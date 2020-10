Press ja Heath ovat maailmanluokan pelaajia ManUn joukkueessa.

Manchester United tiesi, mitä teki, kun se hankki Englannin Superliigan-joukkueeseen kaksi yhdysvaltalaista maailmanmestaria Christen Pressin ja Tobin Heathin. Se sai kaksinkertaisista maailmanmestareista roppakaupalla hyökkäysvoimaa mutta samalla myös tähtiloistoa, joka muuttuu punniksi.

Kun Press ja Heath liittyivät syyskuussa Unitediin, möi United kolmen ensimmäisen päivän aikana pelipaitoja heidän nimillään enemmän kuin yhdenkään miespelaajan paitoja samassa ajassa, kertoo brittilehti Daily Mail. Se on huima ennätys Unitedin kaltaisessa seurassa, jossa on nähty etenkin takavuosina paljon jalkapallomaailman suuria miespuolisia tähtipelaajia.

United perusti naisjoukkueensa kaksi vuotta sitten, ja joukkue aloittaa kolmannen kautensa. Vaikka Englannin Valioliigassa United onkin kärsinyt alavireisiä vuosia, on seura edelleen niin korkeassa arvossa, että naisten joukkueeseen se pystyy houkuttelemaan maailman parhaimpia pelaajia.

Christen Press on 31-vuotias hyökkääjä, joka on pelannut aiemmin Yhdysvalloissa ja Ruotsissa. Hänen aiempiin seuroihinsa lukeutuvat Chicago Red Stars, Göteborg FC ja Tyresö FF. Press on pelannut 138 maaottelua ja tehnyt niissä 58 maalia.

”Liityn innoissani Manchester Unitedin joukkueeseen. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut mahdollisuuden pelata tällaisessa huippuseurassa ja olen valmis kentälle”, Press sanoi sopimuksen julkistamisen yhteydessä.

32-vuotias Tobin Heath pelasi viimeksi Yhdysvaltain liigassa Portland Thornsissa. Hän on pelannut suuren osan urastaan Yhdysvalloissa, mutta pelasi Paris Saint-Germanissa kausilla 2013 ja 2014.

Manchester United aloitti toisen kautensa Englannin Superliigassa. United on aloittanut kautensa kahdella voitolla ja yhdellä tasapelillä ja on sarjassa neljäntenä. Helmarien Tinja-Riikka Korpelan edustama Everton Ladies on toisena ja Nora Heroumin edustama Brighton and Hove Albion Women on seitsemäntenä.