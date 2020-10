Rafael Nadal ja Jannik Sinner kohtasivat puolivälierässä, joka päättyi kello 01.30.

Espanjan tennistähti Rafael Nadal arvosteli keskiviikon vastaisena yönä Ranskan avoimen tennisturnauksen aikataulua, kertoo uutistoimisto Reuters. Nadal oli hetkeä aiemmin selviytynyt välieriin voittamalla nuoren italialaisen Jannik Sinnerin suoraan kolmessa erässä 7–6 (7–4), 6–4, 6–1.

Nadalin arvostelu johtui siitä, että ottelu pääsi alkamaan tiistai-iltana kello 22.36 ja se päättyi keskiviikon puolella kello 01.30. Ottelu oli tiistaina viides ottelu Roland Garros’n keskuskentällä.

Ottelun alkaessa lämpötila oli 13 celsiusastetta ja kylmä tuuli puhalsi. Stadionin katto oli avoinna koko ottelun ajan.

”Sää... oli liian kylmää pelata tennistä. Tiedän, että jalkapalloilijat pelaaavat jatkuvasti tällaisissa olosuhteissa, mutta he ovat kokoajan liikkeessä. Me tennispelaajat pysähdymme, tulemme takaisin, on puolenvaihtoja”, 12-kertainen Ranskan avointen mestari Nadal totesi ottelun jälkeen.

Tenniksessäkään myöhäiset ottelut eivät ole poikkeus, mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Australian avoimissa pelataan kesäsäässä. Ranskan avoimet siirtyivät koronaviruspandemian takia alkukesästä lokakuulle.

Nadal sanoi, että hän kyllä hyväksyy kaiken.

”Yritin olla kärsivällinen ja hyvässä iskussa. Näin myös tapahtui.”

Nadal kohtaa välierässä Argentiinan Diego Schwartzmanin.