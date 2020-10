Järjestäjät suosittelivat maskin käyttämistä lähdössä. Pian lähdön jälkeen tarjolla oli roskakoreja maskista eroon pääsemiseksi.

Olympiastadionin lähialueet kuhisivat lauantaina aamupäivällä juoksijoita. Helsinki City Running Day -juoksutapahtuma päästiin juoksemaan koronavirustilanteen takia poikkeuksellisesti vasta syksyllä ja juoksijat tukijoukkoineen kerääntyivät odottamaan oman sarjansa alkua.

Jos koronaviruksesta muistetaan kilpailujen perumiset, jäävät mieleen tässä tapauksessa varmasti myös varotoimet. Kello 11 lähteneessä puolimaratonin ensimmäisessä ryhmässä suositusta käyttää lähdössä kasvomaskia noudatettiin varsin hyvin. Paavo Nurmen patsaan lähettyvillä kaikuneet kuuluukset kertoivat, että puolen kilometrin juoksun kohdilla tarjolla on roskiksia, johon maskinsa voi jättää.

Siinä kohden jonot alkoivat jo venyä ja turvavälit muodostua lähtöaluetta pidemmiksi. Pahinta ruuhkaa helpotti myös se, että juoksijat lähtivät puolimaratonille matkaan ryhmissä. Lähtijät jaettiin viiteen ryhmään, joista viimeinen lähti vasta 40 minuuttia ensimmäisen jälkeen.

Helsinki City Running Dayn puolimaratonin lähtö oli lauantaina kello 11. Järjestäjät suosittelivat pitämään kasvomaskia juoksun alussa.­

Mari Anttolainen lämmitteli Paavo Nurmen patsaan juurella.­

Helsinki City Running Dayn aikana juostaan kuudessa sarjassa ja odotuksissa oli 7 000 osallistujan saaminen Helsingin kaduille. Mukana on yhtä lailla tavoitteellisia urheilijoita kuin silkasta juoksemisen ilosta tapahtumaan osallistuvia.

Outi Alastalo odotti puolimaratonin lähtöä tukijoukkoihinsa kuuluneiden Elisa Puustisen ja Sini Honkasen kanssa. Alastalo oli lähdössä reitille toista kertaa, ensimmäinen osallistumiskerta oli vuonna 2017.

Outi Alastalo (keskellä) oli lähdössä juoksemaan toista kertaa Helsinki City Running Dayn puolimaratonia. Elisa Puustinen (vas.) ja Sini Honkanen kuuluivat huoltojoukkoihin.­

”En ole treenannut hirveästi. Nollasta 20 kilometriin viikossa”, sanoi Alastalo.

Aikatavoitteekseen Alastalo sanoi kaksi tuntia. Tukijoukkojen tärkeä tehtävä oli huolehtia tavaroiden säilytyksestä ja henkisestä tsemppaamisesta.

Hieman suuremmalla porukalla tapahtumaan olivat lähteneet Kirsi Paalanen, Jaana Seikkula, Anu Joki ja Laura Tervonen. Heistä Paalanen oli juoksemassa toista kertaa, mutta muut olivat lähdössä ensimmäistä kertaa juoksemaan, koska Paalasen kokemukset olivat lämpimiä.

Kirsi Paalanen (vas.) kehui aiempaa kokemustaan tapahtumasta siinä määrin vuolaasti, että myös Jaana Seikkula, Anu Joki ja Laura Tervonen lähtivät tänä vuonna juoksemaan.­

Ryhmä koostui vanhoista opiskelukavereista. Tutustumisesta on tänä syksynä vierähtänyt 20 vuotta. Silloin he aloittivat opiskelun Oulun lääketieteellisessä tiedekunnassa. Tervonen on jäänyt edelleen asumaan Ouluun, kun muiden tie on vienyt Jyväskylään.

Ajatuksena oli juosta kenties alkumatka porukassa. Aikatavoitteita etenkin ryhmän ensikertailaiset asettivat niukasti, tärkeintä oli päästä osallistumaan juoksutapahtumaan.

”Viimeksi meni 2.08, vähän sitä paremmin”, sanoi toista kertaa matkalla lähtenyt Paalanen.

Kokeneempaa osallistujajoukkoa edustivat Saara ja Toni Kainulainen. Saara oli mukana neljättä kertaa, Tonille tämän vuoden tapahtuma oli jo kuudes. Matkaa he aikoivat taittaa erillään ja tavata maalissa, sillä Tonin tavoiteaika oli puolisen tuntia kovempi.

Toni ja Saara Kainulainen ovat jo konkareita Helsinki City Running Dayssa. Toni oli mukana kuudetta ja Saara neljättä kertaa.­

Toni Kainulainen oli ehtinyt ottaa pikaisen juoksupyrähdyksen jo ennen puolimaratonia. Hän on käynyt edellisinä kolmena vuonna juoksemassa juoksupäivän ohjelmaan kuuluvan minimaratonin perheen 6-vuotiaan lapsen kanssa.

”Se on hyvä alkulämpö.”

Erityisesti koronavirusajan alkupuoli näkyi Kainulaisten lenkkeilyssä positiivisesti. Kotihoidossa olevien 6-, 4- ja 1-vuotiaiden lasten vanhemmille avautui aikaa lenkkeilyyn, kun Toni Kainulainen oli etätöissä. Saara Kainulainen kertoo, että lenkkeilyyn avautui mahdollisuus aamulla sinä aikana, joka Tonin piti normaalisti varata työmatkaan.

”Kunto olisi ollut hyvä, jos tämä olisi ollut normaalisti keväällä. Kesä meni enemmän lasten ehdoilla ja lomailun kannalta”, Toni Kainulainen sanoi.

Nopeimmat puolimaratoonarit ehtivät lauantaina maaliin noin tunnissa ja kymmenessä minuutissa. Miesten sarjan voitti Aki Nummela ajalla 1.09.51. Toiseksi sijoittunut Jussi Utriainen hävisi hänelle 21 sekuntia.

”Tämä oli minulle ensimmäinen yli 10 kilometrin mittainen kilpailu sitten viime vuoden joulukuun”, sanoi Nummela Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.

Kauden ensimmäisen maratoninsa Nummela aikoo juosta ensi lauantaina Vantaalla, jossa jaetaan SM-mitalit.

”Tämä oli hyvä valmistava harjoitus.”

Naisten sarjan ykkönen oli Maria Söderström ajalla 1.19.48. Hänen voittonsa tuli reilulla marginaalilla, sillä toiseksi sijoittunut Oona Hilkamo jäi kolme minuuttia ja 23 sekuntia.

Maratonien alkuaika Helsingissä oli kello 14.

Markku Viitala kuvasi poikaansa Antti Viitalaa, joka oli mukana juoksemassa tuplaa: puolimaratonin jälkeen Antti Viitala aikoi startata myös maratonille myöhemmin iltapäivällä.­