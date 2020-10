Amerikkalainen jalkapallo

Sunnuntailta on siirretty kolme ottelua tartuntojen takia.

New England Patriotsin Cam Newton syötti palloa ottelussa Las Vegas Raidersia vastaan 27. syyskuuta.­

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liiga sai kuluneen viikon aikana esimakua siitä, miten vaikea kaudesta voi tulla sen nykyisellä epidemiaohjeistuksella. Sunnuntain kolme ottelua on jouduttu siirtämään koronavirustartuntojen takia.

Sunnuntain huippuottelu New England Patriotsin ja Kansas City Chiefsin välillä jouduttiin siirtämään seuraavalle viikolle joukkueista löydettyjen koronavirustartuntojen takia. Sairastuneiden joukossa on­ mediatietojen mukaan Patriotsin pelintekijä Cam Newton.

USA Today Sports kertoo, että Detroit Lionsin ja New Orleans Saintsin sunnuntainen ottelu oli vaarassa Saintsin pelaajan sairastuttua. Ja aiemmin Tennessee Titansin ja Pittsburgh Steelersin ottelu oli jouduttu siirtämään.

NFL ei ole toiminut kuin NBA, jossa pudotuspelejä on pelattu niin sanotussa kuplassa eli joukkueet ovat tehokkaasti eristettynä muusta yhteiskunnasta. NFL luottaa sen sijaan säännölliseen testaamiseen, turvavälien korostamiseen ja tiukkaan protokollaan, miten pelaajat ja muu henkilöstö liikkuvat ja toimivat pukuhuoneissa.

Strategian toimivuus riippuu paljon siitä, miten pelaajat, valmentajat ja muu henkilöstö vähentävät omia sosiaalisia kontaktejaan ja samalla riskiään sairastua. Pelaajat voivat kuitenkin olla yhteydessä perheisiinsä, mikä tietenkin lisää sairastumisriskiä.

Tennessee Titansin sunnuntainen peli Pittsburgh Steelersiä vastaan on jouduttu siirtämään lokakuun loppupuolelle. Titansin organisaatiosta ainakin tusinan verran henkilöitä on sairastunut.

Liiga on sakkojen uhalla yrittänyt pitää pelaajia ja valmentajia ruodussa. Viisi valmentajaa on saanut yhteensä kymmenien tuhansien eurojen sakot siitä, että he eivät ole pitäneet kasvomaskeja kentän laidalla.

NFL:n lääkintäjohtajan mukaan positiivisen testituloksen jälkeen pelaaja testataan kahdesti uudelleen, ja jos jatkotestit ovat negatiivisia, voi pelaaja palata joukkueen normaaliin toimintaan harjoituskeskuksessa.

Lähteet: New York Times, USA TODAY SPORTS.