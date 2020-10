Pekka Ilmivalta siirtyi Salibandyliiton toiminnanjohtajaksi rahapeliyhtiö Veikkauksen laki- ja vastuullisuuspäällikön tehtävästä. Ilmivallan mukaan salibandyn on pidettävä huolta, että laji ei muutu liian kalliiksi tai vaaralliseksi.

Salibandyliiton keskuspaikka sijaitsee Helsingin Myllypurossa. Pekka Ilmivallalla on vain muutama askel toimistosta kentälle.­

Salibandy on noussut kolmessa vuosikymmenessä pienen porukan pallopelistä Suomen suurimpien urheilulajien joukkoon.

Tähän asti lajin kasvu on ollut tasaista, mutta nyt edessä on haasteita, sillä rekisteröityjen pelaajien määrän nousu on pysähtynyt noin 65 000 harrastajaan.

Merkitystä on silläkin, että Helsingissä järjestettävät miesten MM-kilpailut siirtyivät vuodella eteenpäin koronaviruspandemian takia. Salibandyliitto oli laskenut, että MM-kisat voisivat tuoda satojentuhansien eurojen voitollisen tuloksen, mutta nyt potti kutistuu.

”Menojen osalta isoin vaikutus on se, että kisaorganisaation kulut jatkuvat vuoden pidempään. Mutta jos yleisö löytää hyvin halleihin, meillä on vielä mahdollisuus päästä plussalle”, kertoo Salibandyliiton tuore toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta.

Ilmivalta teki pitkän uran valtion rahapeliyhtiössä Veikkauksessa ja työskenteli viimeksi yhtiön laki- ja vastuullisuusjohtajana.

Hänen urapolkunsa ison firman leivistä urheilujärjestöön voi tuntua kummalliselta, mutta sille on muitakin selityksiä kuin Veikkauksen viime ajat rahapelikeskustelussa.

Ilmivalta pelasi 90-luvulla jääkiekon SM-liigaa Hockey-Reippaan maalivahtina, ja 2000-luvun vaihteessa hän työskenteli jääkiekkoilijoiden pelaajayhdistyksen toiminnanjohtajana.

Paluu urheilun ytimeen alkoi kiinnostaa lähes 20 Veikkaus-vuoden jälkeen. Sekään ei ollut lopulta yllätys, että työ löytyi salibandysta.

Ilmivallan poika Topias kuuluu Espoon Oilersin A-juniorien kärkikaartiin, ja sitä kautta myös salibandyn seuratoiminta on tullut tutuksi eri tehtävissä.

Uudessa työssään Ilmivalta pääsee hyödyntämään kokemuksiaan jääkiekosta ja muista urheilun luottamustehtävistään. Hän on toiminut Lahden Pelicansin puheenjohtajana ja kuuluu vielä toistaiseksi Liigan hallitukseen. Hän myöntää, että työ jääkiekossakin olisi kiinnostanut, jos sopiva pesti olisi ollut auki.

Nyt Ilmivalta luotsaa kuitenkin salibandya eikä malta olla vertaamatta lajin näkymiä suomalaisten suursuosikkiin jääkiekkoon.

Ilmivallan mukaan monet asiat, jotka ovat salibandyn kannalta mahdollisuuksia, nähdään jääkiekossa jollain tavoin uhkatekijöinä.

”Salibandyssa on paljon potentiaalia”, hän sanoo ja nostaa muutaman esimerkin.

Vaikka salibandyn harrastaminen on kallistunut, se on yhä verrattain edullista. Myös aloituskynnys on matala, ja lajia voi pelata melkein missä vain.

”Meidän on pidettävä huolta, että salibandya voi jatkossakin harrastaa lompakolla, joka ei ole kaikkein paksuin”, Ilmivalta toteaa.

Kolmas salibandyn suosion puolesta puhuva tekijä on yhteiskunnassa koko ajan vahvistuva vastuullisuuden ja turvallisuuden trendi.

”Joku voi sanoa tätä populismiksi, mutta voi olla, että 10:n tai 20 vuoden päästä jääkiekossa ei saa enää taklata. Taklaaminen kuuluu jääkiekkoon, mutta turvallisuus- ja vastuullisuustrendi on niin voimakas, että asia on lajissa säännöllisesti keskusteluissa.”

Salibandyssa päävammat ovat vielä harvinaisia, vaikka sielläkin vauhti ja voima kasvavat. Missä menee liiallisen fyysisyyden raja?

”Jos aletaan puhua suojavarusteiden tarpeellisuudesta, se on jo ylitetty.”

Salibandyliitto on ryhtynyt toimiin harrastajamäärän palauttamiseksi kasvu-uralle. Yksi keinoista on huippusalibandyn profiilin ja tason nostaminen.

Viime keväänä salibandy lanseerasi miesten ja naisten pääsarjat F-liigaksi ja vahvisti sarjan taustayhtiötä. Uusi liiga asetti tavoitteekseen nousta maailman parhaaksi salibandysarjaksi, joka kiinnostaa katsojia yli Suomen rajojen.

Ilmivalta kiittelee monenlaista palautetta tuonutta uudistusta.

”F-liiga on erilainen brändi ja hyvä niin. Salibandyn on huolehdittava, että laji pystyy tekemään jatkossakin asioita eri tavalla kuin muut, uskaltaa kokeilla ja myös perääntyä, jos uudistus ei onnistunut.”

Ilmivallan mukaan salibandyn on lisäksi huolehdittava, että lajia voi pelata ja harrastaa monenlaisista lähtökohdista.

”Mitä enemmän on harrastajia, sitä enemmän kilpaurheilukin kiinnostaa ja toisinpäin: korkealaatuinen ja menestyvä kilpaurheilu lisää kiinnostusta harrastamiseen.”

Lajiliiton johtajana Ilmivalta joutuu tutustumaan urheilun rahoitukseen uudesta näkökulmasta.

Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani ja Olympiakomitean puheenjohtajuudesta kiinnostunut Mika Anttonen ovat ehdottaneet, että valtion urheilulle maksamat tuet pitäisi irrottaa Veikkauksen tuotoista, koska tätä kautta urheilua rahoittavat peliongelmaiset ja pienituloiset.

Ilmivalta antaa varovaisen tukensa Itanin ja Anttosen näkemyksille.

”Kun side peliriippuvuuteen on olemassa, voi olla pidemmän päälle parempi, että nämä kaksi asiaa [urheilun rahoitus ja rahapelaaminen] on erotettu toisistaan”, Ilmivalta toteaa.

Myös käytännön syyt puoltavat sidoksen purkamista.

”Historiallisesti kytky on ollut urheilulle hyvä”, Ilmivalta toteaa ja viittaa urheilun valtiontukien kasvaneen 2000-luvulla niin kauan kuin Veikkauksen valtiolle tulouttama rahamääräkin kasvoi.

”Mutta kun katsoo, miten rahapelaaminen ja alan toimintaympäristö nyt kehittyy, voi hyvin olla urheilun etu, että se kytky puretaan.”