onnistunut.

Vuonna 2012 Rönnberg kokeili ensimmäisen kerran siipiään Suomen ulkopuolella ja lähti norjalaisen ØIF Arendalin riveihin. Paluu Suomeen oli kuitenkin edessä jo vuoden päästä.

”Jos olisin saanut luottoa päävalmentajalta, olisin saattanut jäädä ulkomaille pidemmäksikin aikaa. Siitä reissusta jäi huono maku.”

Rönnberg kertoo, että Suomeen palatessa motivaatio oli alkuun kateissa, mutta vähitellen vanha palo löytyi. Asiassa auttoi myös perheen kasvaminen.

”Ennen käsipallo oli kaikki kaikessa, mutta nyt kotona on vaimon lisäksi poika odottamassa. Lapsen saamisen kautta olen kasvanut paljon henkisesti. Poikani kanssa on helppo unohtaa huonosti mennyt peli.”

Nico ja Sara Rönnberg saivat esikoisensa vuonna 2017. Kolmivuotissyntymäpäiväänsä syyskuussa viettänyt Dominic saa maaliskuussa pikkuveljen.

Sara ja Dominic lensivät Nicon luokse elokuussa, ja perhe sai viettää kolme viikkoa yhdessä Pariisin ihmeitä ihastellen.

”Nähtävää on vaikka kuinka paljon. Tuntuu, ettei kahdessa vuodessakaan kaikkea ehdi nähdä. Pariisi on todella upea kaupunki, vielä hienompi kuin osasin kuvitella. On luksusta saada asua tällaisessa kaupungissa.”

Aiemmassa raskaudessa koettujen ongelmien vuoksi Rönnbergit haluavat ottaa varman päälle, joten Sara ja Dominic lensivät takaisin Suomeen Saran kontrollikäyntejä varten.

Nyt kaikki näyttää hyvältä, mutta suunnitelmissa ei ole matkustaa Ranskaan enää raskauden aikana.

”On hienoa, että kaikki on kunnossa, mutta on vähän raskasta olla täällä ilman heitä. Jos koronavirustilanne paranee ja karanteenisäännöt muuttuvat, olisi hienoa saada heidät taas tänne.”

” ”Ei harjoittelua oikein pysty vertaamaan Suomeen. On kuin yö ja päivä.”

Nico Rönnberg heittää pallon ohi Kreikan Anastasios Papadionysiouisin käsipallon miesten MM-karsintaottelussa Suomi–Kreikka tämän vuoden tammikuussa.­

Helpotusta ikävään tuo marraskuun maajoukkuetauko, jonka aikana Rönnberg pääsee näkemään perhettään. Toistaiseksi hän suuntaa energiansa harjoitteluun ja ranskan kielen opiskeluun.

Vaikka maalitykki valmistautui uusiin fyysisiin vaatimuksiin jo Suomessa, keho on ollut kovilla vaativassa treenitahdissa.

”Ei harjoittelua oikein pysty vertaamaan Suomeen. On kuin yö ja päivä. Täällä harjoitellaan yleensä kymmenen kertaa viikossa ja treenit ovat todella kovat. Jokaisessa treenissä on annettava sata prosenttia, jotta pärjää. Pitää yrittää koko ajan tehdä kaikkensa kehittyäkseen.”

Rönnberg ei ole vielä päässyt näyttämään kovan harjoittelun tuloksia tositoimissa, sillä hän oli kauden avausottelun sivussa harjoitusottelussa tulleen vatsalihaksen repeämän vuoksi. Ivryllä olisi ollut käyttöä suomalaiselle, sillä joukkue hävisi suurseura Nantesille maalein 24–30.

”Kuntoutus täällä on hieman erilaista kuin Suomessa. Tuntuu, että olen harjoitellut kovempaa kahden viikon kuntoutuksen aikana kuin silloin, kun olin normitreeneissä.”

Rönnberg pelasi kolmessa harjoitusottelussa, ja maaleja syntyi kaikissa.

”Uskon, että saan hyvin vastuuta, ja olen huomannut harjoituksissa ja harjoitusotteluissa, että luottoa löytyy. Kaikki tuntuu hyvältä.”

Ensimmäiselle kaudelle Rönnberg ei ole asettanut mitään tavoitteita maalimäärän suhteen. Tärkeämpää on vakiinnuttaa paikka joukkueessa.

”Olen tyytyväinen, jos pystyn pitämään tasoni ja olemaan tärkeä osa joukkuetta. Haluan tietysti myös tehdä maaleja ja antaa maalisyöttöjä.”

Kotimaisen liigan kaltaista ilotulitusta Rönnberg ei kuitenkaan lupaa.

”Suomessa piti olla suunnilleen kahdeksan maalia ja saman verran syöttöjä joka ottelussa, mutta tämä sarja on vähän eri tasoa. Täällä pitää olla tyytyväinen 4–5 maaliin ja muutamaan maalisyöttöön.”

Joukkueessa on Rönnbergin lisäksi viisi ulkomaalaisvahvistusta. Edustettuna on Ruotsi, Kroatia, Portugali, Belgia ja Espanja. Joukkueen tavoitteena on sarjan keskikastiin pääseminen.

”Mutta toki aina pitää tähdätä mahdollisimman korkealle.

Arkityön lisäksi marraskuussa on ohjelmassa odotettu visiitti Suomeen, kun maajoukkue aloittaa karsinnat vuoden 2022 EM-kisoihin.

Suomi avaa marraskuun alussa karsinnat Pohjois-Makedoniaa vastaan, ja ensimmäisessä kotiottelussa 7. marraskuuta Vantaalla Suomi haastaa hallitsevan maailmanmestarin ja olympiavoittajan Tanskan.

Lohkon neljäs maa on Sveitsi. EM-kisoihin etenee lohkon kaksi parasta ja lisäksi neljä parasta lohkokolmosta. Lohkoja on yhteensä kahdeksan.

”Meidän pitää vain ottaa pieniä askeleita eteenpäin. Olemme pieni käsipallomaa. Lohko on todella kova, mutta jokaisessa ottelussa pitää taistella pisteistä.”

Rönnberg ei halua suunnitella elämäänsä kovin pitkälle. Haastattelun aikana hän korostaa useasti asioiden hyvin puolien näkemistä ja kaiken ottamista irti vaikeiltakin tuntuvista tilanteista.

”Yritän elää hetkessä. Mitä tahansa voi tapahtua käsipallokentällä tai sen ulkopuolella milloin tahansa, joten kannattaa elää nyt.”