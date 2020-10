Dominic Calvert-Lewin on tällä hetkellä Euroopan kuumin hyökkääjä – englantilainen johdatti Evertonin historialliseen voittoon

Edellisen kerran Everton voitti kauden ensimmäiset seitsemän ottelua kaudella 1894–1895 eli 126 vuotta sitten.

Everton ja Dominic Calvert-Lewin ovat Englannin Valioliigan kuumia puheenaiheita. Everton voitti lauantaina Brightonin maalein 4–2 ja jatkaa ilman pistemenetyksiä neljän ottelukierroksen jälkeen.

Englantilainen Calvert-Lewin, 23, teki Evertonin avausmaalin 16. minuutilla. Se oli hänelle jo kuudes Valioliigassa ja kaikkiaan yhdeksäs kauden kaikissa otteluissa. Kukaan muu Euroopan viidessä suuressa jalkapallosarjassa ei ole pystynyt samaan.

Myös Evertonin meno on ollut huimaa. Manageri Carlo Ancelotti on saanut seuran historiallisen kovaan iskuun. Everton on nyt pelannut seitsemän ottelua – neljä Valioliigassa ja kolme liigacupissa – ja voittanut jokaisen.

Lauantain ottelun sankareita oli myös Real Madridista Evertoniin siirtynyt James Rodríguez, joka teki kaksi maalia.

Valioliigan alkuillan ottelussa Chelsea voitti Crystal Palacen 4–0. Jorginho viimeisteli rangaistuspotkuista kaksi maalia.