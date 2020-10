Hännisen talli julkisti suomalaisen pitkän jatkosopimuksen maanantaina.

Maantiepyöräilyn Giro d’Italian eli Italian ympäriajon neljäs etappi päättyi ranskalaisjuhliin, kun Arnaud Démare varmisti ykkössijan maalikameran tarkastelun jälkeen.

Démare saapui 140 kilometrin mittaisen etapin maaliin lähes samanaikaisesti Slovakian Peter Saganin sekä isäntämaan Davide Ballerinin kanssa.

Démaren voiton taustalla on myös suomalaispanos, sillä Jussi Veikkanen toimii ranskalaisen Groupama-FDJ-tallin urheilupäällikkönä.

Italian Andrea Vendrame ja Elia Vivani jäivät maalikameratarkastelussa voiton ratkoneesta kolmikosta vain reilun pyöränmitan päähän.

Ranskalaista AG2R La Mondiale -tallia edustava Jaakko Hänninen saapui maaliin sijalla 65 samalla ajalla voittajan kanssa.

”Päivän etappi oli kirimiesten heiniä. Päivän ainoassa nousussa Bora pisti kaasua ja yritti saada mahdollisimman monta kirimiestä pois pelistä”, Hänninen sanoi suomalaisseuransa TWD-Länkenin tiedotteessa.

Boralla Hänninen viittasi Saganin edustamaan Bora-Hansgrohe-talliin. Hännisen tallin paras sijoitus oli Vendramen neljäs sija.

”Andrean kirisijoitus oli ’puncherille’ todella hyvä. Se tuo meille luottoa profiililtaan raskaampiin kiriin meneviin etappeihin.”

Ensimmäistä suurta etappiajoaan ajava 23-vuotias suomalainen nousi samalla Giron kokonaiskilpailussa sijalle 38. Nuorten ajajien kilpailussa Hänninen jatkaa 11:ntenä.

Giron johtajan rosapaitaa kantaa portugalilainen João Almeida.

Hännisellä oli jo ennen Giroa ensi vuoden kattava sopimus ranskalaistallinsa kanssa, mutta talli julkisti maanantaina pitkän jatkosopimuksen suomalaisen kanssa.

Uusi sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. Hän on samalla tallin ensimmäinen pyöräilijä, jolla on sopimus vuodelle 2024.

”Onhan tämä poikkeuksellista, että ulkomaalaisena ajajana sain tällaisen pitkän jatkosopimuksen”, Hänninen sanoi maanantaina TWD-Länkenin tiedotteessa.

Hänninen piti jatkosopimuksen tarjoamisen jo tässä vaiheessa merkkinä siitä, että joukkue näkee hänet osana tulevaisuuttaan.

”Nyt voin ilman paineita keskittyä harjoitteluun ja itseni kehittämiseen.”