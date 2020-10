FC Honka löysi yhden reiän, mutta se riitti nousuun

Borjas Martin pukkasi FC Hongalle tasapelin jalkapalloliigan pääkaupunkiseudun paikallispelissä HIFK:ta vastaan. Espanjalainen tasoitti viimeisellä kosketuksella palloon kulmapotkukeskityksestä, kun oli pelattu 92.53

”Kaikki kulki pelisuunnitelmamme mukaan. Maalivahti Arnold Origi oli mies paikallaan”, sanoi HIFK:n valmentaja Mike Keeney.

”Sitten viimeisellä sekunnilla voitto räjähti käsistämme. Kaikki hyvä tuhoutui.”

Helsingin IFK:lle oli Töölön tekonurmella tarjolla iso voitto. Kahden pisteen menetys loppuhetkillä oli kotijoukkueelle katkera pala.

Tähtirinnat on sarjassa kuudentena ja FC Honka nelosena. HIFK, Honka ja sarjan kärki HJK ovat kiinni paikasta ylempään loppusarjaan.

Perjantaina pelin alku ei tarjonnut jalkapalloilullisia hienouksia. HIFK hallitsi hienoisesti tapahtumia, ja Honka tyytyi puolustamaan rangaistusaluettaan.

Espoolaisten vieraspelien kaava on ollut selkeä. He pyrkivät estämään isäntien maalinteon. Yhdeksässä matkapelissä Honka on pitänyt viidesti kotijoukkueen nollassa.

Honka on vierasottelustaan voittanut kolme ja pelannut kuusi tasan. Niissä se on tehnyt kymmenen maalia ja päästänyt neljä.

Perjantaina HIFK:n avausjakson vaarallisimmat tilanteet tulivat keskikenttäpelaaja Moshtagh Yaghoubin pitkien keskitysten kakkospalloista.

Sakari Tukiainen ampui 36. minuutilla HIFK:n johtoon 16 metristä. Maalin alusti Vitinho, joka karvasi pallon keskikentällä Tapio Heikkilältä.

Espoolaislähtöinen Tukiainen on Hongan kiusa. Hän teki kuukausi sitten maalin Tapiolan urheilupuistossa, kun Honka kärsi kauden avaustappionsa (0–1).

Hongalle avautui perjantaina avausjakson ainoa paikka, kun HIFK:n kenialainen maalivahti Origi kadotti pallon. Macoumba Kandji ampui, mutta toppari Hannu Patronen siivosi espoolaiskärjen laukauksen maaliviivalta.

Honka tuli vahvasti toiselle jaksolle. Demba Savage pukkasi 58. minuutilla neljästä metristä. Origi venyi kuitenkin yhteen liigakauden komeimpaan torjuntaan.

Origin näytös jatkui 75. minuutilla. Tällä kertaa hän torjui alanurkasta Martinin 16 metristä ampuman laukauksen.

Ottelussa pyrittiin huolehtimaan katsojien turvallisuudesta. Sisäänkäynneissä oli tarjolla käsihygieniaa ja kasvomaskeja, joita kovin harvat ottivat käyttöönsä.

Hongan kannattajat ohjattiin yläkatsomoon. HIFK:n huutosakki miehitti pohjoispäädyn alakatsomon. Äänekäs HIFK:n kannattajaosasto ei tällä kertaa värittänyt iltaa punasoihduin tai paukuin.

Joukkueiden vakiomiehistä puuttuivat edellisessä pelissä ulosajetut HIFK:n Sakari Mattila ja Hongan Nasiru Banahene. Espoolaisten paras maalintekijä (7) Jean-Marie Dongou oli sivussa neljännestä ottelusta peräkkäin.

Perjantain koleassa illassa jaettiin kuusi varoitusta. Niistä HIFK sai viisi ja Honka yhden.

Liigassa alkoi 12 päivän maaottelutauko. Ohjelmassa on kuitenkin kaksi ottelua, jotka siirrettiin aiemmin europelien jaloista: maanantaina KuPS–Ilves ja torstaina KuPS–HIFK.

Kansallisessa jalkapallossa pelataan loppuviikosta Suomen cupin finaalit. Miesten loppuottelu Inter–HJK pelataan lauantaina klo 14 Turussa ja naisten loppuottelu TiPS–Åland U sunnuntaina klo 13 Vantaalla Myyrmäessä.