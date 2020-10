Olympiakomitean puheenjohtajan Timo Ritakallion mukaan ei ole tätä päivää, että peliongelmaisilta kerättyä rahaa olisi korvamerkitty liikunnalle ja urheilulle.

Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio kritisoi Urheilulehden haastattelussa urheilun- ja liikunnan tukien kytkentää valtion rahapeliyhtiön Veikkauksen valtiolle tulouttamiin tuottoihin.

Monopoliyhtiö Veikkaus on tulouttanut viime vuosina valtiolle jopa miljardi euroa, jotka valtio on jakanut tukina tieteelle, taiteelle, urheilulle, sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä nuorisotyölle jakosuhdelain mukaisesti. Urheilun osuus on ollut potista viime vuosina noin 150 miljoonaa euroa, joskin se putoaa seuraavina vuosina Veikkauksen tuottojen laskiessa.

Urheilujärjestöt ovat hyötyneet Veikkauksen perustajina sen tuotoista 1940-luvulta lähtien. Ritakallion mukaan ei ole kuitenkaan tätä päivää, että peliongelmaisilta kerättyä rahaa olisi korvamerkitty liikunnalle ja urheilulle.

”Asia pitäisi ajatella niin, että valtion budjettiin tulee erilaisia tuloja, ja valtio tukee kulubudjetistaan yhteiskunnassa tärkeäksi koettuja asioita. Ei voi olla niin, että jokin ala on kokonaan riippuvainen rahapelituotoista. Eihän minkään tietyn veron tuottojakaan korvamerkitä”, Ritakallio sanoo Urheilusanomissa.

OP Ryhmän pääjohtajana työskentelevä Ritakallio huomauttaa, että peliriippuvaisista hyötyminen on myös vastoin urheilun ja liikunnan arvomaailmaa. Hän ei ymmärrä, miksi urheilun pitäisi puolustaa voimakkaasti Veikkauksen monopolia ja suomalaista rahapelijärjestelmää, vaikka se onkin edunsaaja.

”Pidän hankalana, että meidän pitäisi vastoin liikunnan ja urheilun arvomaailmaa ja vastuullisuusperiaatteita puolustaa yhteiskunnallisia ongelmia aiheuttavaa rahapelaamista”, Ritakallio sanoo.

Viime aikoina vastaavia näkemyksiä ovat esittäneet SUL:n puheenjohtaja Sami Itani Urheilusanomissa, öljymiljardööri ja merkittävä urheilusponsori Mika Anttonen sekä Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta.

”Kun side peliriippuvuuteen on olemassa, voi olla pidemmän päälle parempi, että nämä kaksi asiaa (urheilun rahoitus ja rahapelaaminen) on erotettu toisistaan”, Ilmivalta sanoi tiistaina HS:ssä.

”Eivät suomalaisen urheilun ja liikunnan toimintaedellytykset voi olla peliongelmaisten rahoittamia”, totesi Anttonen viime viikolla HS:lle.

Ritakallio jättää Olympiakomitean puheenjohtajuuden joulukuussa nelivuotiskautensa päätyttyä. Hän katsoo Urheilusanomien haastattelussa onnistuneensa muutosten alkuun saamisessa, mutta niiden hidas eteneminen harmittaa.

”Tämän hallituksen aikana olemme noin tuplanneet oman varainhankintamme. Mutta ei se ole sillä tasolla, millä pitäisi olla ja tavoittelemme.”

Oman rahoituksen vahvistaminen on urheilulle ja liikunnalle tärkeä kysymys, sillä valtion tuet ovat selvässä laskussa.

Jo vuonna 2022 tukipotti putoaa 150 miljoonasta eurosta jopa useilla kymmenillä miljoonilla euroilla, sillä Veikkauksenkin tuotot laskevat arviolta 200 miljoona euroa koronavirusepidemian ja pelihaittojen ehkäisyn takia.

Ensi vuoden osalta hallitus on luvannut paikata Veikkauksen tuottojen putoamisen edunsaajille, mutta vuodesta 2022 eteenpäin se ei ole enää mahdollista valtion tiukan taloudellisen tilanteen takia. Olympiakomitean pääsihteeri Mikko Salonen ehdotti HS:n haastattelussa, että ainakin huippu-urheilu ja seurat pitäisi säästää tukileikkurilta.

Lisäksi Salonen ehdotti, että lakisääteiset valtionosuudet, kuten kuntien liikuntatoimille ja liikunnan koulutuskeskuksille maksettavat tuet siirrettäisiin pois Veikkauksen laskeviin tuottoihin nojaavasta liikuntabudjetista.