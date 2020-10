Huuhkaja-hyökkääjä Jasse Tuomisen EM-kisamatka on pahassa vaarassa polvivamman takia: ”Näyttää siltä, että kisat jää minulta välistä”

Liechtenstein-ottelun sankarilla on edessään yli puolen vuoden kuntoutus.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Jasse Tuominen, 24, sai tiistaina hirvittäviä uutisia. Hänen ruotsalaissseuransa BK Häcken tiedotti, että Tuomisen polvesta on eturistiside poikki.

Jalkapalloilijoiden kohdalla tällainen vamma johtaa nykyään lähes aina leikkaukseen. Leikkauksesta menee toipumiseen vähintään kuudesta seitsemään kuukautta ennen kuin pelaaja pääsee pelitapahtumiin, jossa on kontaktitilanteita. Kun jalkapallon EM-turnauksen alkuun on nyt hieman yli kahdeksan kuukautta, on Tuomisen EM-kisamatka pahassa vaarassa. Toipumisen pitäisi sujua täysin optimaalisesti, että hän ehtisi saada pelikokemusta ennen EM-kisoja ja tulisi valituksi EM-joukkueeseen.

Tuomisen seura Häcken kertoi tiedotteessaan, että Tuominen menettää vamman takia loput kaudesta 2020 ja kevätkauden 2021 ja EM-turnaukseen tähtäämiseen sijasta Tuomisen tavoitteena on nyt päästä takaisin jalkapallokentille.

Tuominen tietää, mitä on edessä, mutta suhtautuu samalla myönteisesti. Eturistiside repesi, mutta ei ollut hänen mukaansa kokonaan poikki.

”Ei koskaan voi sanoa ei koskaan. Toipumisaika on pitkä. Ottaa oman aikansa, että pääsee siihen kuntoon. Näyttää siltä, että kisat jää minulta välistä”, Tuominen sanoi HS:lle.

Hänelle on kerran aiemmin käynyt vastaavanlainen vamma saman polven kanssa.

”Olin silloin 17-vuotias ja täytin toipumisen aikana 18 vuotta. Se oli pitkä prosessi. Tiedän, mitä on tulossa. Silloin minulta meni yhdeksän kuukautta, että olin pelaamassa.”

Hän myöntää, että tilanne harmittaa paljon.

”Se on futista ja urheilua. Vastoinkäymiset kuuluu tähän lajiin. Ei auta jäädä harmittelemaan. Pitää laittaa pää siihen kuntoon, että tulen vahvempana takaisin.”

Tuominen oli yksi Huuhkajien sankareista, kun joukkue varmisti historiallisen paikan EM-turnauksessa. Hän teki avausmaalin Liechtensteinia vastaan Töölön jalkapallostadionilla ottelussa, joka päättyi Suomen 3–0-voittoon.

Örebron hyökkääjä Rasmus Karjalainen, 24, korvaa Tuomisen keskiviikon harjoitusottelussa Puolaa vastaan.

Puola–Suomi keskiviikkona kello 21.45. Suomen aikaa. V Sport Jalkapallo -kanava ja Viafree.fi näyttävät ottelun.