LeBron James vertasi finaalisarjaa jo šakkiin, Los Angeles Lakers on enää voiton päässä mestaruudesta

Los Angeles Lakers johtaa NBA-liigan loppuottelusarjaa voitoin 3–1.

Los Angeles Lakers jatkoi uskomatonta putkeaan tiistai-iltana koripallon NBA-liigan finaalisarjassa. Lakers lähti johtoasemassa ottelun viimeiselle neljännekselle 56. kerran tällä kaudella eikä ole tästä tilanteesta hävinnyt kertaakaan, kertoo uutistoimisto AFP.

Lakers johtaa nyt loppuottelusarjaa voitoin 3–1 Miami Heatia vastaan. Tiistai-illan ottelu päättyi Lakersille 102–96 Floridassa pelattavassa pudotuspelikuplassa.

Sarja on katkolla Lakersille lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelattavassa viidennessä ottelussa. Lakers hakee jo 17. NBA-mestaruuttaan.

”Neljäs neljännes on selkeästi voiton hetki”, Lakersin tähtipelaaja LeBron James sanoi ottelun jälkeen.

”Aikaa on 12 minuuttia varmistaa puolustuksellisesti johtoa, pitää johtoasema ja hoitaa hyökkäykset. Se on meidän ajattelutapamme.”

Mikäli Lakers voittaa mestaruuden, se olisi Jamesille neljäs NBA-mestaruus. Aiemmat ovat tulleet Miami Heatissa ja Cleveland Cavaliersissa.

”Olen innoissani. Olen jopa innoissani huomisesta palaveristamme, jossa katsomme videolta, mitä voimme tehdä paremmin. Pohdimme liikkeitä, joita he luultavasti tekevät tai aikovat tehdä. Se on paras osa [palaveria]. Tämä on šakkia.”

James oli neljännen finaaliottelun paras korintekijä 28 pisteellään. Hän otti 12 levypalloa.