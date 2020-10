Maxim Tretjak on pelannut pääosin KHL-joukkueen reservijoukkueessa.

Jääkiekkomaalivahti Maxim Tretjakin ura ei ole ollut yhtä hohdokas kuin hänen isoisänsä Vladislav Tretjakin. Maanantai-iltana Maxim Tretjak saattoi kääntää kurssiaan, sillä hän torjui Sotšille 4–2-voiton Dinamo Riiasta KHL-liigan ottelussa.

Voitto oli merkittävä 23-vuotiaalle Tretjakille, sillä edellisestä KHL-ottelun voitosta oli jo aikaa, lähes neljä vuotta. Tuolloin, marraskuussa 2016 hän vartioi Admiralin maalia voitto-ottelussa Metallurgia vastaan, kertoo Championat-sivusto.

Tällä kaudella Tretjak oli aiemmin pelannut yhdessä KHL-ottelussa, joka päättyi tappioon.

Viime kaudella Tretjak pääsi pelaamaan neljä ottelua Dinamo Riiassa. Kaikki ottelut päättyivät tappioon. Joulukuussa 2019 hänen sopimuksensa purettiin, ja hän palasi TsSKA:han, jossa peliaikaa ei irronnut. Tretjak pelasi loppukauden TsSKA:n reservijoukkueessa.

Myös aiemmilla kausilla Tretjak on pääosin torjunut reservijoukkueissa. Yksittäisiin KHL-otteluihin hän on päässyt, mutta tuloksena on ollut tappio.

Sport-Expressin mukaan Tretjakia jatkuvasti verrataan kuuluisaan isäänsä ja pukuhuoneessa aiheesta heitetään ”harmitonta” huumoria, mutta huumorin määrä on Sport-Expressin mukaan erittäin runsasta.

”Mutta Maxim on hiljaa, ei valita ja harjoittelee paljon. Hän ei kiinnitä huomiota ilkeisiin kommentteihin, jättää huomiotta kaikki huonot vinkit ja vain tekee töitä”, Sport-Express kirjoittaa.

Maxim Tretjakin isoisä, 68-vuotias Vladislav Tretjak on nykyisin Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtaja.

Peliurallaan hän oli voittamassa Neuvostoliitolle kolmea jääkiekon olympiakultaa ja kymmentä maailmanmestaruutta. Hän torjui myös vuonna 1981 Neuvostoliiton voitokkaassa Kanada-cup-joukkueessa.

Vladislav Tretjak edusti koko uransa ajan seuratasolla TsSKA:ta.