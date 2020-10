Kalevi Numminen on kolmen lapsen isä. Lapsista keskimmäinen eli Teppo Numminen teki isänsä tapaan komean uran ja valittiin Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n Hall of Fameen 2013. Samalla Nummisista tuli ensimmäinen isä–poika-pari IIHF:n Hall of Famessa, sillä Kalevi Numminen pääsi kunniagalleriaan 2011.­