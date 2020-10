Kimi Räikkönen ajaa jo 323. kerran F1-osakilpailussa ensi sunnuntaina. Hän rikkoo Rubens Barrichellon ennätyksen.

Formula ykkösten yksi ennätys rikkoutuu sunnuntaina Nürburgringin osakilpailussa. Alfa Romeo -tallin Kimi Räikkönen ajaa ennätyksellisen 323. F1-osakilpailunsa.

Räikkönen ohittaa kisalähdöissä lähes kymmenen vuotta kestäneen Rubens Barrichellon kisalähtöennätyksen, 322 kisaa, jota suomalainen sivusi vajaa kaksi viikkoa sitten Sotšin osakilpailussa. Barrichello ajoi viimeiset F1-kisansa kaudella 2011.

Elokuussa Räikkönen rikkoi toisen ennätyksen, kun hänestä tuli eniten kilpailukierroksia ajanut kuljettaja. Suomalainen ohitti kierrosmäärissä Michael Schumacherin, jolle kertyi F1-uransa aikana 16 825 kisakierrosta.

Kun Formula1 -sivusto kysyi Räikköseltä ennätyksen rikkomisesta, vastaus oli tyypillistä ”Jäämiestä” lempinimensä mukaan.

”Kaikki ennätykset rikotaan jossain vaiheessa useimmissa urheilulajeissa. Näin on on aina tapahtunut. Olen sanonut monta kertaa, että en usko etenkään itselleni sillä olevan merkitystä juuri nyt. Mutta ehkä tulevaisuudessa, kun katson taaksepäin, mikä numero on tai mikä sijoitus on, katson hieman toisin.”

Kun Räikköseltä kysyttiin, jatkaako hän F1:ssä myös ensi kaudella, jotta paluun tekevä ja 311 kisaa ajanut Fernando Alonso ei pääsisi rikkomaan heti ennätystä, Räikkönen nauroi kysymykselle.

”Se ei ole syy, jos jatkan tai en jatka.”

Nürburgringillä ajetaan tänä vuonna F1-osakilpailu, koska koronaviruspandemian takia kisakalenteriin tarvittiin uusia osakilpailuja peruttujen tilalle. Radalla on edellisen kerran ajettu F1-kisa vuonna 2013.

Räikköselle Nürburgring on tuttu paikka, sillä hän on ottanut siellä kaksi paalupaikkaa aika-ajoissa.

”Olen ajanut täällä muutaman kerran ja mielestäni minun olisi pitänyt voittaa pari kertaa, mutta olimme hiukan epäonnekkaita. Mutta näin kisat menevät. Lopulta sitä muistaa hyvät muistot, joten yritetään tehdä sellaisia lisää tällä kertaa.”