“Puheet on siirretty kentällä teoksi”, cupissa voittomaalin ampunut Anni Miettunen sanoi.

TiPS–Åland United 1–2

Åland United vie ensimmäisen kerran jalkapallon naisten Suomen cupin pokaalin Ahvenmaalle. Saarelaiset löivät Myyrmäen finaalissa Tikkurilan Palloseuran 2–1 (2–0).

”Avausjakso oli meiltä hyvä, ja olisimme voineet tehdä enemmänkin maaleja”, sanoi voitto-osuman ampunut Anni Miettunen.

”Toisella jaksolle meillä ei ollut hätää. Olemme koko kauden olleet hyviä puolustamaan joukkueena johtoamme.”

Joukkuekaverit onnittelivat Åland Unitedin toisen maalin tehnyttä Anni Miettusta.­

Finaalissa iskivät yhteen liigataulukon kärkijoukkueet. Vantaalla kohtasivat sarjaa johtava kokenut Åland U ja nuorekas TiPS tähänastisesti suurimmassa pelissään.

”Tammikuussa sovimme joukkueen kanssa tuplasta, otamme cup- ja mestaruuskannun. Olemme siirtäneet kauden mittaan puheemme teoksi kentällä”, sanoi Miettunen.

United kuittasi voitosta 20 000 euroa ja TiPS 4 000 euroa. Lauantaina miesten cupin voittanut HJK sai 50 000 euroa ja hävinnyt Inter 10 000 euroa.

”Miten viedään naisjalkapalloa eteenpäin? Palkkiorahojen ero ovat varmasti asia, jonka Palloliiton ja jalkapalloihmisten on otettava puheeksi. Joka tapauksessa oli hyvä askel saada finaali telkkariin kaikkien nähtäväksi”, pohti Miettunen.

Tuulisen iltapäivän maalintekijät olivat laitapuolustajia. Unitedin virolaiskippari Pille Raadik pukkasi 19. minuutilla 1–0, ja Miettunen tulitti 33. minuutilla 2–0.

Toisella jaksolla TiPSin Emmi Sirenin päädystä maalille kääntämä pallo (48. min) kimpoili kuin flipperissä maaliin. Kavennusta lähemmäksi vantaalaiset eivät onnistuneet nousemaan.

”Juhlien aika on myöhemmin. Nyt ajatusten on pysyttävä kauden kolmessa viimeisessä liigapelissä”, sanoi Miettunen.

Miettunen pelasi viime kauden FC Hongassa. Ahvenmaalle hän siirtyi päästäkseen keskittymään jalkapalloon täysipäiväisesti.

Myyrmäen stadionilla varattiin sunnuntain cupin finaaliin 1 500 katsomopaikkaa, paikalla oli 525 katsojaa. Edellispäivänä 3. divisioonan paikallispeli VJS–TiPS veti 708 katsojaa.

Åland United ja TiPS olivat pelanneet cupin loppuottelussa kerran aiemmin. Tikkurila hävisi finaalin 1995 KontU:lle 0–3 ja Åland United viime vuonna HJK:lle 0–1.

Kesäkuussa Ahvenmaalla Åland U ja TiPS pelasivat liigassa 0–0. Syksyllä saarelaiset hakivat Tikkurilasta täyden pistepotin voittamalla 3-0.

Naisten Suomen cupia on pelattu vuodesta 1981. Ennen sunnuntaita mestareita on ollut 12, joista HJK on juhlinut mestaruutta peräti 17 kertaa.