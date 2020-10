Uudesta ottelupäivästä tiedotetaan myöhemmin.

Hämeenlinnan Pallokerhon ja Vaasan Sportin ottelu jääkiekon Liigassa on peruttu lauantai-illalta, kerrotaan Liigan verkkosivuilla. Lisäksi HPK:n joukkue on siirtynyt omaehtoiseen karanteeniin.

Peruminen ja karanteeni ovat varotoimia, koska HPK:n joukkueeseen kuuluvan henkilön perheenjäsenellä on todettu koronavirustartunta. Tartunnan saanut on ollut oireettomana katsomassa HPK:n ensimmäistä ottelua Kärppiä vastaan torstaina. Hän on käyttänyt maskia suositusten mukaisesti. Joukkueeseen kuuluva tartunnan saaneen perheenjäsen on käynyt koronavirustestissä.

Liiga ja joukkueet tiedottavat myöhemmin uudesta ottelupäivästä. Liigan pelit alkoivat torstaina, eli ensimmäiseen perumiseen jouduttiin jo kolmantena ottelupäivänä.