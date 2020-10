Urheilumuseo palaa kotiinsa Olympiastadionille viiden vuoden jälkeen. Uudistuneessa museossa ei tyydytä vain esittelemään mitaleja ja saavutuksia kronologisessa järjestyksessä. Nyt sieltä löytyy tunnekaappi ja paljon muutakin hauskaa.

Pekka Oksalan kuiskaus tuo lähihistorian mieleen uudistuneen Urheilumuseon wc-tiloissa.

Edesmennyt politiikan toimittaja Oksala (1942–2016) oli innokas suunnistuksen ystävä, joka kävi mielellään selostamassa Jukolan viestiä radioon ja televisioon.

Tänään maanantaina yleisölle avautuva Urheilumuseo on lainannut Oksalan selostusta wc-tiloihinsa.

”Urheilumuseolla on rooli historian todentajana ja tulkitsijana. Tarkoituksena on edelleen nostaa urheilu- ja liikuntakulttuurin roolia, se on kansallinen tehtävä. Tämä museo on lajissaan maailmalla ainutlaatuinen ja timantti, joka odottaa löytäjää”, Urheilumuseon johtaja Jukka-Pekka Vuori sanoo.

Vuori seuraa tehtävässä Pekka Honkasta, joka jäi virasta eläkkeelle viime keväänä. Vuori aloitti tehtävässä kesäkuun alussa.

Urheilumuseon alakerran avaraa näyttelytilaa.­

Yläkerroksessa pääosassa on luonnossa tapahtuva urheilu.­

Urheilumuseon peruskorjatut tilat sijaitsevat uudistuneella Helsingin Olympiastadionilla. Stadionin korjaus ja uuden rakentaminen maksoi yli 300 miljoonaa euroa. Kun Olympiastadionin modernisoinnista päätettiin vuonna 2012, oli kustannusarvio 200 miljoonaa euroa.

Urheilumuseo kuului Stadionin uudistamiseen, mutta lisäkulut eivät koskeneet sitä. Museon pysyvä näyttely maksaa noin 850 000 euroa. Sen kustantavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Urheilumuseota ylläpitävä Suomen Urheilumuseosäätiö.

Pysyvä näyttely koostuu viidestä teemasta, ja sen elinkaari on noin seitsemän vuotta. Vuoren mukaan asiakkaat päättävät, kuinka pitkään teemat pysyvät vai vaihdetaanko niitä.

Teemat eivät enää korosta niin paljon suomalaista urheiluhistoriaa kuin ennen, vaan niitä on modernisoitu digitalisaation ja nykytekniikan avulla.

Lähdetään kierrokselle. Oppaina ovat Vuori ja museon kehitysjohtaja Kaisa Laitinen.

Nyrkkeilijä Olli Mäen hanskat.­

Ensimmäinen teema vie vieraan urheilijoiden pukuhuoneisiin. Näytteillä on erilaisia esineitä, kenkiä ja paitoja ja myös suihku. Pukuhuoneiden lavastus alkaa 1920-luvulta.

”Näitä kutsumme tunnekaapeiksi”, Laitinen kertoo ja näyttää nyrkkeilijä Olli Mäen hanskoja. Mäki kävi Stadionilla historiallisen MM-ottelun yhdysvaltalaista Davey Moorea vastaan.

Ottelua seurasi Stadionilla 23 463 katsojaa, ja se on suurin Suomessa järjestetty nyrkkeilytapahtuma. Moore tyrmäsi Mäen toisessa erässä.

”Mäki oli silti onnellinen, kuten hänestä kertovassa elokuvassa kuvataan”, Laitinen sanoo.

Uimari Jani Sievisen uimalasit ja -housut Sydneyn olympialaisissa 2000.­

Muita tunteita tunnekaapeissa ovat muun muassa tuska, riemu, häpeä ja pettymys. Häpeästä muistuttaa Hiihtoliiton kuuluisa lääkärinlaukku, joka oli jäänyt Ala-Tikkurilan Shellin huoltamolle. Laukku liittyy vuoden 2001 Lahden MM-hiihtojen dopingkäryihin.

Riemusta kertoo Suomen salibandymaajoukkueen pelipaita, tuskasta kävelijöiden Sari Essayahin ja Valentin Konosen jalkineet EM-kisoissa Stadionilla vuonna 1994.

Uimari Jani Sievisen kasvoilta pudonneet uimalasit kuvaavat pettymystä Sydneyn olympiafinaalissa vuonna 2000.

Tunnekaappeja täydentää tv-ruudussa pyörivä kooste urheilun huippuhetkistä. ”Teemoja varioidaan ja esineet ovat tärkeitä”, Laitinen sanoo.

Hiihtoliiton lääkärinlaukku­

Olympiastadionin vanhoilla puupenkeillä voi katsoa ainutlaatuista värifilmiä, joka taustoittaa Helsingin olympialaisten ympäristöä vuonna 1952.­

Toinen teema kertoo Helsingin olympialaisista vuonna 1952. Stadionin vanhoilta penkeiltä voi katsoa ainutlaatuista värifilmiä olympialaisten taustapaikoista.

”Kisakatsomotunnelmaa, ei pelkästään Emil Zátopekin juoksuja”, Laitinen opastaa.

Tšekkoslovakiaa edustanut Zátopek voitti Helsingissä kolme kultamitalia kestävyysjuoksussa.

Näyttelystä löytyy Urheilumuseon arvokkain esine, olympialaisten hopeinen soihtu.

Paavo Nurmi sytyttämässä olympiatulta Helsingin Stadionilla 1952.­

Olympiavoittaja Hannes Kolehmaisen piikkarit ja kello.­

Kolmas teema kertoo sankaruudesta. Sen todentaa kaksitoista metriä leveä videoteos, jossa eri urheilulajit vaihtuvat.

”Kaikkea ei voi kuitenkaan katsoa kerralla”, Vuori sanoo.

Palkinnot, esineet ja urheiluvälineet ovat tärkeä osa myös sankarillisuuden kuvaamisessa. Vitriinissä on Paavo Nurmen kaksitoista olympiamitalia, Hannes Kolehmaisen piikkarit ja Tapio Rautavaaran keihäs.

Täältä löytyy myös monen odottama kokoelma: Matti Nykäsen olympia- ja MM-mitalit. Esillä ovat myös Nykäsen ensimmäiset mäkisukset ja monot, joilla hän voitti nuorten maailmanmestaruuden vuonna 1981.

Matti Nykäsen mitalit.­

Ensimmäinen kaksoistuolihissin penkki, joka oli ensi kerran käytössä Pyhätunturilla vuonna 1965­

Neljäs teema loihtii esiin talven vahvan merkityksen suomalaisille. Tarjolla on vahva äänimaailma ja ilmastonmuutosta kommentoiva Talviurheilun tulevaisuus -sovellus, jonka keskeinen kohde ovat koululaiset.

Suomen jääkiekon MM-kultamitalit ja Jari Kurrin, Teemu Selänteen ja Marko ”Mörkö” Anttilan pelipaidat kiinnostavat nuoria.

Yksi talviteeman erikoisesine on ensimmäinen kaksoistuolihissin penkki, joka oli ensi kerran käytössä Pyhätunturilla vuonna 1965.

Viidettä teemaa varten kävijän pitää kiivetä museon yläkertaan, joka oli ennen uudistusta täynnä erilaisia mitaleita. Yläkerran tilaa kutsutaan e-parveksi – se yhdistää elämysurheilun ja sähköisen e-urheilun.

Elämysurheilu esittelee luonnossa tapahtuvaa liikkumista, purjehdusta, suunnistusta, skeittausta ja esimerkiksi vapaalaskua. Kattaus on visuaalisestikin vahva.

E-urheiluosiossa videomateriaali on isossa roolissa. Osiota on tuettu teemaan liittyvällä esineistöllä.

”Veikkaan, että tästä voi tulla nuorten suosikkikohde”, Laitinen arvelee.

Rullalautailijoiden työvälineitä.­

Pysyvän näyttelyn lisäksi museoon avataan vaihtuva näyttely alkuvuonna 2021. Vaihtuvan näyttelyn tilat korvaavat museon mittavan kirjaston, joka löytyy nyt rakennuksen alakerrasta.

Kirjastossa on lähes 10 000 nidettä ja puoli miljoonaa valokuvaa. Varastossa on vielä 30 000 nidettä lisää. Kirjastoon on vapaa pääsy.

Sisäänpääsy näyttelyyn maksaa 14 euroa. Erityisryhmiltä lippu maksaa 10 euroa ja alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi.

”Tuote on kunnossa ja se on hyvin arkkitehtoninen. Kiinnostus museoihin on muutenkin kasvussa, ja museokortti on mainio lisä”, Vuori kehuu.

Stadionin uudisrakentamisen aikana Urheilumuseo oli väistötiloissa ensin Kalasatamassa ja sitten Pitäjänmäellä. Viiden vuoden jälkeen on aika palata kotiin.

Uudistuneen Urheilumuseon tavoitteena on satatuhatta kävijää vuodessa.

”Uusi lähtö ja täysin uusi alku. Voihan olla, että joku yhä odottaa, että museossa esitellään mitaleita kronologisessa järjestyksessä, mutta täytyy ehdottomasti elää ajassa. Urheilumuseona haluamme olla edelläkävijöitä, palata aallon harjalle”, Vuori sanoo.