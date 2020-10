Åland United juhli Suomen cupin voittoa sunnuntaina.

Åland United juhli sunnuntaina ensimmäisen kerran jalkapallon naisten Suomen cupin voittoa, kun se kaatoi finaalissa Tikkurilan Palloseuran maalein 2–1. Juhlallisuuksiin erikoista lisämakua toi voittopokaaliin kaiverrettu väärä voittajaseura.

Voittajaksi oli nimittäin kirjailtu viime vuoden tapaan HJK.

”Kyllä siitä tuli päivän naurut muun naurun ohella”, Åland Unitedin urheilujohtaja Mikael Virta kertoo.

”Pokaali jaettiin normaalin tapaan, ja juhlittiin kansainväliseen tyyliin. Yhtäkkiä kapteeni (Anna Westerlund) sanoi, että katos mitä tässä lukee.”

Virta kertoo, että virheestä kerrottiin välittömästi paikalla olleille Palloliiton edustajille. Heillä ei ollut tietoa, miten virhe oli päässyt tapahtumaan.

”Tarjoutuivat hoitamaan korjauksen, mutta silloin pokaali olisi pitänyt jättää Helsinkiin. Otettiin mieluummin mukaan kotiin, ja korjautetaan sitten jossain vaiheessa.”

Juhlintaa virheellinen kaiverrus ei Virran mukaan haitannut.

”Tästä tulee vain hauska anekdootti. Totta kai sille naurettiin, ja välillä pidettiin meidän valmentajaa HJK-valmentajana.”

Selitystä virheelle ei vielä ole Virran korviin kantautunut. Hän pohtii, että kaivertaja ehkä luuli, että kyseessä oli miesten pokaali. HJK voitti miesten finaalin edellisenä päivänä.

Välitöntä tarvetta kaiverruksen korjaamiseen ei ole.

”Kunhan siinä lukee oikea nimi, kun ensi vuonna voitetaan uudestaan.”

Åland United on kiinni myös Kansallisen liigan mestaruudessa. Joukkueella on kolmen pisteen etumatka ottelun vähemmän pelanneeseen TiPSiin. Åland Unitedilla on kolme ottelua pelaamatta.